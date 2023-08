Die Organisation einer Verfügbarkeitsumfrage allein per E-Mail kann eine komplexe und frustrierende Aufgabe sein, mit sinnlosen Hin- und Her-Nachrichten.

Zum Glück bieten moderne Terminplanungs-Tools jetzt eine benutzerfreundliche Lösung, die eine einfache und effiziente Terminplanung ermöglicht. Doodle wurde für Vielseitigkeit entwickelt und erfüllt viele organisatorische Aufgaben, die bei der Koordinierung der Terminplanung helfen und einen besseren Fluss durch den Verkaufstrichter ermöglichen.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Verkaufsprozess

Die Kompatibilität von Doodle mit anderen Anwendungen gewährleistet eine unkomplizierte und nahtlose Vertriebskommunikation. Doodle kann mit gängigen Browsern wie Safari, Google Chrome, Firefox, Edge und Opera synchronisiert werden und kommuniziert mit Plattformen wie Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Calendar und Zoom.

Die anpassbaren Terminplanungslösungen erstrecken sich auch auf die besonders nützliche Funktion von Doodle, die Booking Page, mit der Vertriebsmitarbeiter Kunden per E-Mail einen Link zu ihren Kalendern schicken können. Auf diese Weise können die Mitarbeiter Zeitpräferenzsammlungen anbieten, die der Kunde oder Interessent entsprechend auswählen kann. Da der Kunde die Verantwortung für seine eigene Auswahl trägt, fühlt er sich entspannt und hat die Kontrolle über den Prozess, und er profitiert von dessen Einfachheit.

Booking Page ist auch ein nützliches Instrument, wenn der Verkauf fortgeschritten ist. Es kann von Vorteil sein, dem Kunden kurzfristig ein Folgegespräch anzubieten, das eine begrenzte Anzahl von Terminen beinhaltet. Dies schafft oft einen psychologischen Vorteil, da der Kunde ermutigt wird, sich in einer gesunden Atmosphäre der Dringlichkeit zu engagieren, um den Verkauf voranzutreiben. Wenn Verkaufsgespräche sorgfältig geplant werden, ermöglicht die erhöhte Effizienz den Verkaufsberatern, mehr Interessenten zu treffen und zuverlässige Folgegespräche zu führen. Auf diese Weise fühlen sich die potenziellen Kunden engagiert und schließen mit viel größerer Wahrscheinlichkeit ein Geschäft ab.

Bewertung des Personals

Doodle ist ein ebenso vorteilhaftes Instrument zur Mitarbeiterbeurteilung für Start-ups bis hin zu größeren Unternehmen. Zeitmangel ist jedoch ein ständiges Ärgernis, das es den Mitarbeitern schwer macht, an Beurteilungsgesprächen teilzunehmen. Für einen Unternehmer, der 1001 Dinge auf seiner "To-Do-Liste" hat, um seine Markteinführung voranzutreiben, wird das Problem noch größer.

Glücklicherweise gibt es eine Lösung in Form einer Auswahl von Doodle-Umfragen, die an die Mitarbeiter verschickt werden können, um ihnen zeitlich festgelegte Termine anzubieten, die jedoch in der Zukunft liegen, so dass die Mitarbeiter sie besser einhalten können.

Doodle lässt sich flexibel mit den meisten Kalenderanwendungen synchronisieren, egal ob Telefon oder Desktop. Die daraus resultierende unkomplizierte Kommunikation macht das Erstellen und Einhalten von Terminen viel zuverlässiger. Fehler, die beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen entstehen, werden eliminiert.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Humanressourcen

Die Personalbeschaffung ist von Natur aus ein subjektiver Prozess, der ein hohes Maß an menschlichem Engagement erfordert, um effektiv zu sein. In der Regel sind an jedem Schritt des Rekrutierungszyklus mehrere Parteien beteiligt, und folglich ist der Beitrag jeder Person ein wichtiger Bestandteil der Gesamtentscheidung.

Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden die Kandidaten zunächst interviewt und auf ihre interne Eignung geprüft. Anschließend werden sie für die externe Zulassung bewertet, wo sie vom Vorstand abgesegnet werden müssen. Die Verfolgung der einzelnen Schritte des Einstellungsverfahrens gewährleistet Genauigkeit und Kontinuität für alle Beteiligten.

Doodle 1:1 ist ein ideales Werkzeug, um jede Runde des Rekrutierungs Prozesses zu verwalten. Der Personalverantwortliche bietet einfach eine Auswahl an Terminen an, aus denen der Interviewpartner wählen kann. Sobald der Termin gebucht ist, ist er nicht mehr sichtbar - so wird eine unangenehme Doppelbuchung vermieden.

Verbindung großer und kleiner Teams in Unternehmen und Organisationen

Doodle wurde so konzipiert, dass die Vielseitigkeit im Mittelpunkt steht. Doodle nimmt den Frust und die Komplikationen bei der Terminvereinbarung aus dem Weg und seine weitreichende Kompatibilität ermöglicht es den Benutzern, ihre eigene Terminplanungssoftware schnell und einfach mit Doodle zu synchronisieren.

Das Ziel von Doodle ist es, Arbeitsabläufe nicht nur zu vereinfachen, sondern auch zu beschleunigen, und zwar durch effiziente Terminplanung. Doodle verfügt über mehrere anpassbare Terminplanungslösungen, die sich sowohl an Gruppen- als auch an Einzeltermine anpassen lassen. Die Erinnerungsfunktion, die automatisch eingerichtet wird, fordert die Eingeladenen immer wieder auf, einen Termin zu vereinbaren.