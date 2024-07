Como configurar uma conta do Acuity Scheduling

Aqui está o nosso guia para criar uma conta no aplicativo de agendamento, Acuity Scheduling.

Etapa um: Iniciar a configuração de sua conta

O Acuity Scheduling não oferece um plano gratuito. Para começar, você precisa iniciar uma avaliação gratuita.

Acesse o site e clique em "Try Scheduling". Será solicitado que você forneça seu e-mail ou clique em "Continue with Google" ou "Continue with Apple".

Preencha seus dados e você será levado ao seu painel.

Segunda etapa: Defina sua disponibilidade

Depois de entrar no painel de gerenciamento de compromissos, você deve definir quando está livre para se encontrar.

No menu inicial, clique em "Scheduling" (Agendamento).

Use "Availability" (Disponibilidade) para definir quando você está disponível para compromissos. Você pode definir horários regulares e também substituir horários se tiver eventos pontuais.

Terceira etapa: Marcação de compromissos

Quando os clientes agendarem um horário com você, os dias serão destacados na página inicial do seu painel.

Na guia "Scheduling" (Agendamento), você também pode definir o horário dos eventos que as pessoas podem agendar com você.

Clique em "New Type of Service" (Novo tipo de serviço) e, a partir daí, insira os detalhes do que você deseja permitir que as pessoas reservem. Isso inclui o nome, a duração, o preço (se aplicável) e a categoria.

