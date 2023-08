Aplicações pós-pandêmicas, de reunião, mensagens e videoconferência nunca foram tão relevantes. Com a flexibilidade de trabalho em ascensão e mais pessoas aceitando o fato de que muitos tipos de eventos podem ocorrer com sucesso on-line, aplicativos como o Google Meet estão ganhando novo respeito e maior utilização.

Os analistas estimam que a tendência só vai crescer. Até 2025, acredita-se que cerca de 22 por cento da força de trabalho americana, ou 36,2 milhões de pessoas estarão trabalhando remotamente.

Gratuito e popular entre os titulares de contas do Google, o Google Meet está ajudando as pessoas a se comunicarem e colaborarem independentemente da distância, de forma simplificada e poderosa.

Nesta abrangente revisão e tutorial do Google Meet, compartilhamos o que o aplicativo oferece e como ele permite uma robusta troca de idéias entre equipes de qualquer tamanho.

História da origem do Google Meet

O Google Meet é um lançamento de três produtos dos desenvolvedores da Alphabet, a empresa por trás do Google. É a substituição do Google Hangouts, Google Chats e o aplicativo móvel Google Duo. Na última parte de 2022, Duo foi renomeado Meet enquanto o primeiro aplicativo Meet foi descontinuado.

O aplicativo Meet original só estava disponível para os usuários do Google Workspace, mas o gigante tecnológico decidiu mais tarde que ofereceria acesso a todos. Isto permitiu que o número de usuários do Meet do Google crescesse exponencialmente. A partir de abril de 2020, a plataforma é acessada por cerca de 100 milhões de usuários diariamente, representando um crescimento de 300 por cento.

Por que usar o Google Meet?

Vamos ver porque o Google Meet é tão popular:

Facilidade de uso: O design e o uso simples do Google Meet facilitam a tarefa para todos, mesmo usuários não experientes em tecnologia que queiram criar ou participar de uma reunião. É intuitivo, tem uma interface ágil e leve, oferece um bom conjunto de funcionalidades e não requer plug-ins ou set-ups.

Sem estes hoops para pular, os usuários do Google com uma conexão de internet e um convite podem simplesmente clicar no link ou digitar um código e participar instantaneamente de uma reunião.

Maior controle: Meet também oferece uma gestão inteligente dos participantes, dando aos criadores e coordenadores de reuniões um melhor controle sobre seus eventos. Eles podem decidir quem permite a entrada na reunião e silenciar os microfones dos palestrantes e convidados para gerenciar o barulho. Além disso, as chamadas de vídeo e áudio de múltiplos participantes são executadas sem esforço. A visualização em grade do Google Meet também facilita o rastreamento de elementos importantes da reunião.

Integração amigável: Google Meet pode ser integrado com outros aplicativos e permite a sincronização de conteúdo entre dispositivos em tempo real. Pode funcionar com outras ferramentas do Google, sites de negócios e aplicativos como Slack ou Outlook. Por exemplo, os usuários podem realizar uma reunião virtual do Google Meet e fazer tudo automaticamente através de Doodle. Desde encontrar a disponibilidade de todos até enviar o convite.

Características do plano Premium: Google Meet possui um microfone e alto-falantes embutidos, modos silenciosos e vistas em grade. Pode acomodar até 100 participantes para reuniões com até 60 minutos de duração.

O Espaço de Trabalho Premium inclui recursos adicionais como gravações do Google Meet, transcrições, números de discagem internacional, transmissão ao vivo, rastreamento de presença, cancelamento de ruído, maior segurança, controles administrativos, a capacidade de hospedar mais participantes, maior armazenamento e muito mais.

Preços acessíveis: Google Meet pricing is budget-friendly. Os planos pagos com recursos adicionais começam em US$ 4,50 por mês por usuário. Enquanto isso, seu plano premium pode ser obtido por $18 por mês. Se você só precisa de funcionalidades básicas, você não precisa nem mesmo pagar nada.

Segurança e privacidade dos dados: Google vem com recursos de segurança e privacidade da informação. Todas as videoconferências são criptografadas em tempo real enquanto as redes de segurança são mantidas atualizadas para garantir uma segurança contínua e sem compromissos.

Acessibilidade e inclusividade: Se você quiser colaborar com sua equipe, fazer uma apresentação ou simplesmente fazer um check-in com um pequeno grupo de amigos, o Google Meet é versátil o suficiente para atender às suas necessidades.

Também é alimentado pela tecnologia de reconhecimento de voz do Google, portanto é útil até mesmo para falantes não nativos, participantes com deficiência auditiva ou locais ruidosos. Com legendas em inglês ao vivo, todos podem acompanhá-lo. Também pode ser facilmente acessado através de múltiplos dispositivos com um moderno navegador da web (Android/iOS) - não é necessário nenhum software ou instalações.

Google Meet e Doodle

Se você está procurando melhorar sua reunião com algumas integrações legais, ela não fica melhor do que Doodle. A plataforma de agendamento oferece as seguintes funcionalidades para uma experiência atualizada do Google Meet:

Página de Reservas: Aceitar compromissos de clientes, colegas e outros com nada mais do que um link.

1:1 e sondagens de grupo: Tempo de reunião para que os participantes possam escolher o melhor horário.

Integração sem emendas: O uso do Doodle é fácil e sem complicações. Ele se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Faça-o com Doodle

O Google Meet é uma ótima aplicação, mas é ainda melhor com o Doodle. Trate suas plataformas de reuniões com agendamento fácil e marcações de horário usando dois ótimos aplicativos juntos.