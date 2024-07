Come configurare un account Acuity Scheduling

Ecco la nostra guida alla creazione di un account con l'app di pianificazione Acuity Scheduling.

Prova a fare uno scarabocchio Configurate un account gratuito e iniziate a programmare in pochi minuti

Primo passo: Iniziare la configurazione dell'account

Acuity Scheduling non offre un piano gratuito. Per iniziare, è necessario avviare una prova gratuita.

Andate sul sito web e fate clic su "Prova la programmazione". Vi verrà richiesto di fornire il vostro indirizzo e-mail o di fare clic su "Continua con Google" o "Continua con Apple".

Inserite i vostri dati e accederete alla vostra dashboard.

Fase due: Impostare la propria disponibilità

Una volta entrati nella dashboard di gestione degli appuntamenti, è necessario stabilire quando si è liberi di incontrarsi.

Dal menu iniziale, fate clic su "Pianificazione".

Utilizzate "Disponibilità" per stabilire quando siete disponibili per gli appuntamenti. È possibile impostare gli orari regolari e anche sovrascrivere gli orari in caso di eventi una tantum.

Terzo passo: Prenotare gli appuntamenti

Quando i clienti prenotano un appuntamento con voi, i giorni vengono evidenziati nella home page della vostra dashboard.

Dalla scheda "Pianificazione", potete anche impostare l'orario degli eventi che le persone possono prenotare con voi.

Fate clic su "Nuovo tipo di servizio" e da qui inserite i dettagli di ciò che volete far prenotare agli utenti. Questo include il nome, la durata, il prezzo (se applicabile) e la categoria.

