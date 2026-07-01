Vad är en rådgivande grupp?

Rådgivande grupper består av personer som samlas (oftast med särskild kompetens) för att dela med sig av sina åsikter och ge rekommendationer till en organisation.

Deras främsta mål är att hjälpa ett företag att lösa ett problem som det har svårt att få grepp om. Eftersom de inte står lika nära problemet som ledningen eller personalen kan de se helheten, lyssna på olika åsikter, undersöka fakta, granska rapporter och lämna rekommendationer med större opartiskhet.

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En rådgivande grupp kan arbeta med ett specifikt projekt, till exempel en omstrukturering av företaget, eller ta itu med något mer omfattande, såsom en fusion eller hur en organisation kan ta sig in på nya marknader. Dessa grupper är vanligtvis tidsbegränsade och upplöses oftast så snart de har uppnått sitt mål.

De mest framgångsrika rådgivande grupperna består av experter inom ett visst område. De rekommendationer som gruppen lägger fram kommer att ligga till grund för viktiga beslut, och därför måste de komma från personer som har den kunskap som krävs för att fatta sådana beslut.

Vad är ett möte i en rådgivande grupp?

Medlemmarna i rådgivande grupper lägger ofta ner mycket arbete utanför de formella mötena, men när de träffas är det ett tillfälle för dem att utvärdera framstegen och besluta om nästa steg. Deras slutgiltiga mål är att ge råd till dem som anlitat dem, så mötena bör alltid syfta till att driva arbetet i den riktningen.

Möten i rådgivande grupper kan ha många olika intressenter närvarande, så det är alltid bra att inleda med en presentationsrunda. Vissa deltagare kanske inte känner varandra – särskilt om externa experter bjuds in till ett eller två möten. Se också till att någon för protokoll, så att man kan gå tillbaka till det i framtiden.

Dessa möten kommer att innehålla många uppdateringar om det arbete som gruppen bedriver, så de berörda personerna bör redogöra för sina resultat och vara beredda att svara på frågor. Mötesordföranden kan se till att diskussionen håller sig till ämnet. Allt viktigt förberedelsearbete bör skickas ut i förväg.

När mötet närmar sig sitt slut måste det finnas åtgärdspunkter och en riktning att gå i. Dessa åtgärdspunkter kommer att utgöra grunden för vad som behöver göras inför nästa möte.

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Så här planerar du ett möte med rådgivningsgruppen

Med så många olika interna och externa intressenter att ta hänsyn till kommer det att vara omöjligt att försöka ordna ett möte via e-post. Doodle löser ditt problem.

Användning av Group Poll Du behöver bara skicka ut några olika tidsförslag till deltagarna, de väljer det som passar dem bäst och på bara några minuter har du hittat den bästa tiden för mötet.

Doodle Professional Med den kan du dessutom ge dina inbjudningar ett professionellt utseende, ta bort annonser och skicka påminnelser. Dessutom kan du lägga till dina favoritverktyg för videokonferenser.