Wat is een teamvergadering?

Wat is een teamevenement?

Dit klinkt misschien als een lastige vraag, maar een teamevenement kan van alles zijn. Het kan van alles zijn, van een driemaandelijkse planningssessie om je prioriteiten vast te stellen tot een uitstapje om het team moreel een boost te geven.

Teamevenementen hebben een aantal voordelen. Vanuit zakelijk oogpunt zijn ze super om iedereen op één lijn te krijgen. Dit betekent dat projecten volgens de verwachtingen kunnen worden afgerond en dat eventuele knelpunten snel worden opgespoord.

Op een wat persoonlijker vlak geeft het je team de kans om elkaar wat beter te leren kennen. Afhankelijk van je bedrijf zit je team misschien verspreid over verschillende locaties. Door een specifiek teamevenement te organiseren, krijg je de kans om iedereen bij elkaar te brengen en een band op te bouwen op een manier die via e-mail of video lastig is.

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Hoe plan je een teamvergadering?

Bedenk eerst wat voor soort evenement je wilt organiseren. Het organiseren van een teamplanningssessie is heel wat anders dan een offsite. Denk goed na over wat je wilt doen, wie erbij moet zijn en of je wilt dat iedereen er persoonlijk bij is.

Een digitaal whiteboard is een geweldige manier om te plannen wat je nodig hebt. Je kunt er niet alleen al je ideeën en gespreksonderwerpen op vastpinnen, maar je team kan ook feedback geven en helpen om alles op een rijtje te krijgen.

Wat de reden voor jullie bijeenkomst ook is, een ijsbreker is onmisbaar voor je teamevenement. Sommige collega’s kennen elkaar misschien beter dan anderen, dus een paar activiteiten aan het begin van je sessie zijn een geweldige manier om ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt.

Zorg ervoor dat je regelmatig pauzes inlast – zelfs als je evenement heel gezellig is. Teamsessies kunnen, net als elke andere vergadering, mentaal behoorlijk zwaar zijn. Geef iedereen dus voldoende tijd om even afstand te nemen en op adem te komen. Je zult veel betere resultaten behalen dan wanneer je iedereen dwingt om gewoon door te gaan.

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Je volgende teamevenement plannen

Het maakt niet uit of je team groot of klein is – een moment vinden waarop iedereen erbij kan zijn, kan best lastig zijn. Dat is waar Doodle kan helpen.

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Met Groepspoll Je kunt binnen een paar minuten makkelijk een geschikt moment vinden in ieders agenda. Het enige wat je hoeft te doen, is een aantal tijdstippen kiezen waarop je je evenement wilt organiseren en die doorsturen naar de mensen die je nodig hebt. Zij kiezen dan wat voor hen het beste uitkomt en voor je het weet heb je het perfecte tijdstip gevonden.

Met Doodle Professional Het is nog makkelijker om er altijd voor je team te zijn. Je kunt niet alleen advertenties uitschakelen, deadlines instellen en herinneringen sturen, maar dankzij onbeperkte Boekingspagina's en 1-op-1-gesprekken kun je er altijd voor ze zijn als ze je nodig hebben.

Wil je je teamevenement online organiseren? Ook dat is heel makkelijk. Voeg je favoriete videoconferentietool toe en de links worden automatisch toegevoegd aan alle uitnodigingen die je verstuurt.