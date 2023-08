Synkroniser din kalender med Doodle Professional

For at sikre, at dine opgaver er opdaterede, er der intet bedre end at have en velorganiseret dagbog eller kalender.

Når vi er flere steder, hjælper det selvfølgelig endnu mere at have mulighed for at gemme en kalender på internettet. Flere udbydere giver dig mulighed for at oprette gratis skemaer, der synkroniseres over internettet, så du kan få adgang til enhver platform, du bruger, hvad enten det er din computer, smartphone eller tablet. Ideelt, når vi ikke har tid til at sidde på kontoret og manuelt ændre alle de ændringer, der kommer ind.

Forskellige mennesker bruger forskellige kalendere af forskellige grunde, såsom Microsoft Outlook til arbejde eller Google Calendar til personlige ting. Nogle bruger endda sociale medier som Facebook til at holde styr på begivenheder.

Så hvordan holder du det hele samlet på ét sted? Det er her, Doodle kommer ind i billedet. Det gør det nemt at synkronisere dine skemaer gratis eller booste virksomhedens organisering med en Doodle Professional-konto.

Sådan forbinder du din gratis dagbog med Doodle

Du kan bruge Doodles gruppeafstemninger, bookingside og 1:1 gratis.

Med de ekstra funktioner i en Doodle Professional-konto kan du synkronisere din kalender og din adressebog gratis, fjerne annoncer, tilføje brugerdefineret branding og linke dine foretrukne videokonferenceværktøjer.

Når du er logget ind i Doodle, skal du gå til dine indstillinger og forbinde din kalender. Du har mulighed for at oprette forbindelse til din gratis Google- og iCloud-adressebogskonto, og på en enkel og hurtig måde vil dine kontakter blive synkroniseret.

Husk, at Doodle aldrig vil sende spam til dine kontakter.

Når dine kontakter er synkroniseret, kan du næste gang, du vil lave en afstemning, indkalde til et møde eller finde det bedste mødetidspunkt med dine venner og familie, bare sende e-mails til gæsterne med et par klik på en enkel måde.

Når du har din gratis personlige planner, kalender og kontaktliste samlet ét sted, er det nemt at organisere dagens opgaver, koordinere din fritid med dit ansvar og altid have tid til at mødes med kolleger eller venner og familie uden stress.