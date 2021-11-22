Het is bijna niet te geloven hoe snel de tijd vliegt. Sinds de start ruim tien jaar geleden is Doodle uitgegroeid tot een van de populairste planningstools ter wereld, met miljoenen gebruikers en miljoenen enquêtes die elke maand worden aangemaakt. Als je eens door de herinneringen in onze blog, zul je merken dat er in de loop der jaren heel wat veranderingen zijn geweest, met als meest recente de lancering van onze herontwerp. Dankzij het nieuwe ontwerp kun je moeiteloos enquêtes maken en beheren, en het ziet er ook nog eens fris en modern uit kijk.

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Maar nu is het tijd voor de grote omschakeling. Van 19 oktober 2017, dan wordt de oude versie van de site buiten gebruik gesteld en blijft de nieuwe, vernieuwde versie van Doodle de officiële versie. Tijd om een fles champagne op de romp te openen en het schip te laten uitvaren.

Kenmerken

Doodle is de makkelijkste manier om een tijdstip te vinden voor een vergadering of een evenement. Eerst maak je een poll aan met alle opties die je wilt, en daarna stuur je die naar je vrienden of collega’s. Zij stemmen, en binnen een paar minuten heb je het tijdstip dat het beste past bij ieders drukke agenda’s.

Op basis van feedback van onze miljoenen gebruikers hebben we de belangrijkste functies van Doodle verfijnd en het maken en beheren van enquêtes verbeterd. Je kunt nu in slechts drie snelle stappen een enquête opzetten. We hebben ook de tijdkiezer verbeterd en de selectie van datum en tijd op één pagina samengebracht. In een handomdraai is je poll klaar en heb je je uitnodigingen verstuurd.

Het beheren van enquêtes is met de nieuwe versie net zo makkelijk als altijd. Bovenaan de pagina vind je één intuïtief menu waar je alles kunt vinden wat je nodig hebt. Wil je nog een datum toevoegen of er een verborgen poll van maken? Een paar klikken en je poll is bijgewerkt en verbeterd. Zodra de stemmen binnenkomen, markeert Doodle automatisch de beste optie met een sterretje, zodat je die in één oogopslag kunt vinden en de datum kunt vastleggen.

Doodle biedt een directe koppeling met je agenda, zodat de uiteindelijke optie automatisch in je agenda verschijnt. Ook kun je makkelijk zien of er planningconflicten zijn wanneer je polls maakt of eraan meedoet.

Doodle Premium

Doodle biedt verschillende plannen boordevol geavanceerde functies die speciaal zijn ontworpen voor zakelijke professionals en teams.

Met een Premium-abonnement kun je besloten enquêtes versturen, met hun eigen unieke links, zodat alleen degenen die je specifiek hebt uitgenodigd aan je enquête kunnen deelnemen.

Dit is ook nodig om de handige ‘wie ontbreekt er?’-functie van Doodle te kunnen gebruiken, waarmee je snel kunt zien wie er wel en wie er niet aan je poll heeft meegedaan. En wat als er een paar deelnemers ontbreken? Met Doodle Premium kun je snel zien wie je voor de poll hebt uitgenodigd en direct herinneringen sturen naar je deelnemers om ze aan te moedigen hun keuze te maken voordat de poll sluit. Zakelijke Premium-gebruikers kunnen een bedrijfslogo of achtergrond toevoegen en hun polls zonder advertenties versturen, waardoor hun polls er professioneler uitzien.

Er komt nog veel meer aan

Eerst hebben we het aanmaken en beheren van polls verbeterd door het proces te stroomlijnen, zodat het nog gebruiksvriendelijker is geworden. De volgende stap is het dashboard wat opfleuren en verfraaien, en het verbeteren van de inlog- en aanmeldprocedures. We hopen dat je net zo veel van de nieuwe look en feel van Doodle geniet als wij. Houd je ogen open voor de nieuwe ontwikkelingen die eraan komen.