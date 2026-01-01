Efter pandemin har appar för möten, meddelanden och videokonferenser aldrig varit mer relevanta. I takt med att flexibla arbetsformer blir allt vanligare och fler människor inser att många typer av evenemang kan genomföras framgångsrikt online, vinner appar som Google Meet allt större uppskattning och används i allt större utsträckning.

Analytiker bedömer att denna trend kommer att fortsätta att växa. År 2025 beräknas det att omkring 22 procent av den amerikanska arbetskraften , vilket innebär att 36,2 miljoner människor kommer att arbeta på distans.

Google Meet är gratis att använda och populärt bland Google-kontoinnehavare. Tjänsten hjälper människor att kommunicera och samarbeta oavsett avstånd på ett smidigt och effektivt sätt.

I den här omfattande recensionen och handledningen om Google Meet berättar vi vad appen har att erbjuda och hur den möjliggör ett givande utbyte av idéer mellan team av alla storlekar.

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Historien bakom Google Meet

Google Meet är en vidareutveckling av tre produkter från utvecklarna på Alphabet, företaget bakom Google. Det ersätter Google Hangouts, Google Chats och mobilappen Google Duo. Mot slutet av 2022 bytte Duo namn till Meet, samtidigt som den första Meet-appen togs ur bruk.

Den ursprungliga Meet-appen var endast tillgänglig för användare av Google Workspace, men teknikjätten beslutade senare att göra den tillgänglig för alla. Detta ledde till att antalet Google Meet-användare ökade exponentiellt. I april 2020 användes plattformen dagligen av cirka 100 miljoner användare, vilket motsvarar en tillväxt på 300 procent.

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Varför ska man använda Google Meet?

Låt oss ta en titt på varför Google Meet är så populärt:

Användarvänlighet: Google Meets enkla utformning och användning gör det lätt för alla, även användare utan tekniska kunskaper, att skapa eller delta i ett möte. Tjänsten är intuitiv, har ett smidigt och lättviktigt gränssnitt, erbjuder en bra uppsättning funktioner och kräver varken tilläggsprogram eller installationer.

Utan alla dessa krångliga steg kan Google-användare med internetuppkoppling och en inbjudan helt enkelt klicka på länken eller ange en kod och omedelbart ansluta sig till mötet.

Bättre kontroll: Meet erbjuder dessutom smart deltagarhantering, vilket ger mötesarrangörer och samordnare bättre kontroll över sina evenemang. De kan bestämma vem som ska släppas in i mötet och stänga av mikrofonerna för talare och gäster för att hantera störande ljud. Dessutom är det enkelt att genomföra video- och ljudsamtal med flera deltagare. Med rutnätsvyn i Google Meet blir det också lätt att hålla koll på viktiga mötesdetaljer.

Integrationsvänligt: Google Meet kan integreras med andra appar och möjliggör synkronisering av innehåll mellan enheter i realtid. Tjänsten kan användas tillsammans med andra Google-verktyg, företagswebbplatser och appar som Slack eller Outlook. Användare kan till exempel hålla ett virtuellt möte i Google Meet och sköta allt automatiskt via Doodle . Från att ta reda på när alla är lediga till att skicka ut inbjudan.

Funktioner i Premium-abonnemanget: Google Meet har en inbyggd mikrofon och högtalare, tystlägesfunktioner och rutnätsvy. Tjänsten rymmer upp till 100 deltagare i möten som kan pågå i upp till 60 minuter.

Premium Workspace innehåller ytterligare funktioner som inspelningar från Google Meet, transkriptioner, internationella inringningsnummer, livestreaming, närvaroregistrering, brusreducering, förbättrad säkerhet, administrativa inställningar, möjlighet att ta emot fler deltagare, större lagringsutrymme och mycket mer.

Förmånliga priser: Priserna för Google Meet är prisvärda. Betalabonnemang med ytterligare funktioner kostar från 4,50 dollar per månad och användare. Deras premiumabonnemang kostar 18 dollar per månad. Om du bara behöver grundläggande funktioner behöver du inte betala någonting alls.

Datasäkerhet och integritet: Google erbjuder funktioner för informationssäkerhet och integritetsskydd. Alla videokonferenser krypteras i realtid, samtidigt som säkerhetsåtgärderna hålls uppdaterade för att garantera kontinuerlig och fullständig säkerhet.

Tillgänglighet och inkludering: Oavsett om du vill samarbeta med ditt team, hålla en presentation eller bara ta en pratstund med en liten grupp vänner är Google Meet tillräckligt mångsidigt för att tillgodose dina behov.

Den drivs dessutom av Googles taligenkänningsteknik, vilket gör den användbar även för personer som inte har engelska som modersmål, deltagare med nedsatt hörsel eller i bullriga miljöer. Tack vare direkta undertexter på engelska kan alla hänga med. Den är dessutom lättillgänglig via flera enheter med en modern webbläsare (Android/iOS) – ingen programvara eller installation krävs.

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Google Meet och Doodle

Om du vill förbättra ditt möte med några häftiga integrationer finns det inget bättre än Doodle. Schemaläggningsplattformen erbjuder följande funktioner för en förbättrad upplevelse av Google Meet:

Booking Page: Ta emot bokningar från kunder, kollegor och andra med hjälp av en enkel länk.

1:1-undersökningar och Group Poll: Föreslå olika mötestider så att deltagarna kan välja den tid som passar dem bäst.

Sömlös integration: Det är enkelt och smidigt att använda Doodle. Det integreras sömlöst i ditt arbetsflöde.

Gör det med Doodle

Google Meet är en fantastisk app, men den blir ännu bättre med Doodle. Bjud deltagarna i ditt möte på enkel schemaläggning och boka tider genom att använda två fantastiska appar tillsammans.