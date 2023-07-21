Maak eenvoudig een planningssjabloon met Doodle

Wil je beginnen met plannen, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Zoek dan niet verder dan Doodle – de favoriet van de hele wereld planningskalender . Met de Boekingspagina hoef je alleen maar een paar gegevens in te vullen en wij regelen de rest. Daarna hoef je alleen maar een link te sturen en kunnen mensen een afspraak met je maken – maar alleen op de momenten dat jij beschikbaar wilt zijn. Doodle is een geweldige planningsapp voor bedrijven of naar huis.

Automatiseer je planning met een Doodle-sjabloon

Begin met het aanmaken van een Doodle-account en het koppelen van je agenda (in onze video hierboven zie je hoe dat werkt). Nu kun je Boekingspagina's maken waarmee je je agenda automatiseert: je kunt afspraken met mensen maken via niets meer dan een link. En bovendien, als je agenda is gekoppeld, Boekingspagina Hiermee kun je alleen tijden laten boeken die niet samenvallen met evenementen die je al hebt staan. Je pagina aanpassen is ook heel makkelijk. Ga gewoon naar onze website voor het plannen van afspraken , log in en pas je gegevens aan als dat nodig is.

Met een Doodle Professional Met je account kun je zoveel Boekingspagina's aanmaken als je wilt. Dit is ideaal als je verschillende klanten wilt beheren en voor elk van hen een eigen beschikbaarheid wilt instellen.

Maak een Groepspoll

Ook met een grote groep kun je makkelijk afspreken

Maak een Groepspoll

Met de Boekingspagina kun je niet alleen mensen bij elkaar brengen, maar dankzij Groepspolls kun je ook het beste tijdstip vinden waarop veel collega’s, vrienden en familie elkaar kunnen ontmoeten. Het is belangrijk dat we tijd voor elkaar vrijmaken, dus of je nu een lunch met klanten wilt plannen of mensen bij elkaar wilt brengen voor een feestje, je kunt maak een poll om een tijdstip te vinden dat voor iedereen het beste uitkomt.

Met de Doodle planningsapp , het is zelfs mogelijk om iedereen die in het buitenland woont erbij te betrekken dankzij onze Zoom-integratie .

Maak een Groepspoll

Hoe zorgt Doodle er dan voor dat plannen met een grote groep makkelijk gaat?

Ga eerst naar Doodle en klik bovenaan de pagina op ‘Maak een Doodle aan’. Zorg ervoor dat je bent ingelogd, zodat er rekening kan worden gehouden met evenementen die al in je agenda staan.

Vul de naam, de locatie en eventuele opmerkingen over het evenement in die je mensen wilt laten weten. Voeg daarna de tijden toe waarop je beschikbaar bent. Zorg ervoor dat je veel opties opgeeft, zodat je deelnemers meer kans hebben om een geschikt tijdstip te vinden.