Qu'est-ce qu'un groupe consultatif ?

Les groupes consultatifs sont des personnes qui se réunissent (généralement avec un ensemble de compétences particulières) pour partager leurs opinions et offrir des recommandations à une organisation.

Leur but ultime est d'aider une entreprise à résoudre un problème qu'elle a du mal à appréhender. N'étant pas aussi proches du problème que les cadres ou le personnel, ils peuvent avoir une vue d'ensemble et entendre des opinions, rechercher des faits, examiner des rapports et formuler des recommandations avec une plus grande impartialité.

Un groupe consultatif peut travailler sur un projet spécifique, tel que la restructuration d'une entreprise, ou se pencher sur un sujet plus vaste, par exemple une fusion ou la manière dont une organisation peut pénétrer de nouveaux marchés. Ils sont généralement limités dans le temps et se dissolvent une fois qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient à faire.

Les groupes consultatifs les plus performants sont composés d'experts dans un domaine particulier. Les recommandations qu'il formule seront utilisées pour prendre des décisions importantes ; elles doivent donc émaner de personnes possédant les connaissances nécessaires pour les formuler.

Qu'est-ce qu'une réunion de groupe consultatif ?

Les membres des groupes consultatifs accomplissent souvent une grande partie de leur travail loin des réunions formelles, mais lorsqu'ils se réunissent, c'est l'occasion pour eux d'examiner les progrès accomplis et de décider de ce qu'ils doivent faire ensuite. Leur objectif ultime est de conseiller les personnes qui les ont engagés. Les réunions doivent donc toujours orienter leur travail dans cette direction.

Les réunions des groupes consultatifs peuvent rassembler un grand nombre d'acteurs différents, c'est pourquoi il est toujours bon de commencer par un tour de table de présentation. Il est possible que certaines personnes ne se connaissent pas, surtout si des experts externes sont invités à participer à une ou deux réunions. Veillez également à ce que quelqu'un rédige le procès-verbal, afin que l'on puisse s'y référer ultérieurement.

Ces réunions vont contenir de nombreuses mises à jour sur le travail effectué par le groupe, de sorte que les personnes concernées doivent présenter leurs conclusions et être prêtes à répondre aux questions. Le président de la réunion peut veiller à ce que les questions restent dans le sujet. Tout travail préparatoire important doit être envoyé à l'avance.

Lorsque la réunion touche à sa fin, elle doit comporter des points d'action et une direction à suivre. Ces points d'action constitueront la base de ce qui doit être fait avant la prochaine réunion.

Comment planifier une réunion du groupe consultatif.

