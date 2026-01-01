Synkronisera din kalender med Doodle Professional

För att se till att dina uppgifter är uppdaterade finns det inget bättre än att föra en välorganiserad dagbok eller kalender.

När vi befinner oss på flera olika platser är det förstås ännu mer praktiskt att kunna spara sin kalender på internet. Flera leverantörer erbjuder möjligheten att skapa kostnadsfria scheman som synkroniseras via internet, vilket gör att du kan komma åt dem från vilken plattform du än använder – oavsett om det är din dator, smartphone eller surfplatta. Det är perfekt när vi inte har tid att sitta på kontoret och manuellt lägga in varje ändring som kommer in.

Olika människor använder olika kalendrar av olika skäl, till exempel Microsoft Outlook för jobbet eller Google Kalender för privata ärenden. Vissa använder till och med sociala medier som Facebook för att hålla koll på händelser.

Så hur håller man ordning på allt på ett och samma ställe? Det är just där Doodle kommer in i bilden. Med Doodle blir det enkelt att synkronisera era scheman helt gratis, eller att effektivisera organisationen inom företaget med ett Doodle Professional-konto.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Så här kopplar du ihop din kostnadsfria kalender med Doodle

Du kan använda Doodles Group Poll, Booking Page och 1:1 helt gratis.

Med de extra funktionerna i ett Doodle Professional-konto kan du synkronisera din kalender och din adressbok helt gratis, ta bort annonser, lägga till anpassad varumärkesprofilering och koppla ihop dina favoritverktyg för videokonferenser.

När du har loggat in på Doodle går du till inställningarna och kopplar in din kalender. Du kan koppla in dina kostnadsfria adressböcker från Google och iCloud, och dina kontakter synkroniseras enkelt och snabbt.

Kom ihåg att Doodle aldrig skickar skräppost till dina kontakter.

När dina kontakter är synkroniserade kan du nästa gång du vill skapa en omröstning, boka ett möte eller bestämma den bästa mötestiden med dina vänner och din familj, helt enkelt skicka e-postmeddelanden till gästerna med bara några klick.

Genom att samla din kostnadsfria personliga planeringskalender, almanacka och kontaktlista på ett och samma ställe blir det enkelt att organisera dagens uppgifter, samordna din fritid med dina åtaganden och alltid ha tid att träffa kollegor, vänner och familj utan stress.