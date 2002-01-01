A melhor ferramenta de agendamento para escritórios de advocacia e profissionais da área jurídica

O Doodle é uma poderosa ferramenta de agendamento na qual advogados e escritórios de advocacia confiam para coordenar compromissos com clientes, reuniões de equipe e eventos jurídicos, sem a necessidade de e-mails ou logins de aplicativos. Desde páginas de agendamento até pesquisas em grupo, ele simplifica o gerenciamento do tempo em todo o fluxo de trabalho jurídico.

Você está procurando uma ferramenta de agendamento para o setor jurídico?

O Doodle ajuda advogados, escritórios de advocacia e clientes a agendar reuniões, sem e-mails, congestionamentos no saguão ou logins de clientes. Ele pode ser usado para consultas, depoimentos, sincronização de equipes e muito mais.

Qual é a melhor ferramenta de agendamento para advogados?

As melhores ferramentas não se limitam a gerenciar calendários: elas reduzem o tempo de administração, aumentam o profissionalismo e protegem a confidencialidade.

O trabalho jurídico é sensível ao tempo, exige muitos detalhes e envolve várias partes. As ferramentas tradicionais, como o Outlook ou o Calendar, são insuficientes quando você precisa se coordenar:

Clientes (que podem ser avessos à tecnologia)

Sócios e associados (com agendas lotadas)

Partes externas (como advogados de oposição ou repórteres do tribunal)

O Doodle funciona porque

Compartilha uma página de agendamento para que os clientes possam escolher um horário que funcione para você

Usa pesquisas de grupo para coordenar reuniões de equipe ou sessões de estratégia de caso

Executa uma planilha de inscrição para cargos pro bono, dias de integração ou treinamentos internos

Você não precisa de uma conta ou login para convidados externos

De quais recursos de agendamento os advogados mais precisam?

Função No Doodle? Páginas de agendamento 1:1 (compromissos, chamadas, etc.) ✅ Pesquisas em grupo (para planejamento de equipe) ✅ Folhas de registro (para clínicas, eventos) ✅ Funciona sem logins de clientes ✅ Funciona em telefones celulares e desktops ✅ Sincronização de calendário (Outlook, Google) ✅ Links de vídeo (Zoom, Teams) ✅ Perguntas de admissão personalizadas Parcialmente: perguntas personalizadas Upload de documentos (por exemplo, contratos) Ainda não HIPAA Ainda não Lembretes por SMS Ainda não Filas virtuais Ainda não

Como os profissionais da área jurídica estão usando o Doodle atualmente?

De escritórios individuais a grandes escritórios de advocacia, as equipes jurídicas estão usando o Doodle para simplificar o agendamento:

Consultas de clientes: Um link para a página de agendamento substitui mais de cinco e-mails.

Mediações ou depoimentos: Coordene com todas as partes por meio de uma pesquisa em grupo.

Reuniões de equipe ou sessões de estratégia de caso: Você pode encontrar o horário rapidamente, mesmo em fusos horários diferentes.

Clínicas pro bono: Permita que os clientes da comunidade se inscrevam nos horários disponíveis.

Recrutamento ou integração: agende entrevistas ou sessões de treinamento sem cadeias de e-mails.

O que dizem as equipes jurídicas?

"Eu envio um link aos clientes e eles marcam um horário. Você não precisa ficar procurando. Você não precisa procurar. Não há ligações" - Andrea G., advogada de direito de família

"Usamos o Doodle para coordenar depoimentos entre empresas. É um divisor de águas" - Michael T., Paralegal de Contencioso

"O Doodle substituiu o caos do calendário em nossa pequena empresa. É profissional, fácil e nos poupa horas por semana." - Lauren P., gerente de escritório, IP Law

Recursos que as equipes jurídicas solicitam com frequência

Nós ouvimos ativamente o que os profissionais do setor jurídico precisam. Aqui estão algumas das adições mais solicitadas:

Regras de compromissos recorrentes (por exemplo, revisões semanais de clientes)

Lembretes por SMS ou WhatsApp para os clientes

Painel de administração para escritórios com vários advogados

Suporte para upload (contratos, formulários de admissão)

Filas virtuais para compromissos ou agendamento de dias de julgamento

Maior compatibilidade com os padrões de dados jurídicos

Não há garantias, mas estamos explorando-as com os usuários jurídicos em mente.

Essa é a ferramenta de agendamento certa para sua empresa?

Se você está...

Você está cansado de falar com os clientes ao telefone

Você está perdendo tempo coordenando reuniões internas

Você trabalha em fusos horários diferentes ou com equipes híbridas

Você organiza eventos pro bono ou clínicas de clientes

Você gerencia a logística de um escritório individual, pequeno ou boutique

Você quer apenas facilitar a programação?

Então, sim, essa ferramenta de planejamento é para o setor jurídico. Ela é profissional, flexível e não obriga seus clientes a baixar nada.

PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramenta de planejamento para advogados

O que é uma ferramenta de planejamento para advogados?

Uma plataforma digital que ajuda os profissionais do setor jurídico a agendar compromissos, reuniões e eventos sem esforço manual ou confusão de e-mails. Idealmente, ela deve ser usada tanto para a coordenação interna quanto para o agendamento de clientes externos.

O Doodle pode lidar com consultas de clientes jurídicos?

Sim. Use as Booking Pages para oferecer disponibilidade para consultas pagas ou pro bono. Adicione perguntas personalizadas para coletar informações básicas com antecedência.

Posso coletar informações recebidas de clientes?

Parcialmente. Você pode adicionar campos personalizados à sua Booking Page (por exemplo, nome do cliente, tipo de assunto, contato preferencial). Ainda não há suporte para a entrada de documentos completos.

Os clientes precisam fazer login?

Não. Basta clicar no link e escolher um horário; isso funciona em qualquer dispositivo.

O Doodle está em conformidade com a legislação (HIPAA ou similar)?

Ainda não. O Doodle é melhor usado para agendar compromissos não confidenciais. Muitos profissionais jurídicos o utilizam para coordenação, não para comunicação relacionada a casos.

Posso fazer upload de contratos ou documentos?

Ainda não, mas essa é uma das funções mais solicitadas.