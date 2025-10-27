Vul je voedingslessen zonder achter aanmeldingen aan te jagen of met spreadsheets te worstelen. Doodle Inschrijflijsten zorgen voor een maximum aantal plaatsen, stuuren herinneringen en helpen je sessies te organiseren die goed lopen.

Als je voedingsdeskundige bent, kunnen groepslessen je omzet een boost geven, het aantal no-shows verminderen en je merk versterken. Maar het bedenken van onderwerpen, het verzamelen van aanmeldingen en het bijhouden van agenda’s kan meer tijd kosten dan de les zelf. Eén e-mail versturen, dan tien ‘reply-all’-berichten, en de lijst raakt al snel een rommeltje.

In deze gids lees je hoe je goedbezochte voedingsworkshops plant en binnen een paar minuten opzet. Je krijgt beproefde onderwerpen waar klanten graag voor betalen, eenvoudige prijsideeën en een stappenplan om Doodle-inschrijflijsten te gebruiken voor het beperken van het aantal plaatsen, herinneringen en privacy. Je ziet ook hoe Groepspolls het juiste tijdstip kiest, en hoe Boekingspagina's en 1:1 je helpen om interesse in lessen om te zetten in betaalde consulten via Stripe.

De uitdaging waar voedingsdeskundigen voor staan

Je hebt veel verschillende taken. Je begeleidt cliënten, regelt de opvolging en doet administratief werk. Het toevoegen van groepssessies hoeft geen chaos te veroorzaken.

Veelvoorkomende obstakels zijn onder andere:

Tijden kiezen die aansluiten bij werkdiensten, schoolroosters en spreekuurblokken

RSVP’s en het maximum aantal zitplaatsen bijhouden in spreadsheets

Omgaan met herinneringen, links en last-minute vragen

De privacy van deelnemers beschermen in de gezondheidszorg

Van potentiële klanten naar echte klanten, zonder extra gegevensinvoer

Je hebt een makkelijke manier nodig om data vast te leggen, het aantal plaatsen te beperken en bevestigingen te sturen die direct in de agenda van iedereen terechtkomen.

Waarom dit belangrijk is voor voedingsdeskundigen

Groepslessen kunnen je week en je inkomen veranderen:

Meer bereik in minder tijd. Geef les aan 20 mensen in 60 minuten en plan daarna 1-op-1 vervolgafspraken.

Een lagere drempel om te beginnen. Klanten die nog niet klaar zijn voor een volledig consult, zullen een goedkope les proberen.

Betere resultaten. Mensen leren er iets van, doen actief mee en komen terug voor meer ondersteuning.

Slimmer agendabeheer. Zet je lesuren één keer vast, vul ze snel in en zorg dat je spreekuur vrij blijft.

Met de inschrijflijsten van Doodle kun je tijdvakken aanmaken, het aantal plaatsen beperken en tot wel 1000 mensen uitnodigen zonder dat je heen en weer hoeft te mailen. Iedereen kiest zijn plek, krijgt herinneringen en komt klaar om te leren.

Maak een Groepspoll

Plan cursussen die goed aanslaan: beproefde onderwerpen en opzet

Begin met problemen die mensen al willen oplossen. Hier vind je voedingsonderwerpen die goed converteren, compleet met doelgroepen, beloften en ideeën voor de vormgeving.

Onderwerp Doelgroep Belofte Formaat & Bronnen Basisinformatie over prediabetes en diabetes type 2 Volwassenen met een hoge A1C-waarde, familieleden Eet zo dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft, zonder je favoriete gerechten te hoeven missen Demo van 60 minuten met de plaattechniek; checklist voor vezels Gezond eten voor je hart Volwassenen van 40 jaar en ouder, familiegeschiedenis Je LDL-waarde verlagen met slimme vervangingen in 4 weken 75 min, mini-workshop etiketten lezen + boodschappenlijstje PCOS-voeding voor beginners Vrouwen van 18 tot 40 jaar Verminder je klachten met evenwichtige maaltijden en beweging 60 min, combinatie van eiwitten en vezels Voedingsaanpassingen tijdens de menopauze Vrouwen in de perimenopauze en na de menopauze Ondersteun je energie, slaap en botgezondheid met voeding 60 min, inclusief de streefwaarden voor calcium en eiwitten Maaltijden voorbereiden voor drukke weken Werkende ouders, verzorgers, studenten Plan 5 mix-and-match-diners in 60 minuten 3-stappenplan voor het bereiden in grote hoeveelheden + opslagtips Basisinformatie over de darmgezondheid Volwassenen met IBS of een opgeblazen gevoel Eet meer vezels, verminder de klachten 60 min, eet- en klachtenlogboek Rondleiding door de supermarkt Beginnende koks of mensen die etiketten lezen Snel boodschappen doen, geld besparen, gezonder eten 45 minuten virtuele rondleiding Zorg dat je genoeg energie hebt voor je 5K of 10K Hobbyhardlopers Eet voor energie, vochtinname en herstel 60 min, koolhydraatrijke maaltijd + wedstrijdplan Tips voor kieskeurige eters Ouders van kinderen van 2 tot 8 jaar Minder ruzie tijdens de maaltijden dankzij beproefde stappen 60 min, scripts + belichtingsmeter Sportvoeding voor tieners Tienersporters Energie voor training, wedstrijden en groei 60 min, schema voor trainings- versus rustdagen

