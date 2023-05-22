Wat zijn WhatsApp-enquêtes?

Met WhatsApp-enquêtes kun je enquêtes maken in WhatsApp-chats. Deze kun je gebruiken om feedback van je contacten te verzamelen, beslissingen te nemen of gewoon voor de lol.

Laten we eens kijken wat je allemaal kunt doen.

Hoe maak je een WhatsApp-enquête aan?

Het is heel makkelijk om te beginnen, volg gewoon deze stappen:

Ga naar WhatsApp.

Open de chat met de persoon of groep waar je een poll bij wilt houden.

Tik op het „+“-pictogram in de werkbalk onderaan.

Maak een Groepspoll

Tik op ‘Poll’.

Typ je vraag hier in.

Voer maximaal 12 opties in waar mensen op kunnen stemmen.

Tik op ‘Verzenden’.

Enquêtes via WhatsApp kunnen een geweldige manier zijn om feedback van je contacten te verzamelen. Je kunt bijvoorbeeld een enquête gebruiken om je klanten te vragen wat ze van je nieuwe product of dienst vinden. Je kunt een enquête ook gebruiken om je medewerkers om feedback te vragen over een nieuw beleid of een nieuwe procedure.

Ze kunnen je ook helpen bij het nemen van beslissingen. Je kunt een poll gebruiken om te beslissen waar je gaat eten of welke film je gaat kijken. Je kunt een poll ook gebruiken om te beslissen voor welk team je gaat juichen tijdens de grote wedstrijd.

Maak een Groepspoll

Tips om WhatsApp-enquêtes effectief te gebruiken

Als je het maximale uit je enquêtes wilt halen, moet je ervoor zorgen dat je ze zo goed mogelijk gebruikt. Hier zijn een paar manieren om ze zo effectief mogelijk in te zetten:

Zorg ervoor dat je vraag duidelijk en beknopt is.

Houd je opties kort en bondig.

Overlaad je contacten niet met te veel enquêtes.

Gebruik ze om feedback te verzamelen en beslissingen te nemen, niet alleen voor de lol.

Maak een Groepspoll

Hoe zit het met Doodle?

Doodle is een gratis online planningsprogramma die je kunt gebruiken om bijeenkomsten en evenementen te organiseren.

Hiermee kun je maak een poll aan en nodig je contacten uit om te stemmen op de datum en het tijdstip dat hen het beste uitkomt. Het mooie is dat je hiermee het heen-en-weer-gepraat vrijwel helemaal kunt vermijden en binnen enkele minuten een tijdstip kunt vinden om af te spreken.

Groepspolls zijn misschien wel het onderdeel van Doodle dat iedereen kent en waar iedereen dol op is. Maar je kunt je planning ook automatiseren met de Boekingspagina.

Door je beschikbaarheid in te stellen, kun je die met slechts één link delen – zodat mensen makkelijk een afspraak met je kunnen maken, en alleen wanneer jij dat wilt.

Doodle gebruiken met WhatsApp

Zodra je een Groepspoll hebt aangemaakt, kun je de link via WhatsApp delen. Zo kun je snel en makkelijk reacties van je contacten verzamelen.

Maak een Groepspoll

Maar wacht eens even. Als je in WhatsApp al enquêtes kunt maken, waarom zou je dan Doodle gebruiken? Nou, daar zijn eigenlijk een paar redenen voor:

Meer mensen zullen het zien: Als je een poll deelt via WhatsApp, kunnen alleen de mensen die al in de chat zitten die zien. Maar als je een link naar een poll deelt via WhatsApp, kan iedereen die de link heeft die zien. Dit betekent dat je met Doodle een breder publiek kunt bereiken. Bijvoorbeeld als je contacten hebt die geen WhatsApp gebruiken, maar die je toch graag op je evenement wilt hebben.

Mensen zijn eerder geneigd om te stemmen: als je ze vraagt om mee te doen aan een WhatsApp-enquête, zijn ze misschien niet gemotiveerd om dat te doen of doen ze het niet meteen. Maar als mensen een link naar een poll krijgen, nemen ze vaker de tijd om te stemmen. Dat komt omdat ze dan kunnen stemmen wanneer het hen uitkomt en ze zich geen zorgen hoeven te maken dat ze een gesprek onderbreken. Ze vinden de link ook makkelijker dan wanneer ze terug moeten scrollen door de chat om een poll te zoeken.

Je kunt meer feedback krijgen: Als je een WhatsApp-enquête maakt, ben je beperkt tot 12 opties. Maar als je een Doodle-groepspoll maakt, kun je zoveel opties toevoegen als je maar wilt. Dit betekent dat je meer feedback kunt krijgen van je contacten.

WhatsApp-enquêtes zijn handig, maar het delen van een Doodle-link via WhatsApp kan een geweldige manier zijn om feedback te verzamelen van een grote groep mensen en hen meer keuzes en tijd te geven om te stemmen.