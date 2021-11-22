Het is geen geheim dat AI het modewoord is dat de techwereld stormenderhand verovert. A een recent onderzoek van Deloitte Uit het onderzoek bleek dat 76% van de ondervraagde leidinggevenden denkt dat AI-toepassingen hun bedrijf de komende drie jaar flink zullen veranderen. De combinatie van de snelle groei van datasets en enorme vooruitgang in rekenkracht zorgt er inderdaad voor dat machine learning en robotica zich in een razend tempo ontwikkelen.

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan

We weten allemaal dat machine learning de drijvende kracht is achter van alles, van de spamfilters in onze inboxen tot Doodle’s eigen initiatieven op het gebied van AI-toepassingen voor planning. Maar met de enorme hoeveelheid nieuws over AI-ontwikkelingen zijn er heel veel echt innovatieve (en supercoole) projecten die AI-technieken toepassen op manieren waar we nog nooit aan hadden gedacht. Hier zijn vier verbluffende toepassingen van AI en robotica die de wereld veranderen op manieren die je je (waarschijnlijk) nooit had kunnen voorstellen.

Wereldwijde ziekten diagnosticeren, zelfs op de meest afgelegen plekken

De vooruitgang op het gebied van gezondheidszorg en AI samen is de afgelopen jaren verbluffend geweest en heeft onze kijk op gezondheid, genezing en overleven compleet veranderd. Toch worden veel van de meest afgelegen plekken op aarde het zwaarst getroffen door behandelbare ziekten, en juist daar is de kans het kleinst dat ze de voordelen van geavanceerde technologie merken. Dit is waar AiScope Luister eens: ze hebben een oplossing bedacht om wereldwijde ziekten zoals tuberculose, malaria en diarree te diagnosticeren. Het is goedkoop, draagbaar en kan vrijwel overal worden gebruikt. Ze hebben geavanceerde technieken op het gebied van machine learning en computervisie gebruikt om microscopische diagnoses draagbaar te maken, zodat vrijwel iedereen ermee aan de slag kan. En het mooiste is: het is open source, wat betekent dat iedereen met kennis van computervisie kan bijdragen en deze levensreddende oplossing verder kan helpen ontwikkelen!

Help mee op het internationale ruimtestation

NASA is misschien wel een van de bekendste wetenschappelijke organisaties ter wereld, maar wist je dat autonome drones binnenkort essentiële huishoudelijke taken gaan uitvoeren aan boord van het Internationaal Ruimtestation? Deze autonome drones, die de naam Astrobees hebben gekregen, zijn geïnspireerd op de trainingsdroids uit Star Wars. De Astrobees zijn uitgerust met navigatiealgoritmen en geavanceerde beeldherkenningsmogelijkheden en zullen binnenkort verantwoordelijk zijn voor het regelen van de luchtkwaliteit en het bijhouden van de inventaris op het ISS – en daarnaast zelf kleine experimenten uitvoeren.

Vermiste kinderen opsporen

In India is het verdwijnen van kinderen een enorm maatschappelijk probleem, dat onnoemelijk veel trauma en leed veroorzaakt bij gezinnen. Naar schatting zijn er tussen 2012 en 2014 meer dan 230.000 kinderen verdwenen in India. Hoewel algoritmen voor gezichtsherkenning in veel toepassingen omstreden zijn, hebben ze enorm geholpen bij het herenigen van vermiste kinderen met hun gezinnen. In 2018 zette TrackChild een nieuw algoritme in dat gezichtsherkenning gebruikte om overeenkomsten te vinden tussen opsporingsberichten van vermiste kinderen en 45.000 foto’s van kinderen in weeshuizen. In slechts 4 dagen lukte het om 2.930 vermiste kinderen op te sporen en te identificeren, waardoor het leven van duizenden voorgoed is veranderd.

Laat ons drones besturen met onze gedachten

Een drone besturen met alleen je gedachten is voor velen een sciencefictiondroom; en dankzij de geavanceerde robotica en neurowetenschappelijk onderzoek van Emotiv is die droom nu werkelijkheid geworden. In 2018 hebben ze hun Insight-headset– een EEG waarmee je hersenactiviteit kunt meten en daarmee een drone kunt besturen. Wat de technologie eigenlijk doet, is een aanhoudend denkpatroon oppikken – dus als je denkt ‘Stijg!’ of ‘Vlieg!’, gaat de drone van de grond, maar dat gebeurt ook als je aan kaas denkt, of aan vrijwel alles waar je je aandacht op richt. Hoe dan ook: een drone besturen door pure concentratie is echt ontzettend gaaf.