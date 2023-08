Synchronisez votre calendrier avec Doodle Professional

Pour vous assurer que vos tâches sont à jour, rien de mieux que de tenir un agenda ou un calendrier bien organisé.

Bien entendu, lorsque nous nous trouvons à plusieurs endroits, le fait de pouvoir conserver un calendrier sauvegardé sur l'internet est encore plus utile. Plusieurs fournisseurs vous offrent la possibilité de créer gratuitement des calendriers qui se synchronisent sur internet, ce qui vous permet d'y accéder quelle que soit la plateforme que vous utilisez, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette. Idéal quand on n'a pas le temps de rester assis dans son bureau à modifier manuellement chaque changement qui arrive.

Différentes personnes utilisent différents calendriers pour différentes raisons, comme Microsoft Outlook pour le travail ou Google Calendar pour les affaires personnelles. Certains utilisent même les médias sociaux comme Facebook pour suivre les événements.

Comment faire pour que tout soit regroupé au même endroit ? C'est là que Doodle entre en jeu. Il est facile de synchroniser vos horaires gratuitement ou d'améliorer l'organisation de votre entreprise avec un compte Doodle Professional.

Comment connecter votre agenda gratuit à Doodle

Vous pouvez utiliser gratuitement les sondages de groupe, la page de réservation et le 1:1 de Doodle.

Avec les fonctionnalités supplémentaires d'un compte Doodle Professional, vous pouvez synchroniser gratuitement votre calendrier et votre carnet d'adresses, supprimer les publicités, ajouter une marque personnalisée et relier vos outils de vidéoconférence préférés.

Une fois connecté à Doodle, accédez à vos paramètres et connectez votre calendrier. Vous avez la possibilité de vous connecter à votre carnet d'adresses Google ou iCloud gratuit et de synchroniser vos contacts de manière simple et rapide.

N'oubliez pas que Doodle n'enverra jamais de spams à vos contacts.

Une fois vos contacts synchronisés, la prochaine fois que vous voudrez créer un sondage ou un vote, organiser une réunion ou fixer la meilleure heure de réunion avec vos amis et votre famille, il vous suffira d'envoyer les courriels aux invités en quelques clics et de manière simple.

En gardant votre agenda personnel gratuit, votre calendrier et votre liste de contacts au même endroit, il est facile d'organiser les tâches de la journée, de coordonner votre temps libre avec vos responsabilités et d'avoir toujours du temps pour rencontrer vos collègues ou vos amis et votre famille sans aucun stress.