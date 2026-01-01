Najlepsze narzędzie do planowania pracy dla kancelarii prawnych i prawników

Doodle to zaawansowane narzędzie do planowania, z którego korzystają prawnicy i kancelarie prawne w celu koordynowania spotkań z klientami, zebrań zespołów oraz wydarzeń związanych z praktyką prawniczą – bez konieczności wysyłania e-maili czy logowania się do aplikacji. Od Booking Page po wspólne badania – narzędzie to ułatwia zarządzanie czasem w całym procesie obsługi spraw prawnych.

Szukasz narzędzia do planowania pracy przeznaczonego dla branży prawniczej?

Doodle pomaga prawnikom, kancelariom prawnym i klientom w planowaniu spotkań bez konieczności wysyłania e-maili, stania w kolejkach w holu czy logowania się przez klientów. Można z niego korzystać podczas konsultacji, przesłuchań, koordynacji pracy zespołu i wielu innych okazji.

Jakie jest najlepsze narzędzie do planowania pracy dla prawników?

Najlepsze narzędzia nie tylko służą do zarządzania kalendarzami: pozwalają one skrócić czas poświęcany na zadania administracyjne, podnoszą poziom profesjonalizmu i zapewniają poufność.

Praca prawnicza wiąże się z presją czasu, wymaga dużej dbałości o szczegóły i angażuje wiele stron. Tradycyjne narzędzia, takie jak Outlook czy Kalendarz, okazują się niewystarczające, gdy trzeba koordynować:

Klienci (którzy mogą nie przepadać za technologią)

Partnerzy i współpracownicy (o napiętym harmonogramie)

Podmioty zewnętrzne (takie jak pełnomocnicy strony przeciwnej lub protokolanci sądowi)

Doodle działa, ponieważ

Ma wspólną strona z harmonogramem aby klienci mogli wybrać termin, który Ci odpowiada

Zastosowania ankiety grupowe w celu koordynowania spotkań zespołu lub sesji poświęconych strategii postępowania w poszczególnych sprawach

Uruchamia Sign-up Sheet w przypadku stanowisk pro bono, dni wprowadzających lub szkoleń wewnętrznych

Goście z zewnątrz nie muszą zakładać konta ani się logować

Jakie funkcje związane z planowaniem są najbardziej potrzebne prawnikom?

Funkcja W Doodle? Strony do planowania spotkań w formacie 1:1 (spotkania, rozmowy telefoniczne itp.) ✅ Ankiety grupowe (do planowania pracy zespołu) ✅ Formularze rejestracyjne (dla kliniki, wydarzeń) ✅ Działa bez konieczności logowania się przez klientów ✅ Działa na telefonach komórkowych i komputerach stacjonarnych ✅ Synchronizacja kalendarza (Outlook, Google) ✅ Linki do wideokonferencji (Zoom, Teams) ✅ Spersonalizowane pytania wstępne ✅ Częściowo: pytania niestandardowe Prześlij dokumenty (np. umowy) Jeszcze nie HIPAA Jeszcze nie Przypomnienia SMS Jeszcze nie Wirtualne kolejki Jeszcze nie

W jaki sposób specjaliści z branży prawniczej korzystają obecnie z serwisu Doodle?

Od pojedynczych kancelarii po duże firmy prawnicze — zespoły prawne korzystają z serwisu Doodle, aby uprościć planowanie spotkań:

Konsultacje z klientami: Jeden link do strony z harmonogramem zastępuje ponad pięć e-maili.

Postępowania mediacyjne lub przesłuchania świadków: Należy skoordynować działania ze wszystkimi stronami za pomocą ankiety grupowej.

Spotkania zespołu lub sesje poświęcone strategii postępowania w poszczególnych sprawach: Szybko sprawdź, która jest godzina, nawet w różnych strefach czasowych.

Poradnie pro bono: Umożliwić klientom ze społeczności rezerwację wolnych terminów.

Rekrutacja czy wdrażanie nowych pracowników: umawiać rozmowy kwalifikacyjne lub szkolenia bez konieczności prowadzenia długich wymian e-maili.

Co na to zespoły prawne?

„Wysyłam klientom link, a oni rezerwują termin. Nie trzeba szukać informacji. Żadnych telefonów” – Andrea G., prawniczka specjalizująca się w prawie rodzinnym

„Korzystamy z serwisu Doodle do koordynowania przesłuchań świadków między firmami. To prawdziwy przełom” – Michael T., asystent prawny ds. sporów sądowych

„Doodle uporządkowało chaos panujący w kalendarzu naszej małej kancelarii. To profesjonalne i łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwala nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo.” – Lauren P., kierownik biura, kancelaria zajmująca się prawem własności intelektualnej

Funkcje, o które często proszą zespoły prawne

Aktywnie wsłuchujemy się w potrzeby specjalistów z branży prawniczej. Oto niektóre z najczęściej zgłaszanych propozycji nowych funkcji:

Zasady dotyczące spotkań cyklicznych (np. cotygodniowe spotkania z klientami)

Przypomnienia dla klientów wysyłane SMS-em lub przez WhatsApp

Panel administracyjny dla kancelarii zatrudniających kilku prawników

Obsługa przesyłania plików (umowy, formularze rejestracyjne)

Wirtualne kolejki na wizyty lub rezerwację dni próbnych

Większa zgodność z normami dotyczącymi danych prawnych

Nie ma żadnych gwarancji, ale badamy te kwestie z myślą o legalnych użytkownikach.

Czy to odpowiednie narzędzie do planowania dla Twojej firmy?

Jeśli jesteś...

Masz dość rozmów telefonicznych z klientami?

Marnujesz czas na koordynowanie wewnętrznych spotkań

Pracujesz w różnych strefach czasowych lub z zespołami hybrydowymi

Organizujesz wydarzenia pro bono lub warsztaty dla klientów

Zajmujesz się organizacją pracy w biurze prowadzonym przez jedną osobę, w małym biurze lub w biurze typu butikowym

Czy chcesz po prostu ułatwić sobie planowanie?

W takim razie tak, to narzędzie do planowania jest przeznaczone dla branży prawniczej. Jest profesjonalne, elastyczne i nie wymaga od klientów pobierania żadnych plików.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA: Narzędzie do planowania dla prawników

Czym jest narzędzie do planowania pracy dla prawników?

Cyfrowa platforma, która pomaga prawnikom planować wizyty, spotkania i wydarzenia bez konieczności ręcznego wprowadzania danych i bez zaśmiecania skrzynek e-mailowych. Najlepiej, aby służyła zarówno do koordynacji wewnętrznej, jak i do planowania spotkań z klientami zewnętrznymi.

Czy serwis Doodle obsługuje zapytania od klientów z branży prawniczej?

Tak. Skorzystaj z funkcji „Booking Page”, aby udostępnić terminy na płatne lub bezpłatne konsultacje. Dodaj spersonalizowane pytania, aby zebrać podstawowe informacje z wyprzedzeniem.

Czy mogę gromadzić informacje otrzymane od klientów?

Częściowo. Na Booking Page można dodać pola niestandardowe (np. imię i nazwisko klienta, rodzaj zlecenia, preferowana forma kontaktu). Pełne wprowadzanie dokumentów nie jest jeszcze obsługiwane.

Czy klienci muszą się zalogować?

Nie. Wystarczy kliknąć link i wybrać termin; to działa na każdym urządzeniu.

Czy serwis Doodle jest zgodny z przepisami (HIPAA lub podobnymi)?

Jeszcze nie. Aplikacja Doodle najlepiej sprawdza się przy ustalaniu terminów spotkań, które nie mają charakteru poufnego. Wielu prawników korzysta z niej do koordynacji działań, a nie do komunikacji związanej ze sprawami sądowymi.

Czy mogę przesyłać umowy lub dokumenty?

Jeszcze nie, ale jest to jedna z najczęściej zgłaszanych funkcji.