Ideeën voor prijsstelling

Type les Prijsklasse Opmerkingen Onderwerpen over consumenten en lifestyle $20–$45 per zitplaats Super geschikt voor openbare workshops Klinische / medische onderwerpen $45–$75 per zitplaats Gratis als het door een kliniek wordt gesponsord Combi-aanbieding Les + 1-op-1-begeleiding Gebruik de Boekingspagina + Stripe voor de betaling

Maak inschrijflijsten aan voor volle klassen

Met Doodle-inschrijflijsten kun je plannen, aanmeldingen verzamelen en het aantal plaatsen beperken zonder extra tools.

Stel je werkblad samen

Bedenk een titel voor je evenement en een korte slogan. Voorbeeld: Maaltijden voorbereiden in 60 minuten: plan vijf doordeweekse avondmaaltijden en maak een budgetvriendelijk boodschappenlijstje.

Voeg tijdvakken toe op de dagen waarop je les wilt geven – twee of drie opties voor verschillende roosters.

Stel per sessie een maximum aantal plaatsen in om overboeking te voorkomen (15–25 plaatsen werkt het beste).

Maak een Groepspoll

Zorg voor privacy en vertrouwen

Zet aan Deelnemersgegevens verbergen in Doodle Pro voor onderwerpen uit de gezondheidszorg.

Voeg een kort toestemmingsbericht toe: Deze cursus is bedoeld voor educatieve doeleinden, niet als individueel medisch advies.

Voeg je logo en kleuren toe met maatwerk branding voor een professionele uitstraling.

Bevestigingen en herinneringen die echt blijven hangen

Koppel Google Calendar, Outlook of Apple Calendar, zodat alleen je daadwerkelijke beschikbaarheid wordt weergegeven.

Stel automatische herinneringen in, 24 uur en 1 uur voor de les.

Voeg je videolink (Zoom, Meet, Teams, Webex) rechtstreeks in Doodle toe.

Maak terugkerende sessies makkelijk

Voeg meerdere data toe in één Inschrijflijst — ideaal voor een maandelijkse reeks.

Stel een uiterste inschrijfdatum vast (bijv. sluit 1 dag van tevoren).

Maak gebruik van onbeperkte sessies in Doodle Pro voor terugkerende gebeurtenissen.

Op grote schaal uitnodigen

Stuur e-mailuitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle naar maximaal 1000 mensen.

Deel je link op Instagram, Facebook of je website.

Gebruik Zapier om aanmeldingen te synchroniseren met je e-mailplatform voor vervolgberichten.

Tip: Gebruik de beschrijvingen van Doodle AI om automatisch een goed opgestelde samenvatting van de les te maken, en pas die daarna aan zodat hij bij jouw stijl past.

Kies het juiste moment met groepspolls

Als je niet zeker weet wanneer mensen kunnen komen, vraag het ze dan eerst even.

Stap Actie Resultaat 1 Maak een groepspoll met 2–4 tijdvakken Bekijk snel of er plaats is 2 Koppel je agenda Zorg dat je geen conflicten hebt met de openingstijden van de kliniek 3 Deel de enquête Gebruik je mailinglijst of sociale media 4 Kies het moment met de meeste stemmen Maak je Inschrijflijst voor dat tijdslot

Voorbeeld: Je geeft een PCOS-cursus en houdt een stemming: dinsdag om 18.00 uur of zaterdag om 10.00 uur. Zaterdag wint. Je zet de Inschrijflijsten voor de zaterdagen in maart en april online en binnen een paar dagen zijn alle plaatsen vol.

Maak een Groepspoll

Zet interesse in je cursus om in betaalde consultaties

Lessen zorgen voor vertrouwen – en wekken interesse in intensievere begeleiding. Gebruik de Doodle-Boekingspagina en 1:1 om persoonlijke vervolgafspraken makkelijk te maken.

Maak een Boekingspagina voor consultaties met nieuwe klanten.

Zet aan Stripe de betaling bij het boeken innen – geen facturen.

Deel je link aan het einde van de les of in een vervolgmail.

Bied een korting van 48 uur aan voor deelnemers om meer aanmeldingen te genereren.

Gebruik Doodle 1:1 om geselecteerde tijdstippen door te geven voor een beperkt aantal vervolgafspraken.

Tip van een pro: Zet op je laatste dia een QR-code met een link naar je Boekingspagina, zodat mensen kunnen boeken voordat ze weggaan.

