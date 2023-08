Det kan være en kompleks og frustrerende opgave at tilrettelægge en tilgængelighedsundersøgelse alene ved hjælp af e-mail, med meningsløse beskeder frem og tilbage.

Heldigvis tilbyder avancerede værktøjer til mødeplanlægning nu en brugervenlig løsning, der giver en enkel og effektiv planlægning af aftaler. Doodle er designet til alsidighed og udfører mange organisatoriske opgaver, der hjælper med at koordinere planlægningen og tilskynder til et bedre flow gennem salgstrappen.

Salgsproces

Doodles kompatibilitet med andre programmer sikrer en ligefrem og problemfri salgskommunikation. Den kan synkroniseres med populære browsere som Safari, Google Chrome, Firefox, Edge og Opera, mens den kommunikerer med platforme som Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Calendar og Zoom.

Tilpassede planlægningsløsninger udvides til Doodles særligt nyttige funktion, Booking Page, hvor salgsmedarbejdere kan sende kunderne en e-mail med et link til deres kalender. Dette gør det muligt for personalet at tilbyde samlinger af tidspræferencer, som kunden eller potentielle kunder kan vælge i overensstemmelse hermed. Med ansvaret for deres egne valg føler kunden sig afslappet og har kontrol over processen, samtidig med at han/hun nyder godt af dens enkelhed.

Booking Page er også et nyttigt værktøj, når salget er skredet frem, det kan være en fordel at tilbyde kunden et opfølgningsmøde på kort sigt, som indeholder et begrænset antal aftaletider. Dette skaber ofte en psykologisk fordel, hvor kunden opfordres til at engagere sig i en sund atmosfære af hastværk for at komme videre med salget. Når salgsmøderne er nøje planlagt, giver den øgede effektivitet salgskonsulenterne mulighed for at møde flere potentielle kunder og foretage pålidelige opfølgninger. På denne måde føler potentielle kunder sig engagerede og er meget mere tilbøjelige til at lukke handlen.

Evaluering af personale

Doodle er et lige så fordelagtigt værktøj til personaleevaluering for nystartede virksomheder og større virksomheder. Tidsbegrænsninger er imidlertid en evig plage, som gør det svært for personalet at deltage i evalueringsmøder. Problemet bliver endnu større for en iværksætter, der har 1001 ting på sin "to-do-liste" for at komme videre med sin lancering.

Heldigvis findes løsningen i form af et udvalg af Doodle-afstemninger, som kan sendes til medarbejderne og tilbyde dem tidsbestemte aftaler, men som er sat passende i fremtiden, så medarbejderne er bedre i stand til at overholde dem.

Doodle har fleksibilitet til at synkronisere med de fleste kalenderprogrammer, uanset om de er telefon- eller desktopbaserede. Den deraf følgende ukomplicerede kommunikation gør det meget mere pålideligt at oprette og overholde aftaler. Fejl, der opstår ved at skifte mellem forskellige programmer, elimineres.

Menneskelige ressourcer

Rekruttering er i sagens natur en subjektiv proces, som kræver et betydeligt menneskeligt input for at være effektiv. Typisk er en række parter involveret i hvert enkelt trin i ansættelsescyklussen, og derfor er hver enkelt persons input en vigtig del af den samlede beslutning.

I onboarding-processen bliver kandidaterne indledningsvis interviewet og screenet med henblik på intern godkendelse. Derefter evalueres de med henblik på ekstern godkendelse, hvor de skal godkendes af bestyrelsen. Ved at holde sig ajour med de progressive trin i rekrutteringsprocessen sikres nøjagtighed og kontinuitet for alle involverede parter.

Doodles 1:1 er et ideelt værktøj til at styre hver runde af rekruttering processen. Rekruttereren tilbyder blot et udvalg af tidsrum, som den interviewede kan vælge imellem. Når først aftalen er booket, er den ikke længere synlig - hvilket forhindrer enhver akavet dobbeltbooking.

Forbindelse mellem store og små teams i virksomheder og organisationer

Doodle er designet med alsidighed i centrum for sin funktion. Den fjerner frustration og komplikationer i forbindelse med tidsbestilling, og dens omfattende kompatibilitet gør det muligt for brugerne at synkronisere deres egen planlægningssoftware hurtigt og nemt med den.

Doodles overordnede mål er ikke kun at smidiggøre arbejdsgange, men også at fremskynde dem med effektiv aftaleplanlægning. Det har flere tilpassede planlægningsløsninger, som kan have alsidighed til at tilpasse sig både til gruppemøder og individuelle aftaler. Påmindelsesfunktionen vil, når den er oprettet automatisk, blive ved med at opfordre de inviterede til at forpligte sig til en booking.