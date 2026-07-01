Det bästa schemaläggningsverktyget för advokatbyråer och jurister

Doodle är ett kraftfullt schemaläggningsverktyg som advokater och advokatbyråer använder för att samordna klientmöten, teammöten och juridiska evenemang, utan att behöva använda e-post eller logga in på olika applikationer. Från Booking Page till gemensam research förenklar det tidshanteringen genom hela det juridiska arbetsflödet.

Letar du efter ett schemaläggningsverktyg för juridikbranschen?

Doodle hjälper advokater, advokatbyråer och klienter att boka möten utan e-post, trängsel i entrén eller inloggningar för klienter. Tjänsten kan användas för konsultationer, vittnesförhör, samordning inom teamet och mycket mer.

Vilket är det bästa schemaläggningsverktyget för advokater?

De bästa verktygen hanterar inte bara kalendrar: de minskar administrationstiden, höjer professionalismen och skyddar sekretessen.

Juridiskt arbete är tidsbegränsat, kräver stor noggrannhet och involverar flera parter. Traditionella verktyg som Outlook eller Kalender räcker inte till när man behöver samordna:

Kunder (som kanske är skeptiska till teknik)

Partner och medarbetare (med fullspäckade scheman)

Externa parter (t.ex. motpartens ombud eller domstolsstenografer)

Doodle fungerar eftersom det

Den har en sidan för tidsbokning så att kunderna kan välja en tid som passar dig

Användningsområden gruppundersökningar för att samordna teammöten eller strategimöten kring enskilda ärenden

Kör en Sign-up Sheet för volontärtjänster, introduktionsdagar eller interna utbildningar

Du behöver varken ett konto eller att logga in om du är extern gäst

Vilka schemaläggningsfunktioner behöver advokater mest?

Funktion I Doodle? Sidor för 1:1-schemaläggning (möten, samtal osv.) ✅ Gruppenkäter (för teamplanering) ✅ Anmälningsblanketter (för kliniker, evenemang) ✅ Fungerar utan att kunden behöver logga in ✅ Fungerar på mobiltelefoner och stationära datorer ✅ Kalendersynkronisering (Outlook, Google) ✅ Videolänkar (Zoom, Teams) ✅ Personanpassade frågor vid intaget ✅ Delvis: anpassade frågor Ladda upp dokument (t.ex. avtal) Inte än HIPAA Inte än SMS-påminnelser Inte än Virtuella köer Inte än

Hur använder jurister Doodle idag?

Från enskilda byråer till stora advokatbyråer – juridiska team använder Doodle för att förenkla schemaläggningen:

Kundsamtal: En länk till schemaläggningssidan ersätter mer än fem e-postmeddelanden.

Förlikningsförhandlingar eller vittnesförhör: Samordna med alla berörda parter genom en gruppenkät.

Teammöten eller strategimöten kring ärenden: Ta reda på tiden snabbt, även i olika tidszoner.

Pro bono-mottagningar: Låt kunder från samhället boka lediga tider.

Rekrytering eller introduktion: boka intervjuer eller utbildningar utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka.

Vad säger juridikavdelningarna?

"Jag skickar en länk till mina klienter och de bokar en tid. Man behöver inte leta runt. Inga telefonsamtal" – Andrea G., advokat inom familjerätt

"Vi använder Doodle för att samordna vittnesförhör mellan företag. Det har verkligen förändrat allt" – Michael T., rättsassistent inom processrätt

"Doodle har ersatt kaoset i kalendern på vår lilla byrå. Det är professionellt, enkelt och sparar oss flera timmar i veckan." – Lauren P., kontorschef, IP Law

Funktioner som juridiska avdelningar ofta efterfrågar

Vi lyssnar aktivt på vad jurister behöver. Här är några av de mest efterfrågade tilläggen:

Regler för återkommande möten (t.ex. veckovisa kundmöten)

Påminnelser via SMS eller WhatsApp till kunderna

Administrationspanel för byråer med flera advokater

Stöd för uppladdning (avtal, intagningsformulär)

Virtuella köer för tidsbokning eller bokning av provdagar

Bättre överensstämmelse med rättsliga datastandarder

Det finns inga garantier, men vi undersöker dessa möjligheter med tanke på laglydiga användare.

Är detta rätt schemaläggningsverktyg för ditt företag?

Om du är...

Trött på att prata med kunder i telefon

Du slösar bort tid på att samordna interna möten

Du arbetar i olika tidszoner eller med hybridteam

Du anordnar pro bono-evenemang eller rådgivningsdagar för klienter

Du sköter logistiken för ett enskilt kontor, ett litet kontor eller ett specialiserat kontor

Vill du bara göra det enklare att planera?

Ja, då är det här planeringsverktyget avsett för juridikbranschen. Det är professionellt, flexibelt och kräver inte att dina kunder laddar ner något.

VANLIGA FRÅGOR: Planeringsverktyg för jurister

Vad är ett planeringsverktyg för jurister?

En digital plattform som hjälper jurister att boka tid, möten och evenemang utan manuellt arbete eller e-postkaos. Helst bör den användas både för intern samordning och för att boka tid med externa kunder.

Kan Doodle hantera förfrågningar från juridiska kunder?

Ja. Använd Booking Pages för att ange tillgänglighet för betalda eller kostnadsfria konsultationer. Lägg till anpassade frågor för att samla in grundläggande information i förväg.

Får jag samla in uppgifter som jag fått från kunder?

Delvis. Du kan lägga till egna fält på din Booking Page (t.ex. kundnamn, typ av ärende, önskad kontakt). Det går ännu inte att lägga in hela dokument.

Måste kunderna logga in?

Nej. Klicka bara på länken och välj en tid; det här fungerar på alla enheter.

Uppfyller Doodle gällande lagstiftning (HIPAA eller liknande)?

Inte än. Doodle lämpar sig bäst för att boka icke-konfidentiella möten. Många jurister använder det för samordning, inte för ärenderelaterad kommunikation.

Kan jag ladda upp avtal eller dokument?

Inte än, men det här är en av de funktioner som efterfrågas mest.