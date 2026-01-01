Synchronisieren Sie Ihren Kalender mit Doodle Professional

Um sicherzustellen, dass Ihre Aufgaben auf dem neuesten Stand sind, gibt es nichts Besseres als ein gut organisiertes Tagebuch oder einen Kalender.

Wenn wir uns an mehreren Orten aufhalten, ist die Möglichkeit, einen Kalender im Internet zu speichern, natürlich noch hilfreicher. Mehrere Anbieter bieten die Möglichkeit, kostenlose Zeitpläne zu erstellen, die über das Internet synchronisiert werden, so dass Sie von jeder Plattform aus darauf zugreifen können, egal ob Sie einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet verwenden. Das ist ideal, wenn wir keine Zeit haben, im Büro zu sitzen und jede Änderung manuell zu ändern.

Unterschiedliche Menschen nutzen verschiedene Kalender aus unterschiedlichen Gründen, z. B. Microsoft Outlook für die Arbeit oder Google Calendar für private Dinge. Manche nutzen sogar soziale Medien wie Facebook, um Ereignisse zu verfolgen.

Wie kann man also alles an einem Ort unterbringen? Nun, hier kommt Doodle ins Spiel. Mit Doodle können Sie Ihre Termine kostenlos synchronisieren oder mit einem Doodle-Professional-Konto die Organisation Ihres Unternehmens verbessern.

Probier Doodle aus

So verbinden Sie Ihren kostenlosen Terminkalender mit Doodle

Sie können Doodle's Gruppenumfragen, Buchungsseite und 1:1 kostenlos nutzen.

Mit den zusätzlichen Funktionen eines Doodle-Professional-Kontos können Sie Ihren Kalender und Ihr Adressbuch kostenlos synchronisieren, Werbung entfernen, ein eigenes Branding hinzufügen und Ihre bevorzugten Videokonferenz-Tools verknüpfen.

Probier Doodle aus

Sobald Sie bei Doodle eingeloggt sind, gehen Sie zu Ihren Einstellungen und verbinden Sie Ihren Kalender. Sie haben die Möglichkeit, Ihr kostenloses Google- und iCloud-Adressbuch-Konto zu verknüpfen und so Ihre Kontakte einfach und schnell zu synchronisieren.

Denken Sie daran, dass Doodle niemals Spams an Ihre Kontakte sendet.

Wenn Ihre Kontakte synchronisiert sind, können Sie das nächste Mal, wenn Sie eine Umfrage oder Abstimmung erstellen, ein Treffen für eine Besprechung einrichten oder die beste Zeit für ein Treffen mit Ihren Freunden und Ihrer Familie festlegen möchten, die E-Mails mit wenigen Klicks auf einfache Weise an die Gäste senden.

Wenn Sie Ihren kostenlosen persönlichen Planer, Kalender und Ihre Kontaktliste an einem Ort aufbewahren, ist es einfach, die Aufgaben des Tages zu organisieren, Ihre Freizeit mit Ihren Pflichten zu koordinieren und immer Zeit zu haben, sich mit Kollegen oder Freunden und Familie zu treffen, ohne dass es zu Stress kommt.