Najlepsze narzędzie do planowania pracy dla kancelarii prawnych i prawników
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Doodle to zaawansowane narzędzie do planowania, z którego korzystają prawnicy i kancelarie prawne w celu koordynowania spotkań z klientami, zebrań zespołów oraz wydarzeń związanych z praktyką prawniczą – bez konieczności wysyłania e-maili czy logowania się do aplikacji. Od Booking Page po wspólne badania – narzędzie to ułatwia zarządzanie czasem w całym procesie obsługi spraw prawnych.
Szukasz narzędzia do planowania pracy przeznaczonego dla branży prawniczej?
Doodle pomaga prawnikom, kancelariom prawnym i klientom w planowaniu spotkań bez konieczności wysyłania e-maili, stania w kolejkach w holu czy logowania się przez klientów. Można z niego korzystać podczas konsultacji, przesłuchań, koordynacji pracy zespołu i wielu innych okazji.
Jakie jest najlepsze narzędzie do planowania pracy dla prawników?
Najlepsze narzędzia nie tylko służą do zarządzania kalendarzami: pozwalają one skrócić czas poświęcany na zadania administracyjne, podnoszą poziom profesjonalizmu i zapewniają poufność.
Praca prawnicza wiąże się z presją czasu, wymaga dużej dbałości o szczegóły i angażuje wiele stron. Tradycyjne narzędzia, takie jak Outlook czy Kalendarz, okazują się niewystarczające, gdy trzeba koordynować:
Klienci (którzy mogą nie przepadać za technologią)
Partnerzy i współpracownicy (o napiętym harmonogramie)
Podmioty zewnętrzne (takie jak pełnomocnicy strony przeciwnej lub protokolanci sądowi)
Doodle działa, ponieważ
Ma wspólną strona z harmonogramem aby klienci mogli wybrać termin, który Ci odpowiada
Zastosowania ankiety grupowe w celu koordynowania spotkań zespołu lub sesji poświęconych strategii postępowania w poszczególnych sprawach
Uruchamia Sign-up Sheet w przypadku stanowisk pro bono, dni wprowadzających lub szkoleń wewnętrznych
Goście z zewnątrz nie muszą zakładać konta ani się logować
Jakie funkcje związane z planowaniem są najbardziej potrzebne prawnikom?
Funkcja
W Doodle?
Strony do planowania spotkań w formacie 1:1 (spotkania, rozmowy telefoniczne itp.)
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Ankiety grupowe (do planowania pracy zespołu)
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Formularze rejestracyjne (dla kliniki, wydarzeń)
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Działa bez konieczności logowania się przez klientów
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Działa na telefonach komórkowych i komputerach stacjonarnych
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Synchronizacja kalendarza (Outlook, Google)
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Linki do wideokonferencji (Zoom, Teams)
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Spersonalizowane pytania wstępne
✅ Częściowo: pytania niestandardowe
Prześlij dokumenty (np. umowy)
Jeszcze nie
HIPAA
Jeszcze nie
Przypomnienia SMS
Jeszcze nie
Wirtualne kolejki
Jeszcze nie
W jaki sposób specjaliści z branży prawniczej korzystają obecnie z serwisu Doodle?
Od pojedynczych kancelarii po duże firmy prawnicze — zespoły prawne korzystają z serwisu Doodle, aby uprościć planowanie spotkań:
Konsultacje z klientami: Jeden link do strony z harmonogramem zastępuje ponad pięć e-maili.
Postępowania mediacyjne lub przesłuchania świadków: Należy skoordynować działania ze wszystkimi stronami za pomocą ankiety grupowej.
Spotkania zespołu lub sesje poświęcone strategii postępowania w poszczególnych sprawach: Szybko sprawdź, która jest godzina, nawet w różnych strefach czasowych.
Poradnie pro bono: Umożliwić klientom ze społeczności rezerwację wolnych terminów.
Rekrutacja czy wdrażanie nowych pracowników: umawiać rozmowy kwalifikacyjne lub szkolenia bez konieczności prowadzenia długich wymian e-maili.
