De Beatles zongen ooit de zin “it’s getting better all the time”. Hoewel ze het niet over Doodle hadden (we bestonden nog niet in 1967), geldt het zeker voor de nieuwe Doodle. Dit is zonder twijfel een van onze grootste upgrades ooit – de nieuwe planner maakt het plannen van vergaderingen eenvoudiger en sneller.

Niet alleen hebben We hebben het Doodle-dashboard van binnen en van buiten helemaal opnieuw ontworpen - waardoor hij sneller reageert en krachtiger is - maar de overstap van Bookable Calendar naar Boekingspagina dat betekent dat je volledige controle hebt over hoe je je dag automatiseert.

Laten we eens kijken naar een paar van de geweldige nieuwe functies die je nu al kunt gebruiken.

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Je nieuwe dashboard: alles op één plek

Met het nieuwe Doodle-dashboard is het makkelijker dan ooit om je agenda te organiseren. We hebben het ontwerp vereenvoudigd en een aantal functies toegevoegd waarmee je tijd kunt besparen, zodat je je kunt concentreren op de belangrijke dingen.

Alle soorten vergaderingen op één plek: Met ons nieuwe, gecentraliseerde ontwerp kun je nu vanuit één plek 1-op-1-gesprekken, groepspolls, enquêtes en Boekingspagina's aanmaken. Dit betekent dat je niet meer heen en weer hoeft te schakelen om verschillende soorten afspraken in te stellen, en dat er geen verwarring meer ontstaat over of je wel de juiste hebt gekozen.

Meer controle dan ooit: Het nieuwe Doodle-dashboard is je planningscentrum – de plek waar je alles rondom je vergaderingen kunt regelen. Van hieruit kun je snel alle benodigde details bekijken, gegevens aanpassen en herinneringen versturen.

Zorg dat je er altijd op je best uitziet: We weten dat branding heel belangrijk is en daarom kun je Doodle helemaal naar eigen smaak aanpassen. Het nieuwe dashboard heeft een centraal gedeelte waar je de achtergrondkleur, het thema of het logo kunt wijzigen.

Hulp van het team is maar één klik verwijderd: Met onze Admin Console is het heel makkelijk om een team te beheren via Doodle. Hiermee kun je snel rapporten opvragen om te zien waar je je team kunt coachen of om te bepalen met welke tools je team kan werken. Het is echt een doorbraak voor teammanagement.

Ontmoet elkaar waar je maar wilt: Met de nieuwe Doodle hoef je nooit meer een vergadering te missen! Als je een afspraak met iemand maakt, kun je heel makkelijk je favoriete videoconferentietool toevoegen. Dit betekent dat als een fysieke vergadering niet mogelijk is, elke afspraak wordt voorzien van een link voor een virtuele vergadering.

Doe het op jouw manier: We weten dat iedereen en elk bedrijf zijn eigen manier van werken heeft. Daarom kun je Doodle koppelen aan duizenden andere tools, zodat het naadloos in je werkproces past.

Boekingspagina

Misschien kende je onze Bookable-kalender al of heb je er wel eens gebruik van gemaakt, maar De boekingspagina is nu nog beter (en ook nog eens krachtiger). Met meer flexibiliteit en controle dan ooit tevoren kun je met de Boekingspagina je dag automatiseren en je concentreren op de dingen die er echt toe doen voor jou.

Flexibiliteit is iets waar velen van jullie om hebben gevraagd, en het is het grootste verschil dat je zult merken ten opzichte van Bookable Calendar. Bij het instellen van je beschikbaarheid kun je zelf bepalen hoe lang vergaderingen duren, hoe vaak er tijdvakken worden getoond en zelfs hoe vaak per dag mensen een afspraak met je kunnen boeken. Zodra dat allemaal geregeld is, hoef je alleen nog maar de link te versturen.

Als je Bookable Calendar hebt gebruikt, weet je vast nog wel dat je vergaderingen alleen in blokken van 15 minuten kon boeken. Met Boekingspagina kun je nu zelf een tijdsduur instellen van langer dan vijf minuten.

Met aangepaste tijdsintervallen is de kans ook veel groter dat je tijd kunt vinden met de mensen die je nodig hebt. Stel dat je een afspraak van 30 minuten aanbiedt om 11.00 uur. Als je aangepaste tijdsintervallen van vijf minuten toevoegt, kunnen deelnemers zich inboeken om 11.00, 11.05, 11.10 enzovoort. Maar hier komt het mooie: zodra er een tijdstip is gekozen, worden alle andere tijdvakken die dat tijdstip overlappen verwijderd. Geen dubbele boekingen.

Je kunt ook wat buffertijd toevoegen, wat betekent dat er ook rekening wordt gehouden met de tijd die je tussen vergaderingen door wilt hebben.

Onze nieuwe ‘power’-opties helpen je ook om het aantal no-shows te verminderen.

Je kunt ervoor kiezen om automatische herinneringen toe te voegen aan afspraken die mensen bij je boeken. Dit betekent dat als een belangrijke klant weken van tevoren een vergadering boekt, we die niet alleen aan zijn of haar agenda toevoegen op het moment van boeken, maar hem of haar ook 24 uur van tevoren een herinnering sturen. Zo kun jij je concentreren op de inhoud van de vergadering in plaats van op de organisatie ervan.

We weten dat veel vergaderingen op één dag best stressvol kunnen zijn, en aangezien veel daarvan via video plaatsvinden, is het geen wonder dat er een enorme toename van burn-outs onder werknemers. Een van de geweldige nieuwe functies van de Boekingspagina kan helpen om dit te verminderen.

Met onze tool voor het beperken van het aantal afspraken kun je bij het instellen van je beschikbaarheid kiezen hoeveel afspraken je per dag wilt hebben. Zodra dit aantal is bereikt, halen we alle beschikbare tijdvakken voor die dag weg. Dit betekent dat je de tijd hebt als je een belangrijke taak moet afmaken of familiezaken moet regelen.

Dankzij de nieuwe tool voor datumbereik hoef je je geen zorgen meer te maken dat de links naar je Boekingspagina verouderd raken. Als je een roadshow of vakbeurs bezoekt, kun je een Boekingspagina maken met een datumbereik. Zodra die datum is bereikt, wordt de link inactief. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat er plotseling onverwachte afspraken in je agenda verschijnen.

Voor liefhebbers van de Bookable-kalender biedt de Boekingspagina nog veel meer mogelijkheden en kun je je dag automatiseren zoals nooit tevoren. Je hoeft ons niet zomaar op ons woord te geloven – als je al een Doodle-account hebt, ga dan nu meteen naar je vernieuwde dashboard en naar de Boekingspagina.

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