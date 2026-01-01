अपने कैलेंडर को Doodle Professional के साथ सिंक करें

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके कार्य अद्यतित रहें, एक सुव्यवस्थित डायरी या कैलेंडर रखने से बेहतर कुछ नहीं है।

बेशक, जब हम कई जगहों पर होते हैं, तो इंटरनेट पर कैलेंडर सहेजने की सुविधा और भी अधिक मददगार होती है। कई प्रदाता आपको इंटरनेट पर सिंक होने वाले मुफ्त शेड्यूल बनाने का अवसर देते हैं, जिससे आप अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट—जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप उपयोग कर रहे हों—पर आसानी से पहुँच सकते हैं। यह तब आदर्श होता है जब हमारे पास कार्यालय में बैठकर आने वाले हर बदलाव को मैन्युअल रूप से संशोधित करने का समय नहीं होता।

विभिन्न लोग विभिन्न कारणों से अलग-अलग कैलेंडर का उपयोग करते हैं, जैसे काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या व्यक्तिगत मामलों के लिए गूगल कैलेंडर। कुछ लोग तो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का भी उपयोग इवेंट्स ट्रैक करने के लिए करते हैं।

तो आप सब कुछ एक ही जगह कैसे रखते हैं? खैर, यहीं पर Doodle काम आता है। यह आपके शेड्यूल को मुफ्त में सिंक्रनाइज़ करना आसान बनाता है या Doodle Professional खाते के साथ कॉर्पोरेट आयोजन को बेहतर बनाता है।

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अपनी मुफ़्त डायरी को Doodle से कैसे कनेक्ट करें

आप Doodle के ग्रुप पोल, बुकिंग पेज और 1:1 का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं।

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Doodle Professional खाते की अतिरिक्त सुविधाओं के साथ, आप अपने कैलेंडर और एड्रेस बुक को मुफ्त में सिंक कर सकते हैं, विज्ञापन हटा सकते हैं, कस्टम ब्रांडिंग जोड़ सकते हैं और अपने पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स को लिंक कर सकते हैं।

एक बार Doodle में लॉग इन करने के बाद, अपनी सेटिंग्स पर जाएँ और अपना कैलेंडर कनेक्ट करें। आपके पास अपने मुफ्त Google और iCloud एड्रेस बुक खाते से कनेक्ट करने का विकल्प है, और एक सरल और तेज़ तरीके से आपके संपर्क सिंक्रोनाइज़ हो जाएंगे।

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याद रखें कि Doodle कभी भी आपके संपर्कों को स्पैम नहीं भेजेगा।

अपने संपर्कों को सिंक्रोनाइज़ करने के बाद, अगली बार जब आप कोई पोल या वोट बनाना चाहें, मीटिंग शेड्यूल करना चाहें या अपने दोस्तों और परिवार के साथ सर्वोत्तम मीटिंग समय तय करना चाहें, तो बस कुछ ही क्लिक में सरल तरीके से मेहमानों को ईमेल भेज दें।

अपने मुफ्त व्यक्तिगत प्लानर, कैलेंडर और संपर्क सूची को एक ही स्थान पर रखने से दिन के कार्यों को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है, आप अपने खाली समय को जिम्मेदारियों के साथ समन्वयित कर सकते हैं और बिना किसी तनाव के सहकर्मियों या दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए हमेशा समय निकाल सकते हैं।