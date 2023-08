Sincronize seu calendário com o Doodle Professional

Para garantir que suas tarefas estejam atualizadas, não há nada melhor do que manter um diário ou calendário bem organizado.

É claro que, quando estamos em vários lugares, ter a facilidade de manter um calendário salvo na Internet ajuda ainda mais. Vários provedores dão a oportunidade de criar agendas gratuitas que se sincronizam pela Internet, permitindo que você acesse em qualquer plataforma que estiver usando, seja no computador, smartphone ou tablet. Ideal quando não temos tempo para ficar no escritório, modificando manualmente cada alteração que chega.

Pessoas diferentes usam calendários diferentes por motivos diferentes, como o Microsoft Outlook para o trabalho ou o Google Calendar para assuntos pessoais. Algumas até usam mídias sociais como o Facebook para acompanhar eventos.

Então, como manter tudo em um só lugar? Bem, é aí que entra o Doodle. Ele facilita a sincronização de suas agendas gratuitamente ou aumenta a organização corporativa com uma conta Doodle Professional.

Como conectar sua agenda gratuita ao Doodle

Você pode usar as enquetes de grupo, a página de reservas e o 1:1 do Doodle gratuitamente.

Com os recursos extras de uma conta Doodle Professional, você pode sincronizar seu calendário e seu catálogo de endereços gratuitamente, remover anúncios, adicionar marcas personalizadas e vincular suas ferramentas de videoconferência favoritas.

Uma vez conectado ao Doodle, vá para as configurações e conecte seu calendário. Você tem a opção de se conectar à sua conta gratuita do Google e do catálogo de endereços do iCloud e, de maneira simples e rápida, seus contatos serão sincronizados.

Lembre-se de que o Doodle nunca enviará spams aos seus contatos.

Com seus contatos sincronizados, da próxima vez que quiser criar uma enquete ou votação, marcar uma reunião para um encontro ou estabelecer o melhor horário de encontro com seus amigos e familiares, basta enviar os e-mails para os convidados com apenas alguns cliques de forma simples.

Manter a agenda pessoal, o calendário e a lista de contatos gratuitos em um só lugar facilita a organização das tarefas do dia, a coordenação do seu tempo livre com as responsabilidades e sempre tem tempo para se reunir com colegas de trabalho ou amigos e familiares sem nenhum estresse.