Co na to zespoły prawne?
„Wysyłam klientom link, a oni rezerwują termin. Nie trzeba szukać informacji. Żadnych telefonów” – Andrea G., prawniczka specjalizująca się w prawie rodzinnym
„Korzystamy z serwisu Doodle do koordynowania przesłuchań świadków między firmami. To prawdziwy przełom” – Michael T., asystent prawny ds. sporów sądowych
„Doodle uporządkowało chaos panujący w kalendarzu naszej małej kancelarii. To profesjonalne i łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwala nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo.” – Lauren P., kierownik biura, kancelaria zajmująca się prawem własności intelektualnej
Funkcje, o które często proszą zespoły prawne
Aktywnie wsłuchujemy się w potrzeby specjalistów z branży prawniczej. Oto niektóre z najczęściej zgłaszanych propozycji nowych funkcji:
Zasady dotyczące spotkań cyklicznych (np. cotygodniowe spotkania z klientami)
Przypomnienia dla klientów wysyłane SMS-em lub przez WhatsApp
Panel administracyjny dla kancelarii zatrudniających kilku prawników
Obsługa przesyłania plików (umowy, formularze rejestracyjne)
Wirtualne kolejki na wizyty lub rezerwację dni próbnych
Większa zgodność z normami dotyczącymi danych prawnych
Nie ma żadnych gwarancji, ale badamy te kwestie z myślą o legalnych użytkownikach.
Czy to odpowiednie narzędzie do planowania dla Twojej firmy?
Jeśli jesteś...
Masz dość rozmów telefonicznych z klientami?
Marnujesz czas na koordynowanie wewnętrznych spotkań
Pracujesz w różnych strefach czasowych lub z zespołami hybrydowymi
Organizujesz wydarzenia pro bono lub warsztaty dla klientów
Zajmujesz się organizacją pracy w biurze prowadzonym przez jedną osobę, w małym biurze lub w biurze typu butikowym
Czy chcesz po prostu ułatwić sobie planowanie?
W takim razie tak, to narzędzie do planowania jest przeznaczone dla branży prawniczej. Jest profesjonalne, elastyczne i nie wymaga od klientów pobierania żadnych plików.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA: Narzędzie do planowania dla prawników
Czym jest narzędzie do planowania pracy dla prawników?
Cyfrowa platforma, która pomaga prawnikom planować wizyty, spotkania i wydarzenia bez konieczności ręcznego wprowadzania danych i bez zaśmiecania skrzynek e-mailowych. Najlepiej, aby służyła zarówno do koordynacji wewnętrznej, jak i do planowania spotkań z klientami zewnętrznymi.
Czy serwis Doodle obsługuje zapytania od klientów z branży prawniczej?
Tak. Skorzystaj z funkcji „Booking Page”, aby udostępnić terminy na płatne lub bezpłatne konsultacje. Dodaj spersonalizowane pytania, aby zebrać podstawowe informacje z wyprzedzeniem.
Czy mogę gromadzić informacje otrzymane od klientów?
Częściowo. Na Booking Page można dodać pola niestandardowe (np. imię i nazwisko klienta, rodzaj zlecenia, preferowana forma kontaktu). Pełne wprowadzanie dokumentów nie jest jeszcze obsługiwane.
Czy klienci muszą się zalogować?
Nie. Wystarczy kliknąć link i wybrać termin; to działa na każdym urządzeniu.
Czy serwis Doodle jest zgodny z przepisami (HIPAA lub podobnymi)?
Jeszcze nie. Aplikacja Doodle najlepiej sprawdza się przy ustalaniu terminów spotkań, które nie mają charakteru poufnego. Wielu prawników korzysta z niej do koordynacji działań, a nie do komunikacji związanej ze sprawami sądowymi.
Czy mogę przesyłać umowy lub dokumenty?
Jeszcze nie, ale jest to jedna z najczęściej zgłaszanych funkcji.