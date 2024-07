Sådan opretter du en Acuity Scheduling-konto

Her er vores guide til at oprette en konto i planlægningsappen Acuity Scheduling.

Prøv Doodle Opret en gratis konto, og begynd at planlægge på få minutter

Første trin: Start opsætningen af din konto

Acuity Scheduling tilbyder ikke en gratis plan. For at komme i gang er du nødt til at starte en gratis prøveperiode.

Gå ind på hjemmesiden, og klik på "Prøv planlægning". Du vil blive bedt om at angive din e-mail eller klikke på "Fortsæt med Google" eller "Fortsæt med Apple".

Udfyld dine oplysninger, og du vil blive ført til dit dashboard.

Trin to: Indstil din tilgængelighed

Når du er inde på dit dashboard til aftalestyring, skal du finde ud af, hvornår du er ledig til at mødes.

Fra startmenuen skal du klikke på "Planlægning".

Brug "Tilgængelighed" til at indstille, hvornår du er tilgængelig for aftaler. Du kan indstille faste tidspunkter og også tilsidesætte tidspunkter, hvis du har enkeltstående begivenheder.

Trin tre: Booking af aftaler

Når kunder booker tid hos dig, vil dagene blive fremhævet på startsiden af dit dashboard.

Fra fanen "Planlægning" kan du også indstille, hvilke tidspunkter folk kan booke hos dig.

Klik på "New Type of Service", og indtast detaljerne for det, du vil give folk mulighed for at booke. Dette inkluderer navn, varighed, pris (hvis relevant) og kategori.

Prøv Doodle Opret en gratis konto, og begynd at planlægge på få minutter

Hvis du leder efter en alsidig planlægningsløsning, bør du prøve Doodle. Vores brugervenlige design gør det nemt at booke tid med folk, uanset deres enhed, browser eller placering.

Opret en gratis konto i dag - der kræves ikke kreditkort.