Czym jest grupa doradcza?

Grupy doradcze to osoby, które spotykają się (zazwyczaj dysponując określonymi umiejętnościami), aby dzielić się swoimi opiniami i przedstawiać organizacjom zalecenia.

Ich nadrzędnym celem jest pomoc firmie w rozwiązaniu problemu, z którym ta ma trudności. Ponieważ nie są tak blisko samego problemu jak kadra kierownicza czy pracownicy, mogą spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy, wysłuchać opinii, zebrać fakty, przeanalizować raporty i sformułować zalecenia z większą bezstronnością.

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Grupa doradcza może zajmować się konkretnym projektem, takim jak restrukturyzacja firmy, lub analizować kwestie o szerszym zasięgu, na przykład fuzję lub sposoby wejścia organizacji na nowe rynki. Działalność takich grup jest zazwyczaj ograniczona czasowo – zazwyczaj rozwiązują się one po zrealizowaniu wyznaczonych zadań.

W skład najbardziej skutecznych grup doradczych wchodzą eksperci z danej dziedziny. Wydawane przez nie zalecenia będą wykorzystywane przy podejmowaniu ważnych decyzji, dlatego muszą pochodzić od osób posiadających odpowiednią wiedzę, by je formułować.

Czym jest posiedzenie grupy doradczej?

Członkowie grup doradczych często wykonują znaczną część pracy poza formalnymi spotkaniami, ale kiedy już się spotykają, mają okazję podsumować dotychczasowe postępy i ustalić kolejne kroki. Ich nadrzędnym celem jest udzielanie porad podmiotom, które ich zatrudniły, dlatego spotkania powinny zawsze przyczyniać się do realizacji tego celu.

W posiedzeniach grupy doradczej może brać udział wiele różnych zainteresowanych stron, dlatego zawsze warto zacząć od rundy przedstawiania się. Niektórzy uczestnicy mogą się nie znać – zwłaszcza jeśli na jedno lub dwa posiedzenia zaproszono ekspertów z zewnątrz. Należy również zadbać o to, by ktoś sporządzał protokół, aby można było się do niego odwołać w przyszłości.

Podczas tych spotkań zostanie przedstawionych wiele aktualnych informacji na temat prac prowadzonych przez grupę, dlatego osoby odpowiedzialne za te kwestie powinny przedstawić swoje ustalenia i być przygotowane na udzielenie odpowiedzi na pytania. Przewodniczący spotkania może zadbać o to, by dyskusja nie zbaczała z tematu. Wszelkie istotne materiały przygotowawcze należy rozesłać z wyprzedzeniem.

Ponieważ spotkanie dobiega końca, należy ustalić konkretne działania i wytyczyć kierunek dalszych prac. Te działania będą stanowić podstawę zadań, które należy zrealizować przed kolejnym spotkaniem.

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Jak zaplanować spotkanie grupy doradczej

Biorąc pod uwagę tak wiele różnych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, próba zorganizowania spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej okaże się niemożliwa. Doodle rozwiązuje twój problem.

Korzystanie z Group Poll Wystarczy, że prześlesz uczestnikom kilka propozycji terminów, a oni wybiorą ten, który im odpowiada – w ten sposób w ciągu kilku minut ustalisz najlepszy termin spotkania.

Doodle Professional pozwala również nadać zaproszeniom profesjonalny wygląd, usuwa reklamy i umożliwia wysyłanie przypomnień. Dodatkowo możesz dodać swoje ulubione narzędzia do wideokonferencji.