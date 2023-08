Sincronizzate il vostro calendario con Doodle Professional

Per assicurarsi che i compiti siano aggiornati, non c'è niente di meglio che tenere un'agenda o un calendario ben organizzati.

Naturalmente, quando ci troviamo in diversi luoghi, avere la possibilità di tenere un calendario salvato su Internet è ancora più utile. Diversi fornitori offrono la possibilità di creare calendari gratuiti che si sincronizzano su Internet, consentendo l'accesso a qualsiasi piattaforma, sia essa il computer, lo smartphone o il tablet. L'ideale quando non si ha tempo di stare in ufficio a modificare manualmente ogni cambiamento che arriva.

Le persone utilizzano calendari diversi per motivi diversi, come Microsoft Outlook per il lavoro o Google Calendar per gli impegni personali. Alcuni utilizzano anche social media come Facebook per tenere traccia degli eventi.

Come si fa a tenere tutto in un unico posto? È qui che entra in gioco Doodle. Doodle consente di sincronizzare gli impegni in modo semplice e gratuito o di potenziare l'organizzazione aziendale con un account Doodle Professional.

Come collegare l'agenda gratuita a Doodle

È possibile utilizzare gratuitamente i sondaggi di gruppo, la pagina di prenotazione e l'1:1 di Doodle.

Con le funzioni extra di un account Doodle Professional, potete sincronizzare gratuitamente il vostro calendario e la vostra rubrica, rimuovere gli annunci, aggiungere un marchio personalizzato e collegare i vostri strumenti di videoconferenza preferiti.

Una volta effettuato l'accesso a Doodle, andate nelle impostazioni e collegate il vostro calendario. È possibile connettersi all'account gratuito della rubrica di Google e iCloud e sincronizzare i contatti in modo semplice e veloce.

Ricordate che Doodle non invierà mai spam ai vostri contatti.

Con i vostri contatti sincronizzati, la prossima volta che vorrete creare un sondaggio o una votazione, organizzare una riunione per un incontro o stabilire l'orario migliore per incontrarsi con i vostri amici e familiari, basterà inviare le e-mail agli ospiti in pochi clic e in modo semplice.

Tenere l'agenda personale gratuita, il calendario e l'elenco dei contatti in un unico posto rende facile organizzare le attività della giornata, coordinare il tempo libero con le responsabilità e avere sempre tempo per incontrare i colleghi o gli amici e la famiglia senza alcuno stress.