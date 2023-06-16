Hoe synchroniseer je Asana met Outlook en andere agenda’s?

Hier is onze handleiding voor het synchroniseren van je Asana-projecten met Outlook-agenda en nog veel meer – om je productiviteit te optimaliseren.

Stap één: Asana-regels instellen

Ga naar het project waarmee je Outlook wilt koppelen. Klik rechtsboven op ‘Aanpassen’, scroll naar ‘Regels’ en selecteer ‘+ Regel toevoegen’.

Kies Outlook-agenda, Apple Calendar of de tool die je wilt koppelen, en kies vervolgens een vooraf ingestelde regel of maak er zelf een aan.

Als je een aangepaste regel maakt, moet je een naam invoeren en een trigger en actie kiezen. Klik tot slot op ‘Verbinden met regels’.

Vanaf hier moet je inloggen op je agendatool en de stappen volgen om de synchronisatie met Asana te bevestigen.

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Stap twee: Een Asana-project synchroniseren

Ga naar je project en klik op het dropdown-menu naast de naam ervan.

Klik op ‘Exporteren/Afdrukken’ en kies vervolgens ‘Synchroniseren met agenda’. Er gaat een nieuw venster open; kopieer de URL.

Ga naar je agenda en zoek het gedeelte waar je kunt synchroniseren met een andere agenda. Kies ‘URL’ en plak daar wat je uit Asana hebt gekopieerd.

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Stap drie: Synchroniseren met Mijn taken

Klik in ‘Mijn taken’ op het vervolgkeuzemenu ‘Acties’ en kies ‘Synchroniseren met agenda’.

Er verschijnt een nieuw venster; kopieer de URL.

Net als bij het synchroniseren van een project: ga naar je agendatool en zoek het gedeelte waar je andere agenda’s kunt koppelen. Kies ‘URL’ en plak wat je uit Asana hebt gekopieerd.

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