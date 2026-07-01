Så här skapar du ett konto hos Acuity Scheduling

Här är vår guide till hur du skapar ett konto i schemaläggningsappen Acuity Scheduling.

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Steg 1: Börja med att skapa ditt konto

Acuity Scheduling erbjuder inget gratisabonnemang. För att komma igång måste du påbörja en kostnadsfri provperiod.

Gå till webbplatsen och klicka på ”Prova att boka”. Du ombeds då att ange din e-postadress eller klicka på ”Fortsätt med Google” eller ”Fortsätt med Apple”.

Fyll i dina uppgifter så kommer du till din översiktssida.

Steg två: Ange när du är tillgänglig

När du väl är inne på din översiktssida för tidsbokning vill du se när du har tid att träffas.

Klicka på ”Schemaläggning” i startmenyn.

Använd ”Tillgänglighet” för att ange när du är tillgänglig för bokningar. Du kan ange fasta tider och även ändra dem om du har engångshändelser.

Steg tre: Boka tid

När kunder bokar tid hos dig kommer dagarna att markeras på startsidan i din kontrollpanel.

Under fliken ”Schemaläggning” kan du också ange vilka tider som deltagarna kan boka in evenemang hos dig.

Klicka på ”Ny typ av tjänst” och ange här uppgifterna om vad du vill att kunderna ska kunna boka. Detta omfattar namn, varaktighet, pris (om tillämpligt) och kategori.

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