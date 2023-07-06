Wat is een scriptie?

Simpel gezegd is een scriptie een academisch stuk waarin je een origineel idee presenteert en de argumenten geeft om dat te onderbouwen. Meestal wordt het geassocieerd met iemand die een doctoraat haalt, maar in sommige landen kan het ook verplicht zijn voor een masteropleiding of andere postdoctorale opleidingen.

De lengte kan variëren, afhankelijk van het studiegebied. Over het algemeen bestaat het echter uit verschillende hoofdstukken waarin de auteur zijn mening uiteenzet en zijn argumenten daarvoor toelicht.

De belangrijkste reden om een scriptie te schrijven is om een unieke bijdrage te leveren aan een bepaald onderzoeksgebied. Er moet grondig onderzoek voor worden gedaan en de bevindingen moeten duidelijk worden weergegeven.

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Wat is een verdediging van een scriptie?

Het is niet genoeg om alleen maar een scriptie te schrijven. Die moet ook de kritische blik van vakgenoten doorstaan. Zoals de naam al zegt, is de scriptieverdediging de plek waar dat gebeurt.

Meestal bestaat de bijeenkomst uit een panel van deskundigen op dat gebied, die beoordelen of het proefschrift voldoet aan de eisen voor het behalen van de graad. De student krijgt dan de kans om zijn of haar bevindingen te presenteren, vragen te beantwoorden en kritiek te weerleggen.

Tijdens de bijeenkomst presenteert de student zijn of haar bevindingen meestal op een gestructureerde manier. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van dia’s of een ander visueel hulpmiddel. Er wordt meestal van hem of haar verwacht dat hij of zij uitgebreid over het onderwerp praat, dus deze eerste fase van de bijeenkomst kan makkelijk een uur of langer duren.

Daarna volgen vragen van de commissie. Elk lid neemt even de tijd om opheldering te vragen over bepaalde punten of om meer uitleg te vragen. Er kan ook van de student worden verwacht dat hij of zij zijn of haar methodologie, analyse en conclusies verdedigt.

Het belangrijkste doel van een verdediging is om te controleren of het onderzoek origineel is en of het van voldoende kwaliteit is om de graad te behalen.

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Hoe organiseer je een verdediging van je scriptie?

Als je docent bent of bij de academische ondersteuningsdienst werkt en een bijeenkomst voor een scriptieverdediging wilt organiseren, heb je misschien moeite om een tijdstip te vinden dat in ieders agenda past. Dat is waar Doodle kan helpen.

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Groepspoll Zo kun je binnen enkele minuten makkelijk een afspraak maken met de mensen die je nodig hebt. Kies een aantal tijdstippen waarop je je vergadering wilt houden en stuur die door naar de studenten en docenten die je nodig hebt. Zij laten je weten wanneer ze beschikbaar zijn en binnen de kortste keren staat er voor iedereen iets in de agenda.

Met een Doodle Professional Met Teams kun je allerlei vergaderingen boeken namens academisch personeel. Je kunt niet alleen advertenties verwijderen en deadlines instellen via je eigen account, maar je kunt ook onze ‘Hosts’-functie gebruiken om vergaderingen namens hen te boeken, waarna deze automatisch in hun agenda verschijnen.

Je kunt ook je favoriete tool voor videoconferenties toevoegen; die wordt dan automatisch gekoppeld aan alle uitnodigingen die je verstuurt.