परामर्श समूह क्या है?

परामर्श समूह वे लोग होते हैं जो (आमतौर पर एक विशेष कौशल सेट के साथ) एक साथ आते हैं, अपनी राय साझा करते हैं और किसी संगठन को सिफारिशें देते हैं।

उनका अंतिम उद्देश्य किसी कंपनी को उस समस्या का समाधान खोजने में मदद करना है जिसे समझने में वह संघर्ष कर रही है। अधिकारियों या कर्मचारियों की तरह समस्या के इतने करीब न होने के कारण, वे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, राय सुन सकते हैं, तथ्यों का शोध कर सकते हैं, रिपोर्टों की समीक्षा कर सकते हैं और अधिक निष्पक्षता के साथ सिफारिशें कर सकते हैं।

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एक सलाहकार समूह किसी विशिष्ट परियोजना, जैसे कंपनी के पुनर्गठन, पर काम कर सकता है, या किसी बड़े मामले, जैसे विलय, या यह देखने पर कि कोई संगठन नए बाजारों में कैसे प्रवेश कर सकता है, पर विचार कर सकता है। ये आमतौर पर समय-सीमित होते हैं और अपना काम पूरा करने के बाद भंग हो जाते हैं।

सबसे सफल सलाहकार समूहों के सदस्य किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों में से चुने जाते हैं। उनकी सिफारिशें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उपयोग की जाएँगी, इसलिए ये सिफारिशें ऐसे लोगों से आनी चाहिए जिनके पास उन्हें देने के लिए आवश्यक ज्ञान हो।

परामर्श समूह की बैठक क्या है?

परामर्शदात्री समूहों के सदस्य अक्सर औपचारिक बैठकों से दूर बहुत काम करते हैं, लेकिन जब वे एक साथ आते हैं, तो यह उनके लिए प्रगति की समीक्षा करने और आगे क्या करना है, यह तय करने का अवसर होता है। उनका अंतिम लक्ष्य उन्हें नियुक्त करने वालों को सलाह देना है, इसलिए बैठकें हमेशा उनके काम को उसी दिशा में आगे बढ़ाती रहनी चाहिए।

परामर्श समूह की बैठकों में कई विभिन्न हितधारक शामिल हो सकते हैं, इसलिए हमेशा परिचय के एक दौर से शुरुआत करना अच्छा होता है। वहाँ कुछ लोग एक-दूसरे को नहीं जानते होंगे—विशेषकर यदि एक या दो बैठकों के लिए बाहरी विशेषज्ञ बुलाए गए हों। साथ ही, सुनिश्चित करें कि कोई मिनट्स ले रहा हो, ताकि भविष्य में उनका संदर्भ लिया जा सके।

इन बैठकों में समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों पर बहुत सारे अपडेट्स शामिल होंगे, इसलिए संबंधित लोगों को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने चाहिए और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बैठक के अध्यक्ष यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चर्चा विषय पर ही बनी रहे। कोई भी महत्वपूर्ण पूर्व तैयारी कार्य पहले से भेज दिया जाना चाहिए।

जैसे-जैसे बैठक समाप्त होने को है, इसमें कार्रवाई बिंदु और आगे बढ़ने की दिशा निर्धारित करनी होगी। ये कार्रवाई बिंदु अगली बैठक से पहले किए जाने वाले कार्यों का आधार बनेंगे।

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परामर्श समूह की बैठक कैसे निर्धारित करें

अनेक आंतरिक और बाहरी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए, ईमेल के माध्यम से बैठक आयोजित करने का प्रयास असंभव होगा। Doodle आपकी समस्या का समाधान करता है।

उपयोग करते हुए ग्रुप पोल आपको प्रतिभागियों को बस कुछ समय विकल्प के रूप में भेजने होते हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं और कुछ ही मिनटों में मिलने का सबसे उपयुक्त समय तय हो जाता है।

Doodle Professional यह आपको अपने निमंत्रणों में एक पेशेवर लुक जोड़ने, विज्ञापनों को हटाने और रिमाइंडर भेजने की सुविधा भी देता है। साथ ही आप अपने पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स भी जोड़ सकते हैं।