Organiseer groepslessen met Inschrijflijsten: populaire onderwerpen op het gebied van voeding
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Vul je voedingslessen zonder achter aanmeldingen aan te jagen of met spreadsheets te worstelen. Doodle Inschrijflijsten zorgen voor een maximum aantal plaatsen, stuuren herinneringen en helpen je sessies te organiseren die goed lopen.
Als je voedingsdeskundige bent, kunnen groepslessen je omzet een boost geven, het aantal no-shows verminderen en je merk versterken. Maar het bedenken van onderwerpen, het verzamelen van aanmeldingen en het bijhouden van agenda’s kan meer tijd kosten dan de les zelf. Eén e-mail versturen, dan tien ‘reply-all’-berichten, en de lijst raakt al snel een rommeltje.
In deze gids lees je hoe je goedbezochte voedingsworkshops plant en binnen een paar minuten opzet. Je krijgt beproefde onderwerpen waar klanten graag voor betalen, eenvoudige prijsideeën en een stappenplan om Doodle-inschrijflijsten te gebruiken voor het beperken van het aantal plaatsen, herinneringen en privacy. Je ziet ook hoe Groepspolls het juiste tijdstip kiest, en hoe Boekingspagina's en 1:1 je helpen om interesse in lessen om te zetten in betaalde consulten via Stripe.
De uitdaging waar voedingsdeskundigen voor staan
Je hebt veel verschillende taken. Je begeleidt cliënten, regelt de opvolging en doet administratief werk. Het toevoegen van groepssessies hoeft geen chaos te veroorzaken.
Veelvoorkomende obstakels zijn onder andere:
Tijden kiezen die aansluiten bij werkdiensten, schoolroosters en spreekuurblokken
RSVP’s en het maximum aantal zitplaatsen bijhouden in spreadsheets
Omgaan met herinneringen, links en last-minute vragen
De privacy van deelnemers beschermen in de gezondheidszorg
Van potentiële klanten naar echte klanten, zonder extra gegevensinvoer
Je hebt een makkelijke manier nodig om data vast te leggen, het aantal plaatsen te beperken en bevestigingen te sturen die direct in de agenda van iedereen terechtkomen.
Waarom dit belangrijk is voor voedingsdeskundigen
Groepslessen kunnen je week en je inkomen veranderen:
Meer bereik in minder tijd. Geef les aan 20 mensen in 60 minuten en plan daarna 1-op-1 vervolgafspraken.
Een lagere drempel om te beginnen. Klanten die nog niet klaar zijn voor een volledig consult, zullen een goedkope les proberen.
Betere resultaten. Mensen leren er iets van, doen actief mee en komen terug voor meer ondersteuning.
Slimmer agendabeheer. Zet je lesuren één keer vast, vul ze snel in en zorg dat je spreekuur vrij blijft.
Met de inschrijflijsten van Doodle kun je tijdvakken aanmaken, het aantal plaatsen beperken en tot wel 1000 mensen uitnodigen zonder dat je heen en weer hoeft te mailen. Iedereen kiest zijn plek, krijgt herinneringen en komt klaar om te leren.
Plan cursussen die goed aanslaan: beproefde onderwerpen en opzet
Begin met problemen die mensen al willen oplossen. Hier vind je voedingsonderwerpen die goed converteren, compleet met doelgroepen, beloften en ideeën voor de vormgeving.
Onderwerp
Doelgroep
Belofte
Formaat & Bronnen
Basisinformatie over prediabetes en diabetes type 2
Volwassenen met een hoge A1C-waarde, familieleden
Eet zo dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft, zonder je favoriete gerechten te hoeven missen
Demo van 60 minuten met de plaattechniek; checklist voor vezels
Gezond eten voor je hart
Volwassenen van 40 jaar en ouder, familiegeschiedenis
Je LDL-waarde verlagen met slimme vervangingen in 4 weken
75 min, mini-workshop etiketten lezen + boodschappenlijstje
PCOS-voeding voor beginners
Vrouwen van 18 tot 40 jaar
Verminder je klachten met evenwichtige maaltijden en beweging
60 min, combinatie van eiwitten en vezels
Voedingsaanpassingen tijdens de menopauze
Vrouwen in de perimenopauze en na de menopauze
Ondersteun je energie, slaap en botgezondheid met voeding
60 min, inclusief de streefwaarden voor calcium en eiwitten
Maaltijden voorbereiden voor drukke weken
Werkende ouders, verzorgers, studenten
Plan 5 mix-and-match-diners in 60 minuten
3-stappenplan voor het bereiden in grote hoeveelheden + opslagtips
Basisinformatie over de darmgezondheid
Volwassenen met IBS of een opgeblazen gevoel
Eet meer vezels, verminder de klachten
60 min, eet- en klachtenlogboek
Rondleiding door de supermarkt
Beginnende koks of mensen die etiketten lezen
Snel boodschappen doen, geld besparen, gezonder eten
45 minuten virtuele rondleiding
Zorg dat je genoeg energie hebt voor je 5K of 10K
Hobbyhardlopers
Eet voor energie, vochtinname en herstel
60 min, koolhydraatrijke maaltijd + wedstrijdplan
Tips voor kieskeurige eters
Ouders van kinderen van 2 tot 8 jaar
Minder ruzie tijdens de maaltijden dankzij beproefde stappen
60 min, scripts + belichtingsmeter
Sportvoeding voor tieners
Tienersporters
Energie voor training, wedstrijden en groei
60 min, schema voor trainings- versus rustdagen
Ideeën voor prijsstelling
Type les
Prijsklasse
Opmerkingen
Onderwerpen over consumenten en lifestyle
$20–$45 per zitplaats
Super geschikt voor openbare workshops
Klinische / medische onderwerpen
$45–$75 per zitplaats
Gratis als het door een kliniek wordt gesponsord
Combi-aanbieding
Les + 1-op-1-begeleiding
Gebruik de Boekingspagina + Stripe voor de betaling
Maak inschrijflijsten aan voor volle klassen
Met Doodle-inschrijflijsten kun je plannen, aanmeldingen verzamelen en het aantal plaatsen beperken zonder extra tools.
