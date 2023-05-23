Een bouwplaatsbezoek is een fysieke inspectie van een bouwplaats. Het is een kans voor het projectteam achter de bouw om de voortgang van de werkzaamheden te bekijken en eventuele problemen op te sporen.

Die kunnen worden uitgevoerd door de projectmanager, de ingenieur, de architect of een ander lid van het projectteam.

Er zijn veel voordelen aan het afleggen van locatiebezoeken. Ze kunnen helpen om:

Zorg ervoor dat het project op schema blijft en binnen het budget blijft.

Breng eventuele problemen in kaart en los ze op.

Communiceer met de klant en de aannemer.

Krijg een beter beeld van het project.

Bouw een band op met de klant en de aannemer.

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Hoe plan en coördineer je een locatiebezoek?

Het plannen en coördineren van een locatiebezoek kan best wat werk zijn, maar het is belangrijk om het goed aan te pakken, zodat je het meeste uit het bezoek haalt. Hier zijn een paar tips:

Bepaal een duidelijk doel voor het bezoek. Wat hoop je te bereiken door naar die plek te gaan?

Bepaal wie er mee moet. Dit hangt af van het doel van het bezoek, maar zorg ervoor dat degenen die meegaan daar een goede reden voor hebben.

Zorg ervoor dat je het bezoek plant op een moment dat de locatie toegankelijk is en er aan het werk wordt gedaan.

Stuur iedereen die bij het bezoek aanwezig is een herinnering. Daarin moet het doel van het bezoek staan, samen met de datum, het tijdstip en de locatie.

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Tips voor het organiseren van een locatiebezoek

Nu je je afspraak in je agenda hebt gezet, volgen hier een paar tips om ervoor te zorgen dat het een vruchtbaar bezoek wordt.

Neem een klembord en een pen mee om aantekeningen te maken. Probeer niet alles te onthouden. Als er zaken zijn die je moet afhandelen zodra je weer op kantoor bent, heb je de details nodig.

Maak foto’s van de locatie. Dit kan handig zijn om het uitgevoerde werk vast te leggen en om eventuele problemen op te sporen.

Stel vragen. De mensen die op de bouwplaats werken, zijn de experts. Vraag ze maar wat je wilt over het werk dat ze doen en over de omstandigheden op de bouwplaats.

Wees respectvol. De mensen die aan de site werken, hebben het druk. Respecteer hun tijd en hun werk. Denk eens na over planning van tevoren even met ze afspreken om te praten.

Wees voorzichtig. Dat betekent dat je de juiste veiligheidsuitrusting draagt en alle veiligheidsprocedures volgt.

Wees oplettend. Dit betekent dat je goed moet letten op het werk dat al is gedaan, maar ook op mogelijke problemen. Er is niets erger dan een probleem aan de orde stellen terwijl er helemaal geen probleem is.

Wees communicatief. Dit betekent dat je de klant en de aannemer op de hoogte houdt van je bevindingen.

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Virtuele locatiebezoeken

In sommige gevallen is het misschien niet mogelijk om een bezoek ter plaatse af te leggen. In die gevallen kun je wellicht een virtueel bezoek afleggen.

Deze kunnen worden gehouden via videoconferentiesoftware, zoals Zoom of Google Meet . Zo kun je de locatie bekijken en contact maken met de mensen die daar werken.

Doodle gebruiken om je volgende locatiebezoek te regelen