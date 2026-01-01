Zsynchronizuj swój kalendarz z Doodle Professional

Aby mieć pewność, że Twoje zadania są aktualne, nie ma nic lepszego niż prowadzenie dobrze zorganizowanego dziennika lub kalendarza.

Oczywiście, gdy przebywamy w kilku miejscach, możliwość przechowywania kalendarza w Internecie jest jeszcze większym ułatwieniem. Kilku dostawców oferuje możliwość tworzenia bezpłatnych harmonogramów, które synchronizują się przez internet, umożliwiając dostęp z dowolnej platformy, z której korzystasz – czy to z komputera, smartfona, czy tabletu. To idealne rozwiązanie, gdy nie mamy czasu, by siedzieć w biurze i ręcznie wprowadzać każdą zmianę, która się pojawia.

Różni ludzie korzystają z różnych kalendarzy z różnych powodów, na przykład z programu Microsoft Outlook w pracy lub z Kalendarza Google do spraw prywatnych. Niektórzy używają nawet mediów społecznościowych, takich jak Facebook, do śledzenia wydarzeń.

Jak więc zebrać wszystko w jednym miejscu? Właśnie tu z pomocą przychodzi Doodle. Dzięki tej aplikacji możesz łatwo i bezpłatnie zsynchronizować swoje harmonogramy lub usprawnić organizację w firmie, korzystając z konta Doodle Professional.

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Jak połączyć swój darmowy kalendarz z serwisem Doodle

Z Group Poll, Booking Page oraz funkcji „1:1” serwisu Doodle można korzystać za darmo.

Dzięki dodatkowym funkcjom konta Doodle Professional możesz bezpłatnie zsynchronizować swój kalendarz i książkę adresową, usunąć reklamy, dodać własne elementy brandingowe oraz połączyć swoje ulubione narzędzia do wideokonferencji.

Po zalogowaniu się do serwisu Doodle przejdź do ustawień i połącz swój kalendarz. Możesz połączyć się ze swoim bezpłatnym kontem w książce adresowej Google lub iCloud, dzięki czemu Twoje kontakty zostaną zsynchronizowane w prosty i szybki sposób.

Pamiętaj, że Doodle nigdy nie wysyła spamu do Twoich kontaktów.

Po zsynchronizowaniu kontaktów, gdy następnym razem zechcesz utworzyć ankietę lub głosowanie, umówić się na spotkanie lub ustalić dogodny termin spotkania z przyjaciółmi i rodziną, wystarczy, że kilkoma kliknięciami w prosty sposób wyślesz e-maile do zaproszonych osób.

Przechowywanie bezpłatnego osobistego terminarza, kalendarza i listy kontaktów w jednym miejscu ułatwia organizację codziennych zadań, godzenie czasu wolnego z obowiązkami oraz pozwala zawsze znaleźć czas na spotkania ze współpracownikami, przyjaciółmi i rodziną bez żadnego stresu.