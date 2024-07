Cos'è un gruppo consultivo?

I gruppi consultivi sono persone che si riuniscono (di solito con competenze specifiche) per condividere le loro opinioni e offrire raccomandazioni a un'organizzazione.

Il loro scopo finale è quello di aiutare un'azienda a risolvere un problema che fatica a comprendere. Non essendo vicini al problema come i dirigenti o il personale, possono guardare al quadro più ampio e ascoltare opinioni, ricercare fatti, esaminare rapporti e formulare raccomandazioni con maggiore imparzialità.

Creare una riunione Unitevi in pochi minuti con il vostro account Doodle gratuito

Un gruppo di consulenza può lavorare su un progetto specifico, come la ristrutturazione di un'azienda, o esaminare qualcosa di più ampio, ad esempio una fusione o il modo in cui un'organizzazione può entrare in nuovi mercati. I gruppi di consulenza sono generalmente limitati nel tempo e si sciolgono una volta raggiunto il loro scopo.

I gruppi consultivi di maggior successo hanno come membri degli esperti in un determinato settore. Le raccomandazioni che vengono fatte saranno utilizzate per prendere decisioni importanti, quindi devono provenire da persone con le conoscenze necessarie per prenderle.

Che cos'è una riunione del gruppo consultivo?

I membri dei gruppi consultivi spesso svolgono molto lavoro lontano da riunioni formali, ma quando si riuniscono è un'occasione per rivedere i progressi e decidere cosa fare in seguito. Il loro obiettivo finale è quello di fornire consulenza a chi li ha assunti, quindi le riunioni dovrebbero sempre orientare il loro lavoro in questa direzione.

Alle riunioni dei gruppi consultivi possono partecipare molti soggetti diversi, quindi è sempre bene iniziare con un giro di presentazioni. Alcune persone potrebbero non conoscersi, soprattutto se per una o due riunioni vengono coinvolti esperti esterni. Inoltre, assicuratevi che qualcuno prenda i verbali, in modo da potervi fare riferimento in futuro.

Queste riunioni conterranno molti aggiornamenti sul lavoro svolto dal gruppo, quindi le persone interessate dovranno presentare i loro risultati ed essere pronte a rispondere alle domande. Il presidente della riunione può assicurarsi che queste rimangano in tema. Qualsiasi preparazione importante deve essere inviata in anticipo.

Quando la riunione si avvia alla conclusione, è necessario che vi siano punti d'azione e una direzione da seguire. Questi punti d'azione costituiranno la base di ciò che deve essere fatto prima della prossima riunione.

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Come programmare una riunione del gruppo consultivo

Con molti interlocutori interni ed esterni a cui pensare, cercare di organizzare una riunione via e-mail sarà impossibile. Doodle risolve il problema.

Utilizzando Sondaggio di gruppo è sufficiente inviare una selezione di orari ai partecipanti, i quali scelgono quello che fa al caso loro e si ottiene il momento migliore per incontrarsi in pochi minuti.

Doodle Professional consente inoltre di aggiungere un aspetto professionale ai vostri inviti, di rimuovere gli annunci e di inviare promemoria. Inoltre, potete aggiungere i vostri strumenti di videoconferenza preferiti.

Doodle consente di riunire facilmente il vostro gruppo senza dover inviare e-mail. Non importa se la riunione è per cinque o per 500 persone: troverete facilmente un orario per tutti. Provatelo gratuitamente oggi stesso.