Stel je werkblad samen
Bedenk een titel voor je evenement en een korte slogan. Voorbeeld: Maaltijden voorbereiden in 60 minuten: plan vijf doordeweekse avondmaaltijden en maak een budgetvriendelijk boodschappenlijstje.
Voeg tijdvakken toe op de dagen waarop je les wilt geven – twee of drie opties voor verschillende roosters.
Stel per sessie een maximum aantal plaatsen in om overboeking te voorkomen (15–25 plaatsen werkt het beste).
Zorg voor privacy en vertrouwen
Zet aan Deelnemersgegevens verbergen in Doodle Pro voor onderwerpen uit de gezondheidszorg.
Voeg een kort toestemmingsbericht toe: Deze cursus is bedoeld voor educatieve doeleinden, niet als individueel medisch advies.
Voeg je logo en kleuren toe met maatwerk branding voor een professionele uitstraling.
Bevestigingen en herinneringen die echt blijven hangen
Koppel Google Calendar, Outlook of Apple Calendar, zodat alleen je daadwerkelijke beschikbaarheid wordt weergegeven.
Stel automatische herinneringen in, 24 uur en 1 uur voor de les.
Voeg je videolink (Zoom, Meet, Teams, Webex) rechtstreeks in Doodle toe.
Maak terugkerende sessies makkelijk
Voeg meerdere data toe in één Inschrijflijst — ideaal voor een maandelijkse reeks.
Stel een uiterste inschrijfdatum vast (bijv. sluit 1 dag van tevoren).
Maak gebruik van onbeperkte sessies in Doodle Pro voor terugkerende gebeurtenissen.
Op grote schaal uitnodigen
Stuur e-mailuitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle naar maximaal 1000 mensen.
Deel je link op Instagram, Facebook of je website.
Gebruik Zapier om aanmeldingen te synchroniseren met je e-mailplatform voor vervolgberichten.
Tip: Gebruik de beschrijvingen van Doodle AI om automatisch een goed opgestelde samenvatting van de les te maken, en pas die daarna aan zodat hij bij jouw stijl past.
Kies het juiste moment met groepspolls
Als je niet zeker weet wanneer mensen kunnen komen, vraag het ze dan eerst even.
Stap
Actie
Resultaat
1
Maak een groepspoll met 2–4 tijdvakken
Bekijk snel of er plaats is
2
Koppel je agenda
Zorg dat je geen conflicten hebt met de openingstijden van de kliniek
3
Deel de enquête
Gebruik je mailinglijst of sociale media
4
Kies het moment met de meeste stemmen
Maak je Inschrijflijst voor dat tijdslot
Voorbeeld: Je geeft een PCOS-cursus en houdt een stemming: dinsdag om 18.00 uur of zaterdag om 10.00 uur. Zaterdag wint. Je zet de Inschrijflijsten voor de zaterdagen in maart en april online en binnen een paar dagen zijn alle plaatsen vol.
Zet interesse in je cursus om in betaalde consultaties
Lessen zorgen voor vertrouwen – en wekken interesse in intensievere begeleiding. Gebruik de Doodle-Boekingspagina en 1:1 om persoonlijke vervolgafspraken makkelijk te maken.
Maak een Boekingspagina voor consultaties met nieuwe klanten.
Zet aan Stripe de betaling bij het boeken innen – geen facturen.
Deel je link aan het einde van de les of in een vervolgmail.
Bied een korting van 48 uur aan voor deelnemers om meer aanmeldingen te genereren.
Gebruik Doodle 1:1 om geselecteerde tijdstippen door te geven voor een beperkt aantal vervolgafspraken.
Tip van een pro: Zet op je laatste dia een QR-code met een link naar je Boekingspagina, zodat mensen kunnen boeken voordat ze weggaan.
Prijsbeleid, promotie en strategieën om klanten naar je toe te trekken
Je geeft al goed les – zorg er nu voor dat mensen zich inschrijven en ook daadwerkelijk komen opdagen.
Slimme prijsstelling
Bied een vroegboekkorting aan voor de eerste 10 plaatsen.
Pakket met les + 30 minuten 1-op-1 met korting.
Gebruik voor bedrijfssessies een vast tarief en een eigen Inschrijflijst.
Ideeën voor promoties
Stuur je lijst een e-mail met een duidelijk doel: Binnen 60 minuten ga je naar huis met een 7-daags plan en een boodschappenlijstje.
Werk samen met een lokale sportschool, kliniek of hardloopwinkel om de link naar je Inschrijflijst te delen.
Plaats een tipvideo van 30 seconden met je link op Instagram of TikTok.
Bied een ‘neem een vriend mee’-code aan (5 dollar korting) voor familie- of groepslessen.
Het aantal no-shows verminderen
Gebruik automatische Doodle-herinneringen + agenda-uitnodigingen.
Stuur de dag ervoor een voorbereidingsmail met hand-outs en een korte checklist.
Begin op tijd en sluit af met één duidelijke volgende stap + de link naar je Boekingspagina.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Onderwerpen die te breed zijn – beperk je belofte.
Te veel informatie op dia’s – concentreer je op drie belangrijke lessen en één werkblad.
Resultaten overslaan — geef aan wat de deelnemers gaan bereiken.
Geen vervolgplan – vermeld altijd je Boekingspagina.
Negeer de privacy – verberg de namen en gegevens van de deelnemers.
Handmatig aanmelden – geen spreadsheets en geen chaos met ‘Allen beantwoorden’ meer.
Tools en oplossingen: hoe Doodle voedingsdeskundigen helpt
Doodle-functie
Wat het doet
Inschrijflijsten
Maak sessies aan, stel het maximum aantal deelnemers in, verberg deelnemersgegevens en stuur herinneringen
Groepspolls
Laat je publiek stemmen over de lestijden en voorkom dat er conflicten in de planning ontstaan
Boekingspagina
Deel een persoonlijke boekingslink voor privéconsulten en incasseer betalingen via Stripe
1:1
Stuur samengestelde tijdschema’s voor snelle vervolgboekingen
Integraties
Koppel agenda’s (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) en videotools (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Pro-functies
Aangepaste huisstijl, door AI gegenereerde tekst, deadlines, herinneringen, Zapier-synchronisatie en privacy op bedrijfsniveau
Resultaat: minder administratie, meer lesgeven en een volle agenda.
Voorbeelden uit de praktijk
Sara, diëtiste (eigen praktijk)
Doel: Zet een voedingscursus over PCOS op en stimuleer individuele consulten
Werkwijze:
Groepspolls (dinsdag vs zaterdag) → Zaterdag heeft gewonnen
Ik heb een Inschrijflijst gemaakt voor vier zaterdagen, met telkens 20 plaatsen, en de gegevens van de deelnemers verborgen
Google Calendar + Zoom gekoppeld
Ze heeft haar Boekingspagina gedeeld met een korting van 20% alleen op lessen
Resultaten: 73 aanmeldingen, 21 nieuwe klanten, geen dubbele boekingen
Miguel, sportdiëtist (samenwerkingspartner)
Doel: Organiseer een ‘Fuel Your 10K’-workshop samen met een lokale hardloopwinkel
Werkwijze:
Ik heb een Inschrijflijst gemaakt voor twee data, met elk 30 plaatsen
Ik heb de beschrijving als een mini-enquête gebruikt
Outlook en Teams gekoppeld voor hybride sessies
Ik heb de openbare link via de e-maillijst van de winkel gedeeld
Resultaten: Beide afspraken waren binnen drie dagen volgeboekt, en er zijn 12 vervolgafspraken geboekt
Belangrijkste punten
Kies een specifiek onderwerp met een duidelijke belofte en een handige tool om mee aan de slag te gaan
Gebruik Inschrijflijsten om het aantal plaatsen te beperken, herinneringen te sturen en het aantal no-shows te verminderen
Peil eerst de mening van je publiek met groepspolls
Zet interesse om in betaalde consulten met de Boekingspagina en Stripe
Bescherm je privacy met verborgen details en beveiligde agenda-koppelingen
Ga aan de slag met betere planning
Je hebt geen extra spreadsheets nodig om geweldige lessen te geven. Met Doodle kun je binnen enkele minuten sessies plannen, het aantal plaatsen beperken en herinneringen versturen. Gebruik inschrijflijsten voor groepsevenementen, groepspolls om het beste tijdstip te kiezen en je Boekingspagina met Stripe om 1-op-1-vervolgafspraken te boeken terwijl de belangstelling nog groot is.
Klaar om het plannen makkelijker te maken? Maak een Doodle aan en start vandaag nog met je volgende voedingsles:
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