Organizar uma pesquisa de disponibilidade, utilizando apenas o e-mail, pode ser uma tarefa complexa e frustrante, com mensagens inúteis de volta e volta.

Felizmente, as ferramentas de agendamento de reuniões de ponta oferecem agora uma solução de fácil utilização que proporciona um planejamento simples e eficiente de reuniões. Projetado para versatilidade, Doodle realiza muitas tarefas organizacionais que ajudam a coordenar o agendamento e a agendar melhor o fluxo através do funil de vendas.

Processo de venda

A compatibilidade do Doodle com outras aplicações garante uma comunicação de vendas direta e sem problemas. Ele pode ser sincronizado com navegadores populares como Safari, Google Chrome, Firefox, Edge e Opera enquanto se comunica com plataformas como Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Calendar e Zoom.

Soluções customizáveis de agendamento se estendem ao recurso particularmente útil da Doodle, Página de Reservas, onde a equipe de vendas pode enviar um e-mail aos clientes com um link para seus calendários. Isto permite ao pessoal oferecer coleções de preferência de horário, que o cliente ou potencial cliente pode escolher de acordo. Com responsabilidade por suas próprias escolhas, o cliente se sente relaxado e no controle do processo, além de se beneficiar de sua simplicidade.

A página de reservas também é uma ferramenta útil quando a venda tiver progredido, pode ser vantajoso oferecer ao cliente uma reunião de acompanhamento a curto prazo, que contém um número limitado de horários de reuniões. Isto freqüentemente cria uma vantagem psicológica onde o cliente é encorajado a se engajar em uma atmosfera saudável de urgência para progredir na venda. Quando as reuniões de vendas são cuidadosamente agendadas, o aumento da eficiência permite que os consultores de vendas encontrem mais clientes em potencial e façam um acompanhamento confiável. Desta forma, os clientes em potencial se sentem envolvidos e têm muito mais probabilidade de fechar o negócio.

Avaliação do pessoal

O Doodle é uma ferramenta igualmente vantajosa na avaliação do pessoal para start-ups até corporações maiores. No entanto, as restrições de tempo são um bugbear sempre presente, o que torna difícil para o pessoal se comprometer com as reuniões de avaliação. O problema é agravado para alguém como um empresário, que tem 1001 coisas em sua "lista de afazeres" para progredir em seu lançamento.

Felizmente, a solução está na forma de uma seleção de enquetes Doodle, que podem ser enviadas ao pessoal oferecendo compromissos cronometrados, mas definidos adequadamente no futuro, para que o pessoal esteja mais apto a cumpri-los.

O Doodle tem a flexibilidade de sincronizar com a maioria das aplicações do calendário, seja por telefone ou por desktop. A comunicação direta resultante torna a criação e manutenção appointments muito mais confiável. Os erros, gerados na troca entre diferentes aplicações são eliminados.

Recursos humanos

Por natureza, o recrutamento é um processo subjetivo que requer uma considerável contribuição humana para ser eficaz. Tipicamente, uma série de partes estão envolvidas em cada etapa do ciclo de recrutamento e, consequentemente, a contribuição de cada pessoa é um componente importante da decisão geral.

No processo de embarque, os candidatos são inicialmente entrevistados e selecionados para aprovação interna. Em seguida, eles são avaliados para aprovação externa, onde precisam ser aprovados pela diretoria. O acompanhamento dos passos progressivos no processo de recrutamento garante precisão e continuidade para todas as partes envolvidas.

Doodle 1:1 é uma ferramenta ideal para gerenciar cada rodada do processo recruitment. O recrutador simplesmente oferece uma seleção de horários que o entrevistado pode escolher. Uma vez que a marcação é feita, ela não é mais visível - impedindo qualquer dupla marcação incômoda.

Conectando grandes e pequenas equipes em empresas e organizações

O Doodle foi projetado com versatilidade no coração de sua operação. Ele tira a frustração e a complicação da hora marcada e sua ampla compatibilidade permite que os usuários sincronizem rápida e facilmente seu próprio software de programação com ele.

O objetivo geral do Doodle é não apenas facilitar os fluxos de trabalho, mas também acelerar seu ritmo com planejamento eficiente de compromissos. Possui várias soluções de agendamento personalizáveis, que podem ter a versatilidade de se adaptar tanto às reuniões de grupo quanto às reuniões individuais. O recurso de lembrete, quando configurado automaticamente, continuará solicitando aos convidados que se comprometam com uma reserva.