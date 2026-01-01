Acuity Scheduling खाता कैसे सेट अप करें

यहाँ शेड्यूलिंग ऐप, एक्विटी शेड्यूलिंग में खाता बनाने के लिए हमारी मार्गदर्शिका है।

चरण एक: अपना खाता सेटअप शुरू करें

Acuity Scheduling मुफ्त प्लान प्रदान नहीं करता है। शुरू करने के लिए, आपको एक मुफ्त ट्रायल शुरू करना होगा।

वेबसाइट पर जाएँ और "Try Scheduling" पर क्लिक करें। आपसे अपना ईमेल प्रदान करने के लिए कहा जाएगा या "Continue with Google" या "Continue with Apple" पर क्लिक करें।

अपना विवरण भरें और आपको आपके डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा।

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चरण दो: अपनी उपलब्धता निर्धारित करें

एक बार जब आप अपने अपॉइंटमेंट प्रबंधन डैशबोर्ड में पहुँच जाते हैं, तो आप यह व्यवस्थित करना चाहते हैं कि आप कब मिलने के लिए खाली हैं।

होम मेनू से, "Scheduling" पर क्लिक करें।

"उपलब्धता" का उपयोग करके आप अपॉइंटमेंट्स के लिए उपलब्ध समय निर्धारित कर सकते हैं। आप नियमित घंटे सेट कर सकते हैं और यदि आपके पास एक-बार के कार्यक्रम हों तो उन घंटों को ओवरराइड भी कर सकते हैं।

चरण तीन: अपॉइंटमेंट बुक करना

जब ग्राहक आपके साथ समय बुक करते हैं, तो वे दिन आपके डैशबोर्ड के होम पेज पर हाइलाइट हो जाएंगे।

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"Scheduling" टैब से आप यह भी सेट कर सकते हैं कि लोग आपके साथ किस समय के कार्यक्रम बुक कर सकते हैं।

"New Type of Service" पर क्लिक करें और यहाँ से उस सेवा का विवरण दर्ज करें जिसे आप लोगों को बुक करने की अनुमति देना चाहते हैं। इसमें नाम, अवधि, मूल्य (यदि लागू हो) और श्रेणी शामिल हैं।

यदि आप एक बहुमुखी शेड्यूलिंग समाधान की तलाश में हैं, तो आपको आज़माना चाहिए। Doodle हमारा उपयोगकर्ता-अनुकूल डिज़ाइन लोगों के लिए, चाहे उनका डिवाइस, ब्राउज़र या स्थान कोई भी हो, समय बुक करना आसान बनाता है।

आज ही एक मुफ्त खाता बनाएँ - क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।