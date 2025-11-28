Det bedste planlægningsværktøj til advokatfirmaer og jurister

Doodle er et effektivt planlægningsværktøj, som advokater og advokatfirmaer bruger til at koordinere klientaftaler, teammøder og juridiske arrangementer uden behov for e-mails eller programlogins. Fra bookingsider til gruppeundersøgelser forenkler det tidsstyringen i hele det juridiske workflow.

Leder du efter et planlægningsværktøj til den juridiske sektor?

Doodle hjælper advokater, advokatfirmaer og klienter med at planlægge møder uden brug af e-mails, lobbyer eller klientlogins. Det kan bruges til konsultationer, vidneudsagn, teamsynkronisering og meget mere.

Hvad er det bedste planlægningsværktøj til advokater?

De bedste værktøjer administrerer ikke bare kalendere: De reducerer administrationstiden, øger professionalismen og beskytter fortroligheden.

Juridisk arbejde er tidsfølsomt, kræver mange detaljer og involverer flere parter. Traditionelle værktøjer som Outlook eller Calendar er utilstrækkelige, når man skal koordinere:

Klienter (som kan være afvisende over for teknologi)

Partnere og medarbejdere (med travle skemaer)

Eksterne parter (f.eks. modpartens advokat eller retsreportere)

Doodle fungerer, fordi det

Den deler en planlægningsside , så klienterne kan vælge et tidspunkt, der passer jer

Bruger gruppeundersøgelser til at koordinere teammøder eller sagsstrategisessioner

Kører et tilmeldingsark til pro bono-stillinger, introduktionsdage eller intern træning

Du behøver ikke en konto eller et login til eksterne gæster

Hvilke planlægningsfunktioner har advokater mest brug for?

Funktion I Doodle? 1:1 planlægningssider (aftaler, opkald osv.) ✅ Gruppeundersøgelser (til teamplanlægning) ✅ Tilmeldingsark (til klinikker, arrangementer) ✅ Fungerer uden kundelogin ✅ Fungerer på mobiltelefoner og stationære computere ✅ Kalendersynkronisering (Outlook, Google) ✅ Videolinks (Zoom, Teams) ✅ Personlige spørgsmål til indtag ✅ Delvis: brugerdefinerede spørgsmål Upload af dokumenter (f.eks. kontrakter) Ikke endnu HIPAA Ikke endnu SMS-påmindelser Ikke endnu Virtuelle køer Ikke endnu

Hvordan bruger jurister Doodle i dag?

Fra individuelle firmaer til store advokatfirmaer bruger juridiske teams Doodle til at forenkle planlægningen:

Klientkonsultationer: Et link til planlægningssiden erstatter mere end fem e-mails.

Mægling eller vidneudsagn: Koordiner med alle parter via en gruppeundersøgelse.

Teammøder eller sagsstrategisessioner: Find hurtigt et tidspunkt, selv i forskellige tidszoner.

Pro bono-klinikker: Giv klienter fra lokalsamfundet mulighed for at tilmelde sig ledige tider.

Rekruttering eller onboarding: Planlæg interviews eller træningssessioner uden e-mailkæder.

Hvad siger de juridiske teams?

"Jeg sender klienterne et link, og så booker de en tid. Du behøver ikke at kigge dig omkring. Ingen opkald" - Andrea G., familieretsadvokat

"Vi bruger Doodle til at koordinere vidneudsagn mellem virksomheder. Det er en game changer" - Michael T., advokatsekretær i retssager

"Doodle har erstattet det kaos, der var i kalenderen i vores lille firma. Det er professionelt, nemt og sparer os for mange timer om ugen." - Lauren P., Office Manager, IP Law

Funktioner, som juridiske teams ofte efterspørger

Vi lytter aktivt til, hvad jurister har brug for. Her er nogle af de mest efterspurgte tilføjelser:

Regler for tilbagevendende aftaler (f.eks. ugentlige klientgennemgange)

SMS- eller WhatsApp-påmindelser til klienter

Administrationspanel til firmaer med flere advokater

Upload-support (kontrakter, optagelsesformularer)

Virtuelle køer til aftaler eller planlægning af prøvedage

Større kompatibilitet med juridiske datastandarder

Der er ingen garantier, men vi undersøger dem med juridiske brugere i tankerne.

Er dette det rigtige planlægningsværktøj for din virksomhed?

Hvis du er...

Træt af at tale med klienter i telefonen

Du spilder tid på at koordinere interne møder

Du arbejder i forskellige tidszoner eller med hybride teams

Du organiserer pro bono-arrangementer eller klientklinikker

Du administrerer logistikken for et individuelt, lille eller boutique-kontor

Vil du bare gerne gøre planlægningen nemmere?

Så ja, dette planlægningsværktøj er til den juridiske sektor. Det er professionelt, fleksibelt og tvinger ikke dine klienter til at downloade noget.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Planlægningsværktøj til advokater

Hvad er et planlægningsværktøj til advokater?

En digital platform, der hjælper jurister med at planlægge aftaler, møder og begivenheder uden manuelt arbejde eller e-mail-rod. Ideelt set skal det bruges til både intern koordinering og planlægning af eksterne klienter.

Kan Doodle håndtere forespørgsler fra juridiske klienter?

Ja, det kan jeg. Brug bookingsider til at tilbyde tilgængelighed for betalte eller pro bono-konsultationer. Tilføj personlige spørgsmål for at indsamle grundlæggende oplysninger på forhånd.

Kan jeg indsamle oplysninger fra klienter?

Delvist. Du kan tilføje brugerdefinerede felter til din bookingside (f.eks. kundenavn, emnetype, foretrukken kontaktperson). Fuld dokumentindtastning er endnu ikke understøttet.

Skal kunderne logge ind?

Nej. Bare klik på linket og vælg et tidspunkt; det fungerer på alle enheder.

Er Doodle i overensstemmelse med lovgivningen (HIPAA eller lignende)?

Nej, ikke endnu. Doodle bruges bedst til at planlægge ikke-fortrolige aftaler. Mange jurister bruger det til koordinering, ikke til sagsrelateret kommunikation.

Kan jeg uploade kontrakter eller dokumenter?

Ikke endnu, men det er en af de mest efterspurgte funktioner.