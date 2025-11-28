Il miglior strumento di pianificazione per studi legali e professionisti del diritto

Doodle è un potente strumento di pianificazione a cui gli avvocati e gli studi legali si affidano per coordinare appuntamenti con i clienti, riunioni di team ed eventi legali, senza bisogno di e-mail né di accedere alle applicazioni. Dalle pagine di prenotazione alle ricerche di gruppo, semplifica la gestione del tempo nell'intero flusso di lavoro legale.

Stai cercando uno strumento di pianificazione per il settore legale?

Doodle aiuta avvocati, studi legali e clienti a programmare le riunioni senza dover inviare e-mail, bloccare la sala riunioni o effettuare il login per i clienti. Può essere utilizzato per consulenze, deposizioni, sincronizzazione di team e molto altro ancora.

Qual è il miglior strumento di pianificazione per avvocati?

I migliori strumenti non si limitano a gestire i calendari: riducono i tempi di gestione, aumentano la professionalità e proteggono la riservatezza.

Il lavoro legale è sensibile ai tempi, richiede molti dettagli e coinvolge diverse parti. Gli strumenti tradizionali come Outlook o Calendar sono insufficienti quando è necessario coordinarsi:

Clienti (che potrebbero essere avversi alla tecnologia)

Partner e soci (con orari molto impegnativi)

soggetti esterni (come l'avvocato della controparte o i cronisti giudiziari).

Doodle funziona perché

Condivide una pagina di pianificazione in modo che i clienti possano scegliere un orario che vada bene per te

Utilizza sondaggi di gruppo per coordinare le riunioni del team o le sessioni di strategia del caso

Gestisce un foglio di iscrizione per le posizioni pro bono, le giornate di inserimento o i corsi di formazione interni.

Non è necessario un account o un login per gli ospiti esterni.

Quali sono le funzioni di pianificazione più richieste dagli avvocati?

Funzione In Doodle? Pagine di programmazione 1:1 (appuntamenti, chiamate, ecc.) ✅ Sondaggi di gruppo (per la pianificazione del team) ✅ Fogli di registrazione (per cliniche, eventi) ✅ Funziona senza login per i clienti ✅ Funziona su telefoni cellulari e desktop ✅ Sincronizzazione del calendario (Outlook, Google) ✅ Collegamenti video (Zoom, Teams) ✅ Domande di assunzione personalizzate ✅ Parzialmente: domande personalizzate Caricamento di documenti (ad es. contratti) Non ancora HIPAA Non ancora Promemoria via SMS Non ancora Code virtuali Non ancora

In che modo i professionisti legali utilizzano Doodle oggi?

Dai singoli studi ai grandi studi legali, i team legali utilizzano Doodle per semplificare la programmazione:

Consultazioni con i clienti: Un solo link alla pagina di pianificazione sostituisce più di cinque e-mail.

Mediazioni o deposizioni: Coordinati con tutte le parti tramite un sondaggio di gruppo.

Riunioni di squadra o sessioni di strategia del caso: Trova rapidamente l'orario, anche con fusi orari diversi.

Cliniche pro bono: Consenti ai clienti della comunità di iscriversi agli orari disponibili.

Reclutamento o onboarding: pianifica colloqui o sessioni di formazione senza catene di e-mail.

Cosa dicono i team legali?

"Mando ai clienti un link e loro prenotano un appuntamento. Non c'è bisogno di guardarsi intorno. Nessuna telefonata" - Andrea G., avvocato specializzato in diritto di famiglia

"Usiamo Doodle per coordinare le deposizioni tra le aziende. È una soluzione che cambia le carte in tavola" - Michael T., avvocato specializzato in contenziosi legali

"Doodle ha sostituito il caos del calendario nel nostro piccolo studio. È professionale, facile e ci fa risparmiare ore alla settimana" - Lauren P., Office Manager, IP Law

Caratteristiche spesso richieste dai team legali

Ascoltiamo attivamente le esigenze dei professionisti del settore legale. Ecco alcune delle aggiunte più richieste:

Regole per gli appuntamenti ricorrenti (ad es. revisione settimanale dei clienti)

Promemoria via SMS o WhatsApp per i clienti

Pannello di amministrazione per gli studi con più avvocati

Supporto per il caricamento (contratti, moduli di assunzione)

Code virtuali per gli appuntamenti o la programmazione dei giorni di prova

Maggiore compatibilità con gli standard dei dati legali

Non ci sono garanzie, ma le stiamo esplorando tenendo conto degli utenti legali.

È lo strumento di pianificazione giusto per la tua azienda?

Se sei...

Sei stanco di parlare al telefono con i clienti

Stai perdendo tempo a coordinare le riunioni interne

Lavori in fusi orari diversi o con team ibridi

Organizzi eventi pro bono o cliniche per i clienti

Gestisci la logistica di uno studio individuale, piccolo o boutique

Vuoi semplicemente semplificare la pianificazione?

Allora sì, questo strumento di pianificazione è adatto al settore legale. È professionale, flessibile e non obbliga i tuoi clienti a scaricare nulla.

DOMANDE FREQUENTI: Strumento di pianificazione per avvocati

Cos'è uno strumento di pianificazione per avvocati?

Si tratta di una piattaforma digitale che aiuta i professionisti del settore legale a pianificare appuntamenti, riunioni ed eventi senza dover ricorrere alla manualità o al disordine delle e-mail. Idealmente, dovrebbe essere utilizzata sia per il coordinamento interno che per la pianificazione dei clienti esterni.

Doodle può gestire le richieste dei clienti legali?

Sì. Usa le Pagine di prenotazione per offrire la disponibilità per consulenze a pagamento o pro bono. Aggiungi domande personalizzate per raccogliere informazioni di base in anticipo.

Posso raccogliere le informazioni ricevute dai clienti?

In parte. Puoi aggiungere campi personalizzati alla tua pagina di prenotazione (ad es. nome del cliente, tipo di argomento, contatto preferito). L'inserimento di documenti completi non è ancora supportato.

I clienti devono effettuare il login?

No. Basta cliccare sul link e scegliere un orario; questo funziona su qualsiasi dispositivo.

Doodle è conforme alla legislazione (HIPAA o simili)?

Non ancora. Doodle è utilizzato soprattutto per programmare appuntamenti non riservati. Molti professionisti del settore legale lo usano per coordinare gli appuntamenti, non per comunicare con i casi.

Posso caricare contratti o documenti?

Non ancora, ma questa è una delle funzioni più richieste.