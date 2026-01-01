Sincroniza tu calendario con Doodle Professional

Para asegurarte de que tus tareas están al día, nada mejor que llevar una agenda o un calendario bien organizados.

Por supuesto, cuando estamos en varios lugares, tener la facilidad de llevar una agenda guardada en Internet ayuda aún más. Varios proveedores te dan la oportunidad de crear agendas gratuitas que se sincronizan a través de internet, permitiéndote acceder a cualquier plataforma que estés utilizando, ya sea tu ordenador, smartphone o tablet. Ideal cuando no tenemos tiempo para sentarnos en nuestra oficina, modificando manualmente cada cambio que llega.

Diferentes personas utilizan diferentes calendarios por diferentes razones, como Microsoft Outlook para el trabajo o Google Calendar para cosas personales. Algunos incluso utilizan redes sociales como Facebook para hacer un seguimiento de los eventos.

Entonces, ¿cómo mantener todo en un solo lugar? Ahí es donde entra Doodle. Facilita la sincronización de tus agendas de forma gratuita o potencia la organización corporativa con una cuenta Doodle Professional.

Prueba Doodle

Cómo conectar tu agenda gratuita con Doodle

Puedes utilizar las encuestas de grupo, la página de reservas y el 1:1 de Doodle de forma gratuita.

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Con las funciones adicionales de una cuenta profesional de Doodle, puedes sincronizar tu agenda y tu libreta de direcciones de forma gratuita, eliminar anuncios, añadir marcas personalizadas y vincular tus herramientas de videoconferencia favoritas.

Una vez que hayas iniciado sesión en Doodle, dirígete a tu configuración y conecta tu calendario. Tienes la opción de conectar tu libreta de direcciones gratuita de Google e iCloud y de forma sencilla y rápida se sincronizarán tus contactos.

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Recuerda que Doodle nunca enviará Spams a tus contactos.

Con tus contactos sincronizados, la próxima vez que quieras crear una encuesta o votación, fijar una reunión para un encuentro o establecer la mejor hora de reunión con tus amigos y familiares, sólo tienes que enviar los correos a los invitados en unos pocos clics de forma sencilla.

Mantener la agenda personal, el calendario y la lista de contactos gratis en un solo lugar facilita organizar las tareas del día, coordinar el tiempo libre con las responsabilidades y tener siempre tiempo para reunirse con los compañeros de trabajo o los amigos y la familia sin ningún estrés.