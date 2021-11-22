Zwitserse mediagroep Tamedia heeft zijn aandeel in Doodle vergroot tot 100 procent en is van plan om te blijven investeren in het planningsplatform.

De oprichters Michael Näf en Paul E. Sevinç, evenals de Innovatiefonds van de Kantonsbank van Schwyz als minderheidsaandeelhouders, hebben hun aandeel van 51 procent afgestaan, zoals al in 2011 was afgesproken. Na de succesvolle overdracht van het operationele management aan Michael Brecht in februari 2014 treden Michael Näf en Paul E. Sevinç nu uit de raad van commissarissen van Doodle AG met de verkoop van hun aandelen.

De planningsplatform Onder leiding van de nieuwe CEO Michael Brecht is er de afgelopen maanden verder geïnvesteerd in internationalisering. Deze strategie heeft geleid tot een flinke omzetstijging. Vandaag de dag gebruiken wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen Doodle elke maand. Het planningsplatform, dat in 17 talen beschikbaar is, is van plan om in 2015 een kantoor in Berlijn te openen, van waaruit 10 medewerkers de internationale groei van het platform gaan ondersteunen.

De partijen zijn overeengekomen om de aankoopprijs vertrouwelijk te houden.

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