Hvad er en rådgivende gruppe?

Rådgivende grupper er mennesker, der samles (normalt med et bestemt kompetencesæt) for at dele deres meninger og give anbefalinger til en organisation.

Deres endelige mål er at hjælpe en virksomhed med at løse et problem, som den har svært ved at få styr på. Da de ikke er så tæt på problemet som ledere eller medarbejdere, kan de se på det bredere billede og høre meninger, undersøge fakta, gennemgå rapporter og fremsætte anbefalinger med større upartiskhed.

En rådgivningsgruppe kan arbejde på et specifikt projekt, f.eks. omstrukturering af en virksomhed, eller se på noget større, f.eks. en fusion eller hvordan en organisation kan komme ind på nye markeder. De er normalt tidsbegrænsede og opløses typisk, når de har nået det, de skal gøre.

De mest succesfulde rådgivende grupper består af eksperter inden for et bestemt område. De anbefalinger, den kommer med, vil blive brugt til at træffe vigtige beslutninger, så de skal komme fra folk med den viden, der skal til for at træffe dem.

Hvad er et møde i en rådgivende gruppe?

Medlemmerne af rådgivende grupper udfører ofte en masse arbejde uden at holde formelle møder, men når de mødes, er det en mulighed for at gennemgå de fremskridt, de har gjort, og beslutte, hvad de skal gøre som det næste. Deres endelige mål er at rådgive dem, der har ansat dem, så møderne skal altid fremme deres arbejde i den retning.

Der kan deltage mange forskellige interessenter i rådgivningsgruppemøder, så det er altid godt at starte med en præsentationsrunde. Nogle af de tilstedeværende kender måske ikke hinanden - især hvis der er eksterne eksperter tilknyttet til et eller to møder. Sørg også for, at der er nogen, der fører referat, så der kan henvises til det i fremtiden.

Disse møder vil indeholde en masse opdateringer om gruppens arbejde, så de relevante personer bør fremlægge deres resultater og være parate til at besvare spørgsmål. Mødelederen kan sørge for, at disse spørgsmål ikke kommer for langt fra emnet. Eventuelle vigtige forberedelser bør sendes ud på forhånd.

Da mødet nærmer sig sin afslutning, skal det have handlingspunkter og en retning at bevæge sig i. Disse handlingspunkter skal danne grundlag for, hvad der skal gøres inden næste møde.

Sådan planlægger du et møde i en rådgivende gruppe

