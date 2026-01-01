W okresie po pandemii aplikacje do organizowania spotkań, komunikacji i wideokonferencji zyskały większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz z rosnącą popularnością elastycznych form pracy oraz coraz powszechniejszym przekonaniem, że wiele rodzajów wydarzeń można z powodzeniem organizować online, aplikacje takie jak Google Meet cieszą się coraz większym uznaniem i są coraz częściej wykorzystywane.

Analitycy szacują, że tendencja ta będzie się tylko nasilać. Uważa się, że do 2025 roku około 22 procent amerykańskiej siły roboczej , co oznacza, że 36,2 mln osób będzie pracować zdalnie.

Google Meet – usługa dostępna bezpłatnie i ciesząca się popularnością wśród posiadaczy kont Google – pomaga użytkownikom komunikować się i współpracować bez względu na odległość, oferując sprawne i wydajne rozwiązania.

W tej obszernej recenzji i instrukcji dotyczącej Google Meet przedstawiamy, jakie możliwości oferuje ta aplikacja i w jaki sposób umożliwia ona płynną wymianę pomysłów między zespołami dowolnej wielkości.

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Historia powstania Google Meet

Google Meet to produkt powstały na bazie trzech rozwiązań opracowanych przez programistów z firmy Alphabet, która jest właścicielem Google. Zastąpił on Google Hangouts, Google Chats oraz aplikację mobilną Google Duo. Pod koniec 2022 roku nazwa aplikacji Duo została zmieniona na Meet, a pierwsza wersja aplikacji Meet została wycofana.

Pierwotnie aplikacja Meet była dostępna wyłącznie dla użytkowników Google Workspace, jednak gigant technologiczny postanowił później udostępnić ją wszystkim. Dzięki temu liczba użytkowników Google Meet wzrosła wykładniczo. Według danych z kwietnia 2020 r. z platformy korzysta codziennie około 100 milionów użytkowników, co oznacza wzrost o 300 procent.

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Dlaczego warto korzystać z Google Meet?

Przyjrzyjmy się, dlaczego Google Meet cieszy się tak dużą popularnością:

Łatwość obsługi: Prosta konstrukcja i obsługa aplikacji Google Meet sprawiają, że korzystanie z niej jest łatwe dla wszystkich, nawet dla użytkowników, którzy nie są biegli w technologii, a chcą utworzyć spotkanie lub do niego dołączyć. Aplikacja jest intuicyjna, posiada sprawny i lekki interfejs, oferuje szeroki zestaw funkcji i nie wymaga żadnych wtyczek ani dodatkowej konfiguracji.

Bez tych zbędnych formalności użytkownicy Google, którzy mają dostęp do internetu i zaproszenie, mogą po prostu kliknąć link lub wpisać kod i natychmiast dołączyć do spotkania.

Większa kontrola: Google Meet oferuje również inteligentne zarządzanie uczestnikami, zapewniając organizatorom i koordynatorom spotkań większą kontrolę nad przebiegiem wydarzeń. Mogą oni decydować, komu zezwolić na udział w spotkaniu, a także wyciszać mikrofony prelegentów i gości w celu ograniczenia hałasu. Ponadto prowadzenie wideokonferencji i rozmów audio z udziałem wielu osób jest niezwykle proste. Widok siatki w Google Meet ułatwia również śledzenie ważnych elementów spotkania.

Przyjazny dla integracji: Aplikacja Google Meet może być zintegrowana z innymi aplikacjami i umożliwia synchronizację treści między urządzeniami w czasie rzeczywistym. Współpracuje z innymi narzędziami Google, stronami internetowymi firm oraz aplikacjami takimi jak Slack czy Outlook. Na przykład użytkownicy mogą zorganizować wirtualne spotkanie w Google Meet i wykonać wszystkie czynności automatycznie za pośrednictwem Doodle . Od ustalenia terminów, które pasują wszystkim, po wysłanie zaproszenia.

Funkcje planu Premium: Aplikacja Google Meet posiada wbudowany mikrofon i głośniki, tryby wyciszenia oraz widok siatki. Umożliwia udział maksymalnie 100 uczestników w spotkaniach trwających do 60 minut.

Pakiet Premium Workspace obejmuje dodatkowe funkcje, takie jak nagrania z Google Meet, transkrypcje, międzynarodowe numery dostępowe, transmisje na żywo, śledzenie obecności, redukcję szumów, zwiększone bezpieczeństwo, uprawnienia administracyjne, możliwość zaproszenia większej liczby uczestników, większą przestrzeń dyskową i wiele innych.

Przystępne ceny: Ceny usługi Google Meet są przystępne. Płatne plany z dodatkowymi funkcjami zaczynają się od 4,50 USD miesięcznie za użytkownika. Z kolei plan premium można wykupić za 18 USD miesięcznie. Jeśli potrzebujesz tylko podstawowych funkcji, nie musisz w ogóle nic płacić.

Bezpieczeństwo danych i prywatność: Google oferuje funkcje związane z bezpieczeństwem informacji i ochroną prywatności. Wszystkie wideokonferencje są szyfrowane w czasie rzeczywistym, a mechanizmy zabezpieczające są na bieżąco aktualizowane, aby zapewnić ciągłe i niezawodne bezpieczeństwo.

Dostępność i integracja: Niezależnie od tego, czy chcesz współpracować ze swoim zespołem, przygotować prezentację, czy po prostu pogadać z małą grupą znajomych, Google Meet jest na tyle wszechstronny, że zaspokoi Twoje potrzeby.

Wykorzystuje również technologię rozpoznawania mowy firmy Google, dzięki czemu jest przydatna nawet dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, uczestników z wadami słuchu czy w hałaśliwych miejscach. Dzięki angielskim napisom na żywo każdy może śledzić przebieg wydarzenia. Dostęp do serwisu można uzyskać z wielu urządzeń wyposażonych w nowoczesną przeglądarkę internetową (Android/iOS) — nie jest wymagane żadne oprogramowanie ani instalacja.

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Google Meet i Doodle

Jeśli chcesz uatrakcyjnić swoje spotkanie dzięki kilku ciekawym integracjom, nie ma nic lepszego niż Doodle. Platforma do planowania spotkań oferuje następujące funkcje, które zapewniają lepsze wrażenia z korzystania z Google Meet:

Booking Page: Przyjmuj terminy spotkań od klientów, współpracowników i innych osób za pomocą zwykłego linku.

Ankiety indywidualne i Group Poll: Zaproponuj terminy spotkań, aby uczestnicy mogli wybrać dogodny dla siebie termin.

Płynna integracja: Korzystanie z Doodle jest łatwe i wygodne. Aplikacja płynnie wpasowuje się w Twój proces pracy.

Zrób to z Doodle

Google Meet to świetna aplikacja, ale w połączeniu z Doodle jest jeszcze lepsza. Zaproponuj uczestnikom spotkania łatwe planowanie oraz rezerwować terminy, korzystając jednocześnie z dwóch świetnych aplikacji.