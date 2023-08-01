Na de pandemie zijn apps voor vergaderen, berichten sturen en videoconferenties relevanter dan ooit. Nu flexibele werkvormen steeds populairder worden en steeds meer mensen beseffen dat allerlei soorten evenementen prima online kunnen plaatsvinden, krijgen apps zoals Google Meet steeds meer waardering en worden ze steeds vaker gebruikt.

Analisten schatten dat deze trend alleen maar zal toenemen. Tegen 2025 wordt aangenomen dat zo’n 22 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking , oftewel 36,2 miljoen mensen zullen op afstand werken.

Google Meet is gratis te gebruiken en populair onder mensen met een Google-account. Het helpt mensen om op een gestroomlijnde en krachtige manier te communiceren en samen te werken, ongeacht de afstand.

In deze uitgebreide recensie en handleiding over Google Meet laten we je zien wat de app te bieden heeft en hoe je er een goede uitwisseling van ideeën mee kunt realiseren binnen teams van elke omvang.

Het ontstaansverhaal van Google Meet

Google Meet is voortgekomen uit drie producten van de ontwikkelaars bij Alphabet, het bedrijf achter Google. Het is de opvolger van Google Hangouts, Google Chats en de mobiele app Google Duo. Tegen het einde van 2022 werd Duo omgedoopt tot Meet, terwijl de eerste Meet-app uit de roulatie werd gehaald.

De oorspronkelijke Meet-app was alleen beschikbaar voor gebruikers van Google Workspace, maar de techgigant besloot later om de app voor iedereen toegankelijk te maken. Hierdoor groeide het aantal Google Meet-gebruikers exponentieel. Sinds april 2020 wordt het platform dagelijks door zo’n 100 miljoen gebruikers bezocht, wat neerkomt op een groei van 300 procent.

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Waarom zou je Google Meet gebruiken?

Laten we eens kijken waarom Google Meet zo populair is:

Gebruiksgemak: Dankzij het eenvoudige ontwerp en de gebruiksvriendelijkheid van Google Meet is het voor iedereen makkelijk, zelfs voor gebruikers die niet zo technisch onderlegd zijn en een vergadering willen starten of eraan willen deelnemen. Het is intuïtief, heeft een soepele en lichte interface, biedt een goede reeks functies en je hebt er geen plug-ins of installaties voor nodig.

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Zonder al die rompslomp kunnen Google-gebruikers met een internetverbinding en een uitnodiging gewoon op de link klikken of een code invoeren en meteen aan een vergadering deelnemen.

Meer controle: Google Meet biedt ook slim deelnemersbeheer, waardoor organisatoren en coördinatoren van vergaderingen meer controle hebben over hun evenementen. Ze kunnen bepalen wie er aan de vergadering mag deelnemen en de microfoons van sprekers en gasten dempen om het geluidsniveau onder controle te houden. Bovendien zijn video- en audio-oproepen met meerdere deelnemers heel eenvoudig te voeren. Dankzij de rasterweergave van Google Meet kun je belangrijke onderdelen van de vergadering ook makkelijk in de gaten houden.

Geschikt voor integratie: Google Meet kan worden geïntegreerd met andere apps en maakt het mogelijk om inhoud in realtime tussen apparaten te synchroniseren. Het werkt samen met andere Google-tools, zakelijke websites en apps zoals Slack of Outlook. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een virtuele vergadering via Google Meet houden en alles automatisch regelen via Doodle . Van het uitzoeken wanneer iedereen beschikbaar is tot het versturen van de uitnodiging.

Functies van het Premium-abonnement: Google Meet heeft een ingebouwde microfoon en luidsprekers, dempingsopties en rasterweergaven. Er kunnen maximaal 100 deelnemers meedoen aan vergaderingen die maximaal 60 minuten duren.

De Premium Workspace biedt extra functies, zoals opnames van Google Meet, transcripties, internationale inbelnummers, livestreaming, aanwezigheidsregistratie, ruisonderdrukking, verbeterde beveiliging, beheersfuncties, de mogelijkheid om meer deelnemers te ontvangen, meer opslagruimte en nog veel meer.

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Betaalbare prijzen: De prijzen van Google Meet zijn heel betaalbaar. Betaalde abonnementen met extra functies beginnen bij $4,50 per maand per gebruiker. Het premium-abonnement kost dan weer $18 per maand. Als je alleen de basisfuncties nodig hebt, hoef je helemaal niets te betalen.

Gegevensbeveiliging en privacy: Google biedt functies voor informatiebeveiliging en privacy. Alle videoconferenties worden in realtime versleuteld, terwijl de beveiligingsmaatregelen voortdurend worden bijgewerkt om te zorgen voor continue en onberispelijke beveiliging.

Toegankelijkheid en inclusiviteit: Of je nu met je team wilt samenwerken, een presentatie wilt geven of gewoon even bij wilt praten met een groepje vrienden: Google Meet is zo veelzijdig dat het aan al je behoeften voldoet.

Het maakt ook gebruik van de spraakherkenningstechnologie van Google, dus het is handig voor mensen die Engels niet als moedertaal hebben, voor deelnemers met een gehoorbeperking of op plekken waar het rumoerig is. Dankzij de live ondertiteling in het Engels kan iedereen het goed volgen. Je kunt er ook makkelijk op inloggen via allerlei apparaten met een moderne webbrowser (Android/iOS) — je hebt geen software of installaties nodig.

Google Meet en Doodle

Als je je vergadering wat leuker wilt maken met een paar coole integraties, dan is er niets beters dan Doodle. Het planningsplatform biedt de volgende functies voor een nog betere Google Meet-ervaring:

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Boekingspagina: Maak afspraken met klanten, collega’s en anderen met alleen maar een link.

1-op-1- en groepspolls: Stel een aantal tijdstippen voor, zodat de deelnemers het beste moment kunnen kiezen.

Naadloze integratie: Doodle gebruiken is makkelijk en zonder gedoe. Het sluit naadloos aan op je workflow.

Doe het met Doodle

Google Meet is een geweldige app, maar met Doodle is hij nog beter. Verras je deelnemers aan de vergadering met eenvoudig plannen en afspraken plannen door twee geweldige apps samen te gebruiken.