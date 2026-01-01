महामारी के बाद, मीटिंग, मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। लचीले कामकाजी प्रबंधों के बढ़ने और अधिक लोगों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किए जाने के साथ कि कई प्रकार के कार्यक्रम सफलतापूर्वक ऑनलाइन आयोजित किए जा सकते हैं, Google Meet जैसे ऐप्स को नई प्रतिष्ठा और अधिक उपयोग मिल रहा है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि यह प्रवृत्ति केवल बढ़ेगी। 2025 तक, माना जाता है कि लगभग अमेरिकी कार्यबल का 22 प्रतिशत , या 36.2 मिलियन लोग दूर से काम करेंगे।

गूगल अकाउंट धारकों के बीच लोकप्रिय और उपयोग में निःशुल्क, गूगल मीट लोगों को दूरी की परवाह किए बिना सुव्यवस्थित और शक्तिशाली तरीकों से संवाद और सहयोग करने में मदद कर रहा है।

इस व्यापक Google Meet समीक्षा और ट्यूटोरियल में, हम साझा करते हैं कि यह ऐप क्या प्रदान करता है और यह किसी भी आकार की टीमों के बीच विचारों के एक मजबूत आदान-प्रदान को कैसे सक्षम बनाता है।

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गूगल मीट की उत्पत्ति की कहानी

Google Meet, Google के पीछे की कंपनी Alphabet के डेवलपर्स द्वारा बनाए गए तीन उत्पादों का एक उपोत्पाद है। यह Google Hangouts, Google Chats और मोबाइल ऐप Google Duo का प्रतिस्थापन है। 2022 के उत्तरार्ध में, Duo का नाम बदलकर Meet कर दिया गया, जबकि पहली Meet ऐप को बंद कर दिया गया।

मूल मीट ऐप केवल गूगल वर्कस्पेस के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध था, लेकिन बाद में इस टेक दिग्गज ने इसे सभी के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इससे गूगल मीट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। अप्रैल 2020 तक, इस प्लेटफ़ॉर्म का प्रतिदिन लगभग 100 मिलियन उपयोगकर्ता उपयोग करते हैं, जो 300 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

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गूगल मीट का उपयोग क्यों करें?

आइए देखें कि गूगल मीट इतना लोकप्रिय क्यों है:

उपयोग में आसानी: गूगल मीट का सरल डिज़ाइन और उपयोग सभी के लिए आसान बनाता है, यहां तक कि गैर-तकनीकी उपयोगकर्ता भी जो मीटिंग बनाना या उसमें शामिल होना चाहते हैं। यह सहज है, इसका इंटरफ़ेस चुस्त और हल्का है, इसमें कई उपयोगी सुविधाएँ हैं और इसे उपयोग करने के लिए किसी प्लग-इन या सेट-अप की आवश्यकता नहीं होती।

इन औपचारिकताओं से बचकर, इंटरनेट कनेक्शन और निमंत्रण वाले Google उपयोगकर्ता बस लिंक पर क्लिक करके या कोड दर्ज करके तुरंत बैठक में शामिल हो सकते हैं।

अधिक नियंत्रण: Meet स्मार्ट प्रतिभागी प्रबंधन भी प्रदान करता है, जिससे मीटिंग निर्माताओं और समन्वयकों को अपने कार्यक्रमों पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। वे यह तय कर सकते हैं कि किसे मीटिंग में शामिल होने की अनुमति देनी है और शोर को नियंत्रित करने के लिए वक्ताओं और अतिथियों के माइक्रोफोन म्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा, कई प्रतिभागियों वाली वीडियो और ऑडियो कॉल करना बेहद आसान है। Google Meet का ग्रिड व्यू भी मीटिंग के महत्वपूर्ण तत्वों को ट्रैक करना आसान बनाता है।

एकीकरण-अनुकूल: Google Meet को अन्य ऐप्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है और यह वास्तविक समय में उपकरणों के बीच सामग्री सिंक करने की अनुमति देता है। यह अन्य Google टूल्स, व्यावसायिक वेबसाइटों और Slack या Outlook जैसे ऐप्स के साथ काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता Google Meet वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर सकते हैं और सब कुछ स्वचालित रूप से इसके माध्यम से कर सकते हैं। Doodle सभी की उपलब्धता पता लगाने से लेकर निमंत्रण भेजने तक।

प्रिमियम योजना की विशेषताएँ: Google Meet में बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर, म्यूट मोड और ग्रिड व्यू जैसी सुविधाएँ हैं। यह 60 मिनट तक की बैठकों के लिए 100 प्रतिभागियों तक को समायोजित कर सकता है।

Premium वर्कस्पेस में अतिरिक्त सुविधाएँ शामिल हैं जैसे गूगल मीट रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्शन, अंतरराष्ट्रीय डायल-इन नंबर, लाइव स्ट्रीमिंग, उपस्थिति ट्रैकिंग, शोर रद्दीकरण, उन्नत सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण, अधिक प्रतिभागियों की मेजबानी करने की क्षमता, बड़ी स्टोरेज और बहुत कुछ।

सस्ती कीमतें: Google Meet की कीमत बजट-अनुकूल है। अतिरिक्त सुविधाओं वाले पेड प्लान प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह $4.50 से शुरू होते हैं। वहीं, उनका Premium प्लान प्रति माह $18 में उपलब्ध है। यदि आपको केवल बुनियादी कार्यक्षमताएँ चाहिए, तो आपको कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता: Google सूचना सुरक्षा और गोपनीयता सुविधाओं के साथ आता है। सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस वास्तविक समय में एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, जबकि सुरक्षा नेटवर्क को निरंतर और बिना किसी समझौते के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपडेट किया जाता है।

पहुँच और समावेशिता: चाहे आप अपनी टीम के साथ सहयोग करना चाहें, प्रस्तुति देना चाहें या बस दोस्तों के एक छोटे समूह से मिलना चाहें, गूगल मीट आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बहुमुखी है।

यह Google की वाणी-पहचान तकनीक से भी संचालित होता है, इसलिए यह गैर-देशी वक्ताओं, श्रवण-अक्षम प्रतिभागियों या शोरगुल वाले स्थानों के लिए भी उपयोगी है। अंग्रेज़ी लाइव कैप्शन के साथ, हर कोई आसानी से अनुसरण कर सकता है। इसे आधुनिक वेब ब्राउज़र (Android/iOS) वाले कई उपकरणों पर भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है — किसी सॉफ़्टवेयर या इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।

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गूगल मीट और Doodle

अगर आप अपनी मीटिंग को कुछ शानदार इंटीग्रेशन के साथ बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Doodle. शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म एक उन्नत Google Meet अनुभव के लिए निम्नलिखित कार्यक्षमताएँ प्रदान करता है:

बुकिंग पेज: ग्राहकों, सहकर्मियों और अन्य लोगों से केवल एक लिंक के साथ अपॉइंटमेंट स्वीकार करें।

1:1 और ग्रुप पोल: बैठक के समय सुझाएँ ताकि उपस्थित लोग सबसे उपयुक्त समय चुन सकें।

निर्बाध एकीकरण: Doodle का उपयोग आसान और झंझट-मुक्त है। यह आपके कार्यप्रवाह में निर्बाध रूप से एकीकृत हो जाता है।

Doodle से करें

Google Meet एक बेहतरीन ऐप है, लेकिन Doodle के साथ यह और भी बेहतर हो जाता है। अपनी मीटिंग में शामिल होने वालों को आसान शेड्यूलिंग दो बेहतरीन ऐप्स को एक साथ इस्तेमाल करके समय बुकिंग करें।