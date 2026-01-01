केवल ईमेल का उपयोग करके उपलब्धता सर्वेक्षण आयोजित करना, निरर्थक आदान-प्रदान संदेशों के साथ एक जटिल और निराशाजनक कार्य हो सकता है।

सौभाग्य से, अत्याधुनिक मीटिंग शेड्यूलिंग टूल्स अब एक उपयोगकर्ता-अनुकूल समाधान प्रदान करते हैं जो सरल, कुशल अपॉइंटमेंट योजना प्रदान करता है। बहुमुखी प्रतिभा के लिए डिज़ाइन किया गया, Doodle कई संगठनात्मक कार्य करता है जो शेड्यूलिंग समन्वय में मदद करते हैं और सेल्स फ़नल के बेहतर प्रवाह को प्रोत्साहित करते हैं।

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बिक्री प्रक्रिया

Doodle की अन्य अनुप्रयोगों के साथ संगतता सरल और निर्बाध बिक्री संचार सुनिश्चित करती है। इसे Safari, Google Chrome, Firefox, Edge और Opera जैसे लोकप्रिय ब्राउज़रों के साथ सिंक किया जा सकता है, जबकि यह Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Calendar और Zoom जैसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ संचार करता है।

अनुकूलन योग्य शेड्यूलिंग समाधान Doodle की विशेष रूप से उपयोगी सुविधा, बुकिंग पेज, तक विस्तारित होते हैं, जहाँ बिक्री कर्मचारी ग्राहकों को उनके कैलेंडर का लिंक ईमेल कर सकते हैं। यह कर्मचारियों को समय प्राथमिकता संग्रह प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिन्हें ग्राहक या संभावित ग्राहक तदनुसार चुन सकते हैं। अपने स्वयं के विकल्पों की जिम्मेदारी होने पर, ग्राहक प्रक्रिया पर नियंत्रण महसूस करता है और सहजता का लाभ भी उठाता है।

बुकिंग पेज बिक्री आगे बढ़ने पर भी एक उपयोगी उपकरण है, क्योंकि यह ग्राहक को अल्पकालिक फॉलो-अप बैठक की पेशकश करने में फायदेमंद हो सकता है, जिसमें सीमित संख्या में अपॉइंटमेंट समय होते हैं। यह अक्सर एक मनोवैज्ञानिक लाभ पैदा करता है जहाँ ग्राहक को बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए स्वस्थ तात्कालिकता के माहौल में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब बिक्री बैठकों को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाता है, तो बढ़ी हुई दक्षता बिक्री सलाहकारों को अधिक संभावित ग्राहकों से मिलने और विश्वसनीय फॉलो-अप करने में सक्षम बनाती है। इस तरह, संभावित ग्राहक जुड़ाव महसूस करते हैं और सौदा बंद करने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है।

कर्मचारी मूल्यांकन

Doodle स्टार्ट-अप्स से लेकर बड़ी कंपनियों तक कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए एक समान रूप से फायदेमंद उपकरण है। हालांकि, समय की पाबंदियाँ एक हमेशा मौजूद रहने वाली समस्या हैं, जो कर्मचारियों के लिए मूल्यांकन बैठकों में शामिल होना मुश्किल बना देती हैं। एक उद्यमी जैसे व्यक्ति के लिए यह समस्या और भी जटिल हो जाती है, जिसकी 'टू-डू लिस्ट' में अपने लॉन्च को आगे बढ़ाने के लिए 1001 काम होते हैं।

सौभाग्य से, इसका समाधान Doodle पोल के एक चयन के रूप में है, जिन्हें समयबद्ध अपॉइंटमेंट्स देने वाले कर्मचारियों को भेजा जा सकता है, लेकिन उन्हें भविष्य में उपयुक्त रूप से निर्धारित किया जाता है, ताकि कर्मचारी उन पर बेहतर ढंग से कायम रह सकें।

Doodle में अधिकांश कैलेंडर अनुप्रयोगों के साथ सिंक्रनाइज़ करने की लचीलापन है, चाहे वे फोन-आधारित हों या डेस्कटॉप-आधारित। परिणामस्वरूप होने वाला सरल संचार बनाने और बनाए रखने को आसान बनाता है नियुक्तियाँ बहुत अधिक विश्वसनीय। विभिन्न अनुप्रयोगों के बीच स्विचिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली त्रुटियाँ समाप्त हो जाती हैं।

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मानव संसाधन

स्वभावतः, भर्ती एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया है जिसे प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त मानवीय इनपुट की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, भर्ती चक्र के प्रत्येक चरण में कई पक्ष शामिल होते हैं और परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति का इनपुट समग्र निर्णय का एक महत्वपूर्ण घटक होता है।

ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में उम्मीदवारों का प्रारंभ में साक्षात्कार लिया जाता है और आंतरिक अनुमोदन के लिए जांच की जाती है। इसके बाद उन्हें बाहरी अनुमोदन के लिए मूल्यांकन किया जाता है, जहाँ बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। भर्ती प्रक्रिया के प्रगतिशील चरणों से अवगत रहना सभी संबंधित पक्षों के लिए सटीकता और निरंतरता सुनिश्चित करता है।

Doodle का 1:1 प्रत्येक दौर के प्रबंधन के लिए एक आदर्श उपकरण है। भर्ती प्रक्रिया। भर्तीकर्ता बस कुछ समय स्लॉट्स का चयन प्रस्तुत करता है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता चुन सकता है। एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद, वह फिर दिखाई नहीं देता – जिससे किसी भी अजीब दोहरी बुकिंग से बचाव होता है।

व्यवसायों और संगठनों में बड़ी और छोटी टीमों को जोड़ना

Doodle को इसके संचालन के केंद्र में बहुमुखी प्रतिभा के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह अपॉइंटमेंट बनाने की प्रक्रिया से निराशा और जटिलता को दूर करता है और इसकी व्यापक संगतता उपयोगकर्ताओं को अपने शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर को इसके साथ जल्दी और आसानी से सिंक करने में सक्षम बनाती है।