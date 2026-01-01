Jak założyć konto w serwisie Acuity Scheduling
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Oto nasz przewodnik dotyczący zakładania konta w aplikacji do planowania spotkań Acuity Scheduling.
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Krok pierwszy: Rozpocznij konfigurację konta
Acuity Scheduling nie oferuje bezpłatnego planu. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy uruchomić bezpłatny okres próbny.
Wejdź na stronę internetową i kliknij „Wypróbuj planowanie”. Zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail lub kliknięcie opcji „Kontynuuj przez Google” albo „Kontynuuj przez Apple”.
Wpisz swoje dane, a zostaniesz przekierowany do swojego panelu użytkownika.
Krok drugi: Ustal swoją dostępność
Po wejściu do panelu zarządzania terminami warto ustalić, kiedy masz czas na spotkanie.
W menu głównym kliknij opcję „Planowanie”.
W sekcji „Dostępność” możesz ustawić, kiedy jesteś dostępny na spotkania. Możesz ustawić stałe godziny pracy, a także zmienić je w przypadku jednorazowych wydarzeń.
Krok trzeci: Umówienie wizyt
Gdy klienci zarezerwują u Ciebie termin, dni te zostaną wyróżnione na stronie głównej Twojego panelu administracyjnego.
W zakładce „Harmonogram” możesz również określić, w jakich godzinach użytkownicy mogą rezerwować u Ciebie terminy.
Kliknij „Nowy rodzaj usługi”, a następnie wprowadź szczegóły dotyczące usługi, którą chcesz udostępnić do rezerwacji. Obejmują one nazwę, czas trwania, cenę (jeśli dotyczy) oraz kategorię.
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