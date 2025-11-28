La mejor herramienta de planificación para despachos de abogados y profesionales del derecho

Doodle es una potente herramienta de programación en la que confían abogados y bufetes para coordinar citas con clientes, reuniones de equipo y eventos jurídicos, sin necesidad de correos electrónicos ni atascos en el vestíbulo ni inicios de sesión en aplicaciones. Desde la reserva de páginas a la investigación en grupo, simplifica la gestión del tiempo en todo el flujo de trabajo jurídico.

¿Buscas una herramienta de agenda para el sector jurídico?

Doodle ayuda a abogados, bufetes y clientes a programar reuniones, sin correos electrónicos, atascos en el vestíbulo ni inicios de sesión de clientes. Puede utilizarse para consultas, declaraciones, sincronización de equipos y mucho más.

¿Cuál es la mejor herramienta de programación para abogados?

Las mejores herramientas no sólo gestionan calendarios: reducen el tiempo de administración, aumentan la profesionalidad y protegen la confidencialidad.,

El trabajo jurídico es sensible al tiempo, requiere muchos detalles e involucra a varias partes. Las herramientas tradicionales como Outlook o Calendar son insuficientes cuando necesitas coordinarte:

Clientes (que pueden ser reacios a la tecnología)

Socios y asociados (con agendas muy apretadas)

Partes externas (como el abogado de la parte contraria o los taquígrafos judiciales)

Doodle funciona porque

Comparte una página de programación para que los clientes puedan elegir una hora que te venga bien

Utiliza encuestas de grupo para coordinar reuniones de equipo o sesiones de estrategia de casos

Ejecuta una hoja de inscripción para puestos pro bono, jornadas de iniciación o formación interna

No necesitas una cuenta ni iniciar sesión para invitados externos

¿Qué funciones de programación necesitan más los abogados?

Función ¿En Doodle? Páginas de programación 1:1 (citas, llamadas, etc.) ✅ Encuestas de grupo (para planificar en equipo) ✅ Hojas de inscripción (para clínicas, eventos) ✅ Funciona sin inicios de sesión de clientes ✅ Funciona en teléfonos móviles y ordenadores de sobremesa ✅ Sincronización de calendarios (Outlook, Google) ✅ Enlaces de vídeo (Zoom, Teams) ✅ Preguntas de admisión personalizadas ✅ Parcialmente: preguntas personalizadas Cargar documentos (por ejemplo, contratos) Todavía no HIPAA Todavía no Recordatorios SMS Todavía no Colas virtuales Todavía no

¿Cómo utilizan hoy Doodle los profesionales del Derecho?

Desde despachos individuales a grandes bufetes, los equipos jurídicos utilizan Doodle para simplificar la programación:

Consultas de clientes: Un enlace a la página de programación sustituye a más de cinco correos electrónicos.

Mediaciones o declaraciones: Coordínate con todas las partes mediante una encuesta de grupo.

Reuniones de equipo o sesiones de estrategia del caso: Encuentra la hora rápidamente, incluso en zonas horarias diferentes.

Clínicas pro bono: Permite que los clientes de la comunidad se apunten a las horas disponibles.

Contratación o incorporación: programa entrevistas o sesiones de formación sin cadenas de correos electrónicos.

¿Qué dicen los equipos jurídicos?

"Envío a los clientes un enlace y reservan una cita. No tienen que buscar. Sin llamadas" - Andrea G., abogada de derecho de familia

"Utilizamos Doodle para coordinar las declaraciones entre empresas. Cambia las reglas del juego" - Michael T., asistente jurídico de litigios

"Doodle ha sustituido el caos del calendario en nuestro pequeño bufete. Es profesional, fácil y nos ahorra horas a la semana" - Lauren P., Office Manager, IP Law

Funciones que los equipos jurídicos solicitan a menudo

Escuchamos activamente lo que necesitan los profesionales jurídicos. Éstas son algunas de las incorporaciones más solicitadas:

Reglas de citas recurrentes (por ejemplo, revisiones semanales de clientes)

Recordatorios por SMS o WhatsApp para los clientes

Panel de administración para despachos con varios abogados

Soporte de carga (contratos, formularios de admisión)

Colas virtuales para citas o programación de días de prueba

Mayor compatibilidad con los estándares de datos jurídicos

No hay garantías, pero las estamos explorando pensando en los usuarios jurídicos.

¿Es ésta la herramienta de programación adecuada para tu empresa?

Si estás...

Cansado de hablar con los clientes por teléfono

Pierdes tiempo coordinando reuniones internas

Trabajas en zonas horarias diferentes o con equipos híbridos

Organizas eventos pro bono o clínicas para clientes

Gestionas la logística de un despacho individual, pequeño o boutique

¿Simplemente quieres facilitar la planificación?

Entonces sí, esta herramienta de planificación es para el sector jurídico. Es profesional, flexible y no obliga a tus clientes a descargar nada.

PREGUNTAS FRECUENTES: Herramienta de planificación para abogados

¿Qué es una herramienta de planificación para abogados?

Una plataforma digital que ayuda a los profesionales jurídicos a programar citas, reuniones y eventos sin esfuerzo manual ni desorden en el correo electrónico. Lo ideal es que se utilice tanto para la coordinación interna como para programar citas con clientes externos.

¿Puede Doodle gestionar consultas de clientes jurídicos?

Sí. Utiliza Páginas de Reserva para ofrecer disponibilidad para consultas remuneradas o pro bono. Añade preguntas personalizadas para recopilar información básica por adelantado.

¿Puedo recopilar la información recibida de los clientes?

Parcialmente. Puedes añadir campos personalizados a tu Página de reserva (por ejemplo, nombre del cliente, tipo de asunto, contacto preferido). Todavía no se admite la entrada de documentos completos.

¿Necesitan los clientes iniciar sesión?

No. Sólo tienen que hacer clic en el enlace y elegir una hora; esto funciona en cualquier dispositivo.

¿Doodle cumple la legislación (HIPAA o similar)?

Todavía no. Doodle se utiliza mejor para programar citas no confidenciales. Muchos profesionales jurídicos lo utilizan para coordinarse, no para comunicarse en relación con un caso.

¿Puedo subir contratos o documentos?

Todavía no, pero es una de las funciones más solicitadas.