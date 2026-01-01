Jak założyć konto w serwisie Acuity Scheduling

Oto nasz przewodnik dotyczący zakładania konta w aplikacji do planowania spotkań Acuity Scheduling.

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Krok pierwszy: Rozpocznij konfigurację konta

Acuity Scheduling nie oferuje bezpłatnego planu. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy uruchomić bezpłatny okres próbny.

Wejdź na stronę internetową i kliknij „Wypróbuj planowanie”. Zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail lub kliknięcie opcji „Kontynuuj przez Google” albo „Kontynuuj przez Apple”.

Wpisz swoje dane, a zostaniesz przekierowany do swojego panelu użytkownika.

Krok drugi: Ustal swoją dostępność

Po wejściu do panelu zarządzania terminami warto ustalić, kiedy masz czas na spotkanie.

W menu głównym kliknij opcję „Planowanie”.

W sekcji „Dostępność” możesz ustawić, kiedy jesteś dostępny na spotkania. Możesz ustawić stałe godziny pracy, a także zmienić je w przypadku jednorazowych wydarzeń.

Krok trzeci: Umówienie wizyt

Gdy klienci zarezerwują u Ciebie termin, dni te zostaną wyróżnione na stronie głównej Twojego panelu administracyjnego.

W zakładce „Harmonogram” możesz również określić, w jakich godzinach użytkownicy mogą rezerwować u Ciebie terminy.

Kliknij „Nowy rodzaj usługi”, a następnie wprowadź szczegóły dotyczące usługi, którą chcesz udostępnić do rezerwacji. Obejmują one nazwę, czas trwania, cenę (jeśli dotyczy) oraz kategorię.

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