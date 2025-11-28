Doodle is een krachtige planningstool waar advocaten en advocatenkantoren op vertrouwen om afspraken met cliënten, teamvergaderingen en juridische evenementen te coördineren, zonder dat je daarvoor e-mails of inloggegevens voor apps nodig hebt. Van Boekingspagina's tot gezamenlijk onderzoek: het maakt tijdmanagement in de hele juridische workflow een stuk eenvoudiger.

Ben je op zoek naar een planningsprogramma voor de juridische sector?

Doodle helpt advocaten, advocatenkantoren en cliënten bij het plannen van afspraken zonder e-mails, gedrang in de lobby of inloggen voor cliënten. Je kunt het gebruiken voor consultaties, getuigenverhoren, afstemming binnen het team en nog veel meer.

Wat is de beste planningstool voor advocaten?

De beste tools doen meer dan alleen agenda’s beheren: ze besparen je tijd bij het administratieve werk, zorgen voor meer professionaliteit en waarborgen de vertrouwelijkheid.

Juridisch werk is tijdgevoelig, vereist veel oog voor detail en er zijn verschillende partijen bij betrokken. Traditionele tools zoals Outlook of Agenda schieten tekort als je dingen moet coördineren:

Klanten (die misschien niet zo van technologie houden)

Partners en medewerkers (met drukke agenda’s)

Externe partijen (zoals de advocaat van de tegenpartij of rechtbankverslaggevers)

Doodle werkt omdat het

Het heeft een pagina voor het plannen van afspraken zodat klanten een tijdstip kunnen kiezen dat jou goed uitkomt

Toepassingen groepsonderzoeken om teamvergaderingen of sessies over de aanpak van dossiers te coördineren

Draait een Inschrijflijst voor vrijwilligersfuncties, introductiedagen of interne trainingen

Je hebt geen account of inloggegevens nodig als je een externe gast bent

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Welke planningsfuncties hebben advocaten het hardst nodig?

Functie Zit je op Doodle? 1:1-planningspagina's (afspraken, telefoongesprekken, enz.) ✅ Groepsenquêtes (voor teamplanning) ✅ Inschrijfformulieren (voor clinics, evenementen) ✅ Werkt zonder dat klanten hoeven in te loggen ✅ Werkt op mobieltjes en computers ✅ Agendasynchronisatie (Outlook, Google Calendar) ✅ Videolinks (Zoom, Teams) ✅ Vragen voor een persoonlijk intakegesprek ✅ Gedeeltelijk: aangepaste vragen Documenten uploaden (bijv. contracten) Nog niet HIPAA Nog niet SMS-herinneringen Nog niet Virtuele wachtrijen Nog niet

Hoe gebruiken juristen Doodle tegenwoordig?

Van kleine kantoren tot grote advocatenkantoren: juridische teams gebruiken Doodle om het plannen van afspraken makkelijker te maken:

Gesprekken met klanten: Eén link naar de planningspagina is meer waard dan vijf e-mails.

Bemiddelingen of getuigenverklaringen: Zorg voor afstemming met alle partijen via een groepsenquête.

Teamvergaderingen of strategische besprekingen over een zaak: Zoek snel de tijd op, zelfs in verschillende tijdzones.

Pro-Deo-spreekuren: Zorg ervoor dat klanten uit de gemeenschap zich kunnen aanmelden voor beschikbare tijden.

Werving of inwerken: gesprekken of trainingen plannen zonder eindeloze e-mailwisselingen.

Wat zeggen de juridische teams?

"Ik stuur cliënten een link en zij maken een afspraak. Je hoeft niet rond te zoeken. Geen telefoontjes" – Andrea G., advocaat familierecht

"We gebruiken Doodle om getuigenverklaringen tussen bedrijven te coördineren. Het is echt een doorbraak" - Michael T., juridisch medewerker procesvoering

"Doodle heeft de chaos rond de agenda in ons kleine kantoor vervangd. Het is professioneel, makkelijk en bespaart ons uren per week." - Lauren P., Office Manager, IP Law

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Functies waar juridische teams vaak om vragen

We luisteren goed naar wat juristen nodig hebben. Hier zijn een paar van de meest gevraagde toevoegingen:

Regels voor terugkerende afspraken (bijv. wekelijkse klantgesprekken)

Herinneringen via sms of WhatsApp voor klanten

Beheerpaneel voor kantoren met meerdere advocaten

Ondersteuning bij het uploaden (contracten, intakeformulieren)

Virtuele wachtrijen voor afspraken of het inplannen van proefdagen

Betere compatibiliteit met wettelijke gegevensstandaarden

Er zijn geen garanties, maar we onderzoeken de mogelijkheden met het oog op legale gebruikers.

Is dit de juiste planningstool voor jouw bedrijf?

Als je...

Heb je er genoeg van om met klanten te bellen?

Je verspilt tijd met het coördineren van interne vergaderingen

Je werkt in verschillende tijdzones of met hybride teams

Je organiseert pro bono-evenementen of adviesdagen voor cliënten

Je regelt de logistiek voor een individueel, klein of boetiekkantoor

Wil je gewoon het plannen makkelijker maken?

Dan klopt het, deze planningstool is bedoeld voor de juridische sector. Hij is professioneel, flexibel en je cliënten hoeven er niets voor te downloaden.

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VEELGESTELDE VRAGEN: Planningshulpmiddel voor advocaten

Wat is een planningstool voor advocaten?

Een digitaal platform waarmee juristen afspraken, vergaderingen en evenementen kunnen plannen zonder dat ze dat handmatig hoeven te doen of dat hun e-mail vol raakt. Het zou het liefst zowel voor interne afstemming als voor het inplannen van afspraken met externe klanten moeten kunnen worden gebruikt.

Kan Doodle vragen van juridische klanten afhandelen?

Ja. Gebruik de Boekingspagina's om beschikbaarheid aan te bieden voor betaalde of gratis consultaties. Voeg gepersonaliseerde vragen toe om van tevoren wat basisinformatie te verzamelen.

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Mag ik gegevens verzamelen die ik van klanten krijg?

Gedeeltelijk. Je kunt aangepaste velden toevoegen aan je Boekingspagina (bijv. naam van de klant, soort opdracht, gewenste contactwijze). Het volledig invoeren van documenten wordt nog niet ondersteund.

Moeten klanten inloggen?

Nee. Klik gewoon op de link en kies een tijdstip; dit werkt op elk apparaat.

Voldoet Doodle aan de wetgeving (HIPAA of iets dergelijks)?

Nog niet. Doodle is het meest geschikt voor het plannen van niet-vertrouwelijke afspraken. Veel juristen gebruiken het voor afstemming, niet voor communicatie over zaken.

Kan ik contracten of documenten uploaden?

Nog niet, maar dit is een van de meest gevraagde functies.