Prijsbeleid, promotie en strategieën om klanten naar je toe te trekken

Je geeft al goed les – zorg er nu voor dat mensen zich inschrijven en ook daadwerkelijk komen opdagen.

Slimme prijsstelling

Maak een Groepspoll

Bied een vroegboekkorting aan voor de eerste 10 plaatsen.

Pakket met les + 30 minuten 1-op-1 met korting.

Gebruik voor bedrijfssessies een vast tarief en een eigen Inschrijflijst.

Ideeën voor promoties

Stuur je lijst een e-mail met een duidelijk doel: Binnen 60 minuten ga je naar huis met een 7-daags plan en een boodschappenlijstje.

Werk samen met een lokale sportschool, kliniek of hardloopwinkel om de link naar je Inschrijflijst te delen.

Plaats een tipvideo van 30 seconden met je link op Instagram of TikTok.

Bied een ‘neem een vriend mee’-code aan (5 dollar korting) voor familie- of groepslessen.

Het aantal no-shows verminderen

Gebruik automatische Doodle-herinneringen + agenda-uitnodigingen.

Stuur de dag ervoor een voorbereidingsmail met hand-outs en een korte checklist.

Begin op tijd en sluit af met één duidelijke volgende stap + de link naar je Boekingspagina.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Onderwerpen die te breed zijn – beperk je belofte.

Te veel informatie op dia’s – concentreer je op drie belangrijke lessen en één werkblad.

Resultaten overslaan — geef aan wat de deelnemers gaan bereiken.

Geen vervolgplan – vermeld altijd je Boekingspagina.

Negeer de privacy – verberg de namen en gegevens van de deelnemers.

Handmatig aanmelden – geen spreadsheets en geen chaos met ‘Allen beantwoorden’ meer.

Tools en oplossingen: hoe Doodle voedingsdeskundigen helpt

Doodle-functie Wat het doet Inschrijflijsten Maak sessies aan, stel het maximum aantal deelnemers in, verberg deelnemersgegevens en stuur herinneringen Groepspolls Laat je publiek stemmen over de lestijden en voorkom dat er conflicten in de planning ontstaan Boekingspagina Deel een persoonlijke boekingslink voor privéconsulten en incasseer betalingen via Stripe 1:1 Stuur samengestelde tijdschema’s voor snelle vervolgboekingen Integraties Koppel agenda’s (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) en videotools (Zoom, Meet, Teams, Webex) Pro-functies Aangepaste huisstijl, door AI gegenereerde tekst, deadlines, herinneringen, Zapier-synchronisatie en privacy op bedrijfsniveau

Resultaat: minder administratie, meer lesgeven en een volle agenda.

Voorbeelden uit de praktijk

Sara, diëtiste (eigen praktijk)

Maak een Groepspoll

Doel: Zet een voedingscursus over PCOS op en stimuleer individuele consulten

Werkwijze: Groepspolls (dinsdag vs zaterdag) → Zaterdag heeft gewonnen Ik heb een Inschrijflijst gemaakt voor vier zaterdagen, met telkens 20 plaatsen, en de gegevens van de deelnemers verborgen Google Calendar + Zoom gekoppeld Ze heeft haar Boekingspagina gedeeld met een korting van 20% alleen op lessen

Resultaten: 73 aanmeldingen, 21 nieuwe klanten, geen dubbele boekingen

Miguel, sportdiëtist (samenwerkingspartner)

Doel: Organiseer een ‘Fuel Your 10K’-workshop samen met een lokale hardloopwinkel

Werkwijze: Ik heb een Inschrijflijst gemaakt voor twee data, met elk 30 plaatsen Ik heb de beschrijving als een mini-enquête gebruikt Outlook en Teams gekoppeld voor hybride sessies Ik heb de openbare link via de e-maillijst van de winkel gedeeld

Resultaten: Beide afspraken waren binnen drie dagen volgeboekt, en er zijn 12 vervolgafspraken geboekt

Belangrijkste punten

Kies een specifiek onderwerp met een duidelijke belofte en een handige tool om mee aan de slag te gaan

Gebruik Inschrijflijsten om het aantal plaatsen te beperken, herinneringen te sturen en het aantal no-shows te verminderen

Peil eerst de mening van je publiek met groepspolls

Zet interesse om in betaalde consulten met de Boekingspagina en Stripe

Bescherm je privacy met verborgen details en beveiligde agenda-koppelingen

Ga aan de slag met betere planning

Je hebt geen extra spreadsheets nodig om geweldige lessen te geven. Met Doodle kun je binnen enkele minuten sessies plannen, het aantal plaatsen beperken en herinneringen versturen. Gebruik inschrijflijsten voor groepsevenementen, groepspolls om het beste tijdstip te kiezen en je Boekingspagina met Stripe om 1-op-1-vervolgafspraken te boeken terwijl de belangstelling nog groot is.

Klaar om het plannen makkelijker te maken? Maak een Doodle aan en start vandaag nog met je volgende voedingsles: