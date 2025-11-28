Das beste Terminplanungs-Tool für Anwaltskanzleien und Juristen

Doodle ist ein leistungsstarkes Terminplanungswerkzeug, auf das sich Anwälte und Kanzleien verlassen, um Kundentermine, Teambesprechungen und juristische Veranstaltungen zu koordinieren, ohne dass E-Mails oder Anwendungslogins erforderlich sind. Von Buchungsseiten bis hin zu Gruppenrecherchen vereinfacht es das Zeitmanagement im gesamten juristischen Arbeitsablauf.

Bist du auf der Suche nach einem Terminplanungs-Tool für den juristischen Sektor?

Doodle hilft Anwälten, Kanzleien und Mandanten dabei, Besprechungen zu planen, ohne E-Mails, Lobby-Staus oder Mandanten-Logins. Doodle kann für Konsultationen, Zeugenaussagen, die Synchronisierung von Teams und vieles mehr verwendet werden.

Was ist das beste Terminplanungstool für Anwälte?

Die besten Tools verwalten nicht nur Kalender: Sie reduzieren den Verwaltungsaufwand, erhöhen die Professionalität und schützen die Vertraulichkeit.

Juristische Arbeit ist zeitkritisch, erfordert viele Details und betrifft mehrere Parteien. Herkömmliche Tools wie Outlook oder Calendar sind unzureichend, wenn du dich koordinieren musst:

Klienten (die möglicherweise technikfeindlich sind)

Partner und Mitarbeiter/innen (mit vollen Terminkalendern)

Externe Parteien (wie gegnerische Anwälte oder Gerichtsreporter)

Doodle funktioniert, weil es

Es teilt eine Buchungsseite , sodass die Klienten eine Zeit wählen können, die für dich passt

Gruppenumfragen nutzt, um Teambesprechungen oder Fallstrategien zu koordinieren

eine Anmeldeseite für Pro-Bono-Stellen, Einführungstage oder interne Schulungen einrichtet

Für externe Gäste brauchst du weder ein Konto noch ein Login

Welche Planungsfunktionen brauchen Anwälte am meisten?

Funktion In Doodle? 1:1 Planungsseiten (Termine, Anrufe, etc.) ✅ Gruppenumfragen (für die Teamplanung) ✅ Anmeldeformulare (für Kliniken, Veranstaltungen) ✅ Funktioniert ohne Kundenlogins ✅ Funktioniert auf Handys und Desktops ✅ Kalender-Synchronisation (Outlook, Google) ✅ Videoverbindungen (Zoom, Teams) ✅ Personalisierte Aufnahmefragen ✅ Teilweise: benutzerdefinierte Fragen Dokumente hochladen (z.B. Verträge) Noch nicht HIPAA Noch nicht SMS-Erinnerungen Noch nicht Virtuelle Warteschlangen Noch nicht

Wie nutzen Juristen Doodle heute?

Von einzelnen Kanzleien bis hin zu Großkanzleien nutzen Anwaltsteams Doodle, um ihre Terminplanung zu vereinfachen:

Mandantengespräche: Ein Link zur Buchungsseite ersetzt mehr als fünf E-Mails.

Mediationen oder Vorsprachen: Koordiniere dich mit allen Parteien über eine Gruppenumfrage.

Teambesprechungen oder strategische Fallbesprechungen: Finde den Termin schnell, auch in unterschiedlichen Zeitzonen.

Pro-bono-Kliniken: Erlauben Kunden aus der Gemeinde, sich zu verfügbaren Zeiten anzumelden.

Rekrutierung oder Onboarding: Plane Vorstellungsgespräche oder Schulungen ohne E-Mail-Ketten.

Was sagen Anwaltsteams?

"Ich schicke den Mandanten einen Link, und sie buchen einen Termin. Sie müssen sich nicht umsehen. Keine Anrufe." - Andrea G., Anwältin für Familienrecht

"Wir nutzen Doodle, um Absprachen zwischen Unternehmen zu koordinieren. Es ist ein Gamechanger. " - Michael T., Anwaltsgehilfe für Rechtsstreitigkeiten

"Doodle hat das Kalenderchaos in unserer kleinen Kanzlei ersetzt. Es ist professionell, einfach und spart uns jede Woche Stunden." - Lauren P., Office Manager, IP Law

Funktionen, die von Anwaltsteams häufig gewünscht werden

Wir hören genau zu, was Juristen brauchen. Hier sind einige der am häufigsten gewünschten Ergänzungen:

Wiederkehrende Terminregeln (z.B. wöchentliche Mandantenbesprechungen)

SMS- oder WhatsApp-Erinnerungen für Mandanten

Verwaltungspanel für Kanzleien mit mehreren Anwälten

Unterstützung beim Hochladen (Verträge, Formulare)

Virtuelle Warteschlangen für Termine oder die Planung von Verhandlungstagen

Größere Kompatibilität mit juristischen Datenstandards

Es gibt keine Garantien, aber wir erforschen sie mit Blick auf die juristische Situation von Nutzer/innen.

Ist dies das richtige Werkzeug zur Terminplanung für dein Unternehmen?

Wenn du...

Es leid bist, mit Kunden am Telefon zu sprechen

Du verschwendest Zeit mit der Koordination interner Meetings

Du in verschiedenen Zeitzonen oder mit gemischten Teams arbeitest

Du organisierst Pro-Bono-Veranstaltungen oder Kundenberatungen

Du verwaltest die Logistik eines einzelnen, kleinen oder Boutique-Büros

Willst du einfach nur die Terminplanung vereinfachen?

Dann ist dieses Planungstool genau das Richtige für die Rechtsbranche. Es ist professionell, flexibel und zwingt deine Kunden nicht dazu, etwas herunterzuladen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN: Planungstool für Anwälte

Was ist ein Planungstool für Anwälte?

Eine digitale Plattform, die Juristen dabei hilft, Termine, Besprechungen und Veranstaltungen ohne manuellen Aufwand und E-Mail-Wirrwarr zu planen. Idealerweise sollte es sowohl für die interne Koordination als auch für die Terminplanung mit externen Mandanten genutzt werden.

Kann Doodle Anfragen von Anwaltskunden bearbeiten?

Ja. Nutze Buchungsseiten, um Verfügbarkeiten für bezahlte oder kostenlose Beratungen anzubieten. Füge personalisierte Fragen hinzu, um grundlegende Informationen im Voraus zu sammeln.

Kann ich Informationen von Mandanten sammeln?

Teilweise. Du kannst deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Felder hinzufügen (z. B. Kundenname, Themenart, bevorzugter Kontakt). Die vollständige Eingabe von Dokumenten wird noch nicht unterstützt.

Müssen sich die Kunden anmelden?

Nein. Klicke einfach auf den Link und wähle eine Zeit; das funktioniert auf jedem Gerät.

Ist Doodle gesetzeskonform (z. B. HIPAA)?

Noch nicht. Doodle eignet sich am besten zur Planung nicht vertraulicher Termine. Viele Juristen nutzen es zur Koordination, nicht zur fallbezogenen Kommunikation.

Kann ich Verträge oder Dokumente hochladen?

Noch nicht, aber das ist eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen.