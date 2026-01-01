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Planowanie

Najlepsze narzędzie do planowania pracy dla kancelarii prawnych i prawników

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Lawyer office

Doodle to zaawansowane narzędzie do planowania, z którego korzystają prawnicy i kancelarie prawne w celu koordynowania spotkań z klientami, zebrań zespołów oraz wydarzeń związanych z praktyką prawniczą – bez konieczności wysyłania e-maili czy logowania się do aplikacji. Od Booking Page po wspólne badania – narzędzie to ułatwia zarządzanie czasem w całym procesie obsługi spraw prawnych.

Szukasz narzędzia do planowania pracy przeznaczonego dla branży prawniczej?

Doodle pomaga prawnikom, kancelariom prawnym i klientom w planowaniu spotkań bez konieczności wysyłania e-maili, stania w kolejkach w holu czy logowania się przez klientów. Można z niego korzystać podczas konsultacji, przesłuchań, koordynacji pracy zespołu i wielu innych okazji.

Jakie jest najlepsze narzędzie do planowania pracy dla prawników?

Najlepsze narzędzia nie tylko służą do zarządzania kalendarzami: pozwalają one skrócić czas poświęcany na zadania administracyjne, podnoszą poziom profesjonalizmu i zapewniają poufność.

Praca prawnicza wiąże się z presją czasu, wymaga dużej dbałości o szczegóły i angażuje wiele stron. Tradycyjne narzędzia, takie jak Outlook czy Kalendarz, okazują się niewystarczające, gdy trzeba koordynować:

  • Klienci (którzy mogą nie przepadać za technologią)

  • Partnerzy i współpracownicy (o napiętym harmonogramie)

  • Podmioty zewnętrzne (takie jak pełnomocnicy strony przeciwnej lub protokolanci sądowi)

Doodle działa, ponieważ

  • Ma wspólną strona z harmonogramem aby klienci mogli wybrać termin, który Ci odpowiada

  • Zastosowania ankiety grupowe w celu koordynowania spotkań zespołu lub sesji poświęconych strategii postępowania w poszczególnych sprawach

  • Uruchamia Sign-up Sheet w przypadku stanowisk pro bono, dni wprowadzających lub szkoleń wewnętrznych

  • Goście z zewnątrz nie muszą zakładać konta ani się logować

Jakie funkcje związane z planowaniem są najbardziej potrzebne prawnikom?

Funkcja

W Doodle?

Strony do planowania spotkań w formacie 1:1 (spotkania, rozmowy telefoniczne itp.)

Ankiety grupowe (do planowania pracy zespołu)

Formularze rejestracyjne (dla kliniki, wydarzeń)

Działa bez konieczności logowania się przez klientów

Działa na telefonach komórkowych i komputerach stacjonarnych

Synchronizacja kalendarza (Outlook, Google)

Linki do wideokonferencji (Zoom, Teams)

Spersonalizowane pytania wstępne

Częściowo: pytania niestandardowe

Prześlij dokumenty (np. umowy)

Jeszcze nie

HIPAA

Jeszcze nie

Przypomnienia SMS

Jeszcze nie

Wirtualne kolejki

Jeszcze nie

W jaki sposób specjaliści z branży prawniczej korzystają obecnie z serwisu Doodle?

Od pojedynczych kancelarii po duże firmy prawnicze — zespoły prawne korzystają z serwisu Doodle, aby uprościć planowanie spotkań:

  • Konsultacje z klientami: Jeden link do strony z harmonogramem zastępuje ponad pięć e-maili.

  • Postępowania mediacyjne lub przesłuchania świadków: Należy skoordynować działania ze wszystkimi stronami za pomocą ankiety grupowej.

  • Spotkania zespołu lub sesje poświęcone strategii postępowania w poszczególnych sprawach: Szybko sprawdź, która jest godzina, nawet w różnych strefach czasowych.

  • Poradnie pro bono: Umożliwić klientom ze społeczności rezerwację wolnych terminów.

  • Rekrutacja czy wdrażanie nowych pracowników: umawiać rozmowy kwalifikacyjne lub szkolenia bez konieczności prowadzenia długich wymian e-maili.

Co na to zespoły prawne?

„Wysyłam klientom link, a oni rezerwują termin. Nie trzeba szukać informacji. Żadnych telefonów” – Andrea G., prawniczka specjalizująca się w prawie rodzinnym

„Korzystamy z serwisu Doodle do koordynowania przesłuchań świadków między firmami. To prawdziwy przełom” – Michael T., asystent prawny ds. sporów sądowych

„Doodle uporządkowało chaos panujący w kalendarzu naszej małej kancelarii. To profesjonalne i łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwala nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo.” – Lauren P., kierownik biura, kancelaria zajmująca się prawem własności intelektualnej

Funkcje, o które często proszą zespoły prawne

Aktywnie wsłuchujemy się w potrzeby specjalistów z branży prawniczej. Oto niektóre z najczęściej zgłaszanych propozycji nowych funkcji:

  • Zasady dotyczące spotkań cyklicznych (np. cotygodniowe spotkania z klientami)

  • Przypomnienia dla klientów wysyłane SMS-em lub przez WhatsApp

  • Panel administracyjny dla kancelarii zatrudniających kilku prawników

  • Obsługa przesyłania plików (umowy, formularze rejestracyjne)

  • Wirtualne kolejki na wizyty lub rezerwację dni próbnych

  • Większa zgodność z normami dotyczącymi danych prawnych

Nie ma żadnych gwarancji, ale badamy te kwestie z myślą o legalnych użytkownikach.

Czy to odpowiednie narzędzie do planowania dla Twojej firmy?

Jeśli jesteś...

  • Masz dość rozmów telefonicznych z klientami?

  • Marnujesz czas na koordynowanie wewnętrznych spotkań

  • Pracujesz w różnych strefach czasowych lub z zespołami hybrydowymi

  • Organizujesz wydarzenia pro bono lub warsztaty dla klientów

  • Zajmujesz się organizacją pracy w biurze prowadzonym przez jedną osobę, w małym biurze lub w biurze typu butikowym

  • Czy chcesz po prostu ułatwić sobie planowanie?

W takim razie tak, to narzędzie do planowania jest przeznaczone dla branży prawniczej. Jest profesjonalne, elastyczne i nie wymaga od klientów pobierania żadnych plików.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA: Narzędzie do planowania dla prawników

Czym jest narzędzie do planowania pracy dla prawników?

Cyfrowa platforma, która pomaga prawnikom planować wizyty, spotkania i wydarzenia bez konieczności ręcznego wprowadzania danych i bez zaśmiecania skrzynek e-mailowych. Najlepiej, aby służyła zarówno do koordynacji wewnętrznej, jak i do planowania spotkań z klientami zewnętrznymi.

Czy serwis Doodle obsługuje zapytania od klientów z branży prawniczej?

Tak. Skorzystaj z funkcji „Booking Page”, aby udostępnić terminy na płatne lub bezpłatne konsultacje. Dodaj spersonalizowane pytania, aby zebrać podstawowe informacje z wyprzedzeniem.

Czy mogę gromadzić informacje otrzymane od klientów?

Częściowo. Na Booking Page można dodać pola niestandardowe (np. imię i nazwisko klienta, rodzaj zlecenia, preferowana forma kontaktu). Pełne wprowadzanie dokumentów nie jest jeszcze obsługiwane.

Czy klienci muszą się zalogować?

Nie. Wystarczy kliknąć link i wybrać termin; to działa na każdym urządzeniu.

Czy serwis Doodle jest zgodny z przepisami (HIPAA lub podobnymi)?

Jeszcze nie. Aplikacja Doodle najlepiej sprawdza się przy ustalaniu terminów spotkań, które nie mają charakteru poufnego. Wielu prawników korzysta z niej do koordynacji działań, a nie do komunikacji związanej ze sprawami sądowymi.

Czy mogę przesyłać umowy lub dokumenty?

Jeszcze nie, ale jest to jedna z najczęściej zgłaszanych funkcji.

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