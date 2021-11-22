Vanaf vandaag kunnen Microsoft-gebruikers met slechts één klik een Doodle-account aanmaken. Gebruik gewoon de Microsoft-inlogknop om in te loggen en ga meteen aan de slag met het plannen van afspraken.

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan

De De Single Sign-On-functie van Microsoft is de perfecte oplossing voor Microsoft-gebruikers en hun teams die veel vergaderingen plannen. Laten we eerlijk zijn, niemand heeft zin in eindeloos heen-en-weer mailen of telefoontjes die je steeds mist – dat is precies waarom je Doodle in de eerste plaats gebruikt. Nu we zijn aangesloten op het Microsoft-universum en je team al een Microsoft-werkruimte heeft, is plannen met Doodle zojuist nog een stuk makkelijker geworden.

Je kunt de agenda’s van al je collega’s makkelijk vergelijken als je je volgende vergadering plant of eraan deelneemt. Wil je van tevoren zeker weten of iemand erbij kan zijn? Kijk dan gewoon even in zijn of haar agenda via het menu wanneer je je tijdopties toevoegt. Zo weet je zeker dat er geen conflicten zijn.

Het versturen van uitnodigingen voor vergaderingen is een fluitje van een cent als je inlogt met je Microsoft-account. Alle e-mailadressen van je collega’s in je adresboek verschijnen automatisch in het menu. Je hoeft niemand op te zoeken of het adres handmatig in te typen, dat regelen wij wel voor je. Hetzelfde geldt voor onze herinneringsfunctie, kun je e-mails sturen naar iedereen die al heeft gereageerd op je vergaderuitnodiging, of die dat nog moet doen.

Haal het maximale uit Doodle door afspraken automatisch te synchroniseren met je agenda, zowel voorlopige als bevestigde, zodat je dubbele afspraken of overboeking kunt voorkomen. Doodle is ’s werelds handigste tool voor het plannen van afspraken, die elke maand door 30 miljoen gebruikers wordt gebruikt. Meld je aan via Microsoft en ontdek zelf waarom iedereen er zo enthousiast over is.

Schrijf je